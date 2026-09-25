Đêm nay phá cỗ trung thu

"G ỌI TRĂNG XUỐNG CHƠI"

Tối nay, tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM - ngôi nhà chung của thiếu nhi thành phố, hàng ngàn trẻ em sẽ cùng nhau "Gọi trăng xuống chơi" và rước đèn, phá cỗ trong Lễ hội Trung thu năm 2026. Chọn chủ đề "Gọi trăng xuống chơi", Ban tổ chức mong muốn tạo nên một không gian trung thu vui tươi, ấm áp, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam cho thiếu nhi cùng gia đình; đồng thời sẻ chia niềm vui với các em có hoàn cảnh khó khăn.

Mùa trăng sẽ càng thêm ý nghĩa khi các em thiếu nhi được vui chơi, khỏe mạnh lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè và sự quan tâm, chăm lo của các ban, ngành, đoàn thể. Trung thu năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dành tặng 500 suất quà, trị giá 500.000 đồng mỗi suất để gửi đến các em thiếu nhi. Cùng với đó, Nhà Thiếu nhi TP.HCM vận động thêm nguồn lực xã hội hóa, tổ chức các hoạt động vui trung thu và trao quà cho thiếu nhi. Và ngay trong Lễ hội Trung thu tối nay, hàng trăm phần quà sẽ được trao đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM đã luôn nỗ lực học tập và rèn luyện.

Cung Văn hóa thiếu nhi Khánh Hòa tổ chức chuỗi Đêm hội trăng rằm “Vầng trăng yêu thương - Trung thu hạnh phúc” năm 2026 ẢNH: BÁ DUY

Tại Quảng trường 2 Tháng 4, P.Nha Trang (Khánh Hòa), tối nay cũng diễn ra Lễ hội Trung thu "Hải trình ánh trăng", lần đầu tiên gắn văn hóa trung thu truyền thống với hình ảnh biển, đảo. Điểm nhấn của lễ hội là những mascot khổng lồ cao hơn 4 m mô phỏng chim yến, cá heo, rùa biển, cá voi, cá ngựa... Các em được tham gia các trò chơi dân gian, xem bài chòi, giao lưu với chị Hằng, chú Cuội và thưởng thức màn múa lân sư rồng.

Trong khuôn khổ chương trình "Trăng gửi ước mơ", ban tổ chức trao hàng nghìn tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó chú trọng học sinh các xã đảo. Bên cạnh đó, dịp trung thu năm nay, Cung Văn hóa thiếu nhi Khánh Hòa tổ chức chuỗi Đêm hội trăng rằm "Vầng trăng yêu thương - Trung thu hạnh phúc" năm 2026 với kinh phí hơn 1 tỉ đồng, trao 3.000 phần quà và 100 suất học bổng cho thiếu nhi.

R ƯỚC ĐÈN TRUNG THU KHỔNG LỒ QUANH TRUNG TÂM Đà Lạt

Tại Đà Lạt (Lâm Đồng), trong đêm 24 và 25.9 (ngày 14 và 15.8 âm lịch), chương trình rước đèn trung thu khổng lồ diễn ra quanh các tuyến đường trung tâm. Đoàn rước có 2 mô hình rồng dài hơn 7 m mỗi mô hình, 22 mô hình lồng đèn lớn cao từ 3 - 12 m cùng 50 con lân sư rồng. Chiều tối nay, đoàn rước đèn biểu diễn, diễu hành từ Quảng trường Lâm Viên ra đường Trần Quốc Toản, qua cầu Ông Đạo rồi lên khu Hòa Bình. Chương trình kết hợp trao quà, phát lồng đèn cho thiếu nhi khu vực Đà Lạt.

Các em thiếu nhi tại xã biên giới Khánh Bình vui tết Trung thu, do Tỉnh đoàn An Giang phối hợp tổ chức ẢNH: TRẦN NGỌC

Cũng nhân dịp trung thu, tối 24.9, tại Trường PTNT tiểu học và THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn, Đắk Lắk), Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp Sở Y tế và các đơn vị tổ chức chương trình Trung thu Biên cương - Đêm hội trăng rằm "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026. Dịp này, ban tổ chức trao 20 suất học bổng và 1.600 phần quà cho thiếu nhi tham dự đêm hội. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng trao tặng công trình sách gồm 3.000 quyển sách các loại cho học sinh Trường PTNT tiểu học và THCS Buôn Đôn.

Tại Gia Lai, tối 24.9, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ" tại P.An Nhơn Đông. Ban tổ chức trao 100 suất quà, UBND P.An Nhơn Đông trao thêm 60 suất, tổng trị giá 130 triệu đồng.

Trước đó, tối 22.9, tại làng Đak Hway 1, Đoàn thanh niên xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho gần 600 thiếu nhi, với các hoạt động văn nghệ, múa lân, giao lưu, phá cỗ và trao 600 suất quà bánh kẹo. UBND xã Ya Hội trao thêm 10 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, CLB tình nguyện Những người bạn (Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Quy Nhơn) phối hợp Đoàn xã Phù Cát tổ chức chương trình "Ánh trăng cho em" tại Trường tiểu học số 2 Phù Cát - phân hiệu 2. Chương trình trao 350 phần quà, 350 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi tại trường và các em nhỏ ở chùa Mỹ Hóa; tổ chức múa lân, trò chơi tập thể và các hoạt động vui chơi.

Thanh niên Gia Lai tổ chức nhiều chương trình vui trung thu, trao quà cho thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: T.Đ

Lồng đèn thắp sáng miền Tây

Tối nay, chương trình Đêm hội trăng rằm "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" cấp T.Ư diễn ra tại công viên sông Hậu (P.Cái Khế, TP.Cần Thơ). Sự kiện dự kiến có sự góp mặt của khoảng 1.000 em thiếu nhi đồng bào các dân tộc sinh sống tại các xã biên giới, mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội, nuôi dạy trẻ.

Chương trình sẽ bắt đầu với hội thi trang trí lồng đèn và trưng bày mâm cỗ trung thu, trò chơi vận động và nhận quà tại các gian hàng. Đến tối các em sẽ tham gia rước đèn. Thành phần đoàn diễu phố có các nhóm biểu diễn lân sư rồng, xe diễu hành lồng đèn khổng lồ. Lộ trình xuất phát từ sân khấu chính tại công viên sông Hậu di chuyển qua các tuyến đường Trần Văn Khéo, Lê Lợi, Trần Phú. Điểm nhấn là lúc 19 giờ có chương trình nghệ thuật "Đêm hội trăng rằm - Trung thu cho em". Tại đây, hàng ngàn phần quà trung thu cùng hàng trăm chiếc xe đạp và học bổng sẽ được trao cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, tối 24.9, tại Quảng trường Hùng Vương (P.Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) diễn ra "Đêm hội trăng rằm" với sự tham gia của hơn 500 thiếu nhi. Tại đây, ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đọc thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phát biểu gửi gắm thiếu nhi Cà Mau. Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau tặng 25 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên, tiếp sức cho các em bước vào năm học mới vững vàng hơn.

Các em thiếu nhi đồng bào dân tộc ở Cần Thơ chuẩn bị vui trung thu ẢNH: THANH DUY

Trước đó, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình "Trung thu đoàn viên, yêu thương lan tỏa, nụ cười trẻ thơ". Trong chương trình, 200 phần quà trung thu đã được trao cho 200 em thiếu nhi là con đoàn viên, công nhân và 100 suất học bổng tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại An Giang, khoảng 1 tuần qua, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và các xã, phường Đoàn trên địa bàn đã phối hợp tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu ấm áp cho hàng ngàn trẻ em thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi...

Tối nay 25.9, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh (P.Rạch Giá), Tỉnh đoàn An Giang tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằng". Anh Dư Phạm Hữu Khuyến, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh An Giang, cho biết nhằm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khu vực vùng sâu vùng xa, biên giới, biển đảo vui đón trung thu, Tỉnh đoàn đã sớm có kế hoạch triển khai đến các tổ chức Đoàn trực thuộc. Tùy theo điều kiện, các địa phương, đơn vị đã triển khai tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp các em tham gia vui chơi, học tập tốt hơn.