Đêm rước kiệu lung linh, cung nghinh tượng Phật ngọc bảo 32 kg ở TP.HCM

Nhân mùa Phật đản 2026 (Phật lịch 2570), TP.HCM lần đầu tiên tổ chức cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh từ tổ đình Ấn Quang (phường Vườn Lài) về Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng) để tăng ni, phật tử và người dân chiêm bái.

Tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh nặng 32 kg lần đầu xuất hiện tại Việt Nam Quốc Tự trong mùa Phật đản 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Tôn tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh cao 60 cm, nặng 32 kg, được chế tác từ nguyên khối ngọc Hòa Điền quý hiếm, còn gọi là Dương chi bạch ngọc, có xuất xứ từ Kazakhstan. Pho tượng thể hiện hình ảnh Đức Phật sơ sanh trong tư thế một tay chỉ trời, một tay chỉ đất với thần thái hồn nhiên, thanh khiết, gợi lên sự nhiệm màu của sự sống và tinh thần giác ngộ.

Theo hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, đây là một phước duyên lớn đối với Phật giáo thành phố trong mùa Phật đản năm nay.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM thực hiện nghi lễ tắm Phật

Khối ngọc dùng để tôn tạo tượng được đánh giá có độ tinh khiết hiếm thấy, gần như không có tì vết. Sau khi được một người Việt sở hữu, khối ngọc quý này đã được phát nguyện chế tác thành tôn tượng sơ sanh của Đức Phật Thích Ca với mong muốn lan tỏa thông điệp bình an, an lạc cho muôn loài.

Lễ cung rước đã diễn ra vào tối mùng 8.4 âm lịch (24.5), đoàn nghi trượng và kiệu hoa xuất phát từ tổ đình Ấn Quang, đi qua các tuyến đường Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, 3 Tháng 2 trước khi tiến vào Việt Nam Quốc Tự. Đây cũng là lần đầu tiên tôn tượng Phật ngọc sơ sanh được cung thỉnh trong lễ rước Phật tại TP.HCM.

Khối ngọc Hòa Điền này xuất xứ từ Kazakhstan, thuần khiết hiếm thấy, không chút tì vết, cũng được gọi là Dương chi bạch ngọc

Sau lễ rước, bảo tượng Phật ngọc sơ sanh được tôn trí tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự trong một tuần, đến rằm tháng tư năm Bính Ngọ, để đồng bào phật tử và người dân thập phương đến chiêm bái trong mùa Phật đản.

Đoàn di chuyển khoảng 1 giờ đồng hồ từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự

