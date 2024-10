Đêm nhạc ABBA tại Hội An bị hủy phút chót

Tối 8.19, tại sân khấu thực cảnh của Đảo Ký Ức Hội An đã diễn ra đêm nhạc mang tên "Hoi An Memories & ABBA Music Show".

Đây được xem là đêm diễn đặc biệt nằm trong khuôn khổ tour lưu diễn Việt Nam của nhóm nhạc "chơi nhạc ABBA hay nhất mọi thời đại" ARRIVAL.

Rất đông khán giả có mặt để xem, nhưng "ABBA Music Show" lại bị hủy do lỗi thiết bị, kỹ thuật

ẢNH: NAM THỊNH

Tuy nhiên, khi hàng trăm khán giả có mặt để trực tiếp chiêm ngưỡng những màn trình diễn đặc sắc của ban nhạc này, thì Ban tổ chức bất ngờ thông báo đêm nhạc bị hủy khiến khán giả Việt Nam lẫn nước ngoài hụt hẫng, bất ngờ.

Một nữ khán giả cho biết, để đến được đêm nhạc đêm 8.10, nhiều người có mặt từ lúc 18 giờ 30, nhưng chờ mãi không thấy các nhóm nhạc biểu diễn. Sau nhiều lần xin lỗi vì hệ thống âm thanh trục trặc, mãi đến khoảng 22 giờ thì Ban tổ chức chính thức thông báo đêm nhạc bị hủy.

Khán giả K.Hoàng cho biết bản thân chị rất hâm mộ ban nhạc biểu diễn nhạc ABBA, nên chị cùng bạn bè đã tìm mọi cách mua vé để chạy từ TP.Đà Nẵng vào Hội An để xem. Nhiều người còn phải tìm mua vé có mức giá cao nhất để được ngồi gần sân khấu.

Rất nhiều khán giả bức xúc vì đêm nhạc bị hủy ẢNH: NAM THỊNH

"Trên đường từ Đà Nẵng vào Hội An tất cả chúng tôi ai cũng rất háo hức, nhưng có mặt tại sân khấu từ 18 giờ rồi chờ mãi không thấy ai biểu diễn cả, đến 22 giờ thì Ban tổ chức thông báo hủy khiến chúng tôi hụt hẫng vô cùng", chị Hoàng chia sẻ.

Ngay sau đó, Ký Ức Hội An - đơn vị tài trợ địa điểm cho chương trình "ABBA Music Show" đã đăng đàn xin lỗi.

Ký Ức Hội An cho biết vì lý do bất khả kháng, do thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến các thiết bị kĩ thuật, khiến phần trình diễn không thể đảm bảo. Vì vậy, Ban tổ chức (dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn - SPO) đã đưa ra quyết định dừng biểu diễn đêm nhạc. "Chúng tôi thực sự xin lỗi quý khách vì sự cố bất khả kháng này đã khiến cho quý khách có những trải nghiệm không hài lòng", thành viên Ban tổ chức chia sẻ.

Ban tổ chức cũng đã xin lỗi khán giả sau khi đêm nhạc bị hủy ẢNH: D.H

Ban tổ chức chương trình quyết định đưa ra 2 phương án xử lý:

Cụ thể, khán giả giữ lại cuống vé và tham gia chương trình ABBA Music Show vào ngày 9.10, tại Cung hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

Trong trường hợp khán giả không thể tham dự đêm diễn 9.10 tại tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng thì sẽ được hoàn lại toàn bộ chi phí vé xem.

Theo đó, đối với khán giả booking qua đại lý, khán giả sẽ liên hệ đến các đại lý mà đã mua vé để tiến hành thủ tục hoàn tiền mua vé.

Đối với khán giả mua trực tiếp tại quầy Ký Ức Hội An thì sẽ hoàn vé 100% tại quầy của Ký Ức Hội An.