'Đêm tối rực rỡ' thắng giải tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN 2023

Từ trái sang: Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ, giám khảo Hồng Ánh, biên kịch Nhã Uyên, đạo diễn Aaron Toronto và diễn viên Lâm Duy Phương tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN 2023 NVCC

Đêm gala và trao giải Liên hoan phim quốc tế ASEAN (ASEAN International Films Festival and Awards) - AIFFA 2023 được tổ chức hôm 4.8 tại đảo Kuching, Sarawak (Malaysia) với sự tham gia của nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ Đông Nam Á cùng sự xuất hiện của ngôi sao Hàn Quốc Bi Rain với tư cách là khách mời quốc tế. Đoàn Việt Nam tại liên hoan phim này có diễn viên Hồng Ánh - thành viên hội đồng giám khảo, đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ, đạo diễn Aaron Toronto, biên kịch Nhã Uyên và diễn viên Lâm Duy Phương.

Kết quả chung cuộc, bộ phim Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho màn trình diễn ấn tượng của Kim B. Vì nhân vật chính không có mặt trong khoảnh khắc được xướng tên, đạo diễn Toronto và biên kịch Nhã Uyên đã thay mặt cô lên sân khấu nhận giải. Đây cũng là chiến thắng duy nhất của đại diện Việt Nam tại AIFFA 2023. Trước đó, Việt Nam có hai bộ phim tham gia tranh giải ở liên hoan phim này với 4 đề cử. Memento Mori: Đất của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ nhận đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Nguyễn Hải Yến - Red) và Hình ảnh xuất sắc nhất (Trần Ngọc Khuyên). Trong khi đó, bộ phim Đêm tối rực rỡ của Aaron Toronto góp mặt ở đề cử Kịch bản xuất sắc nhất (Nhã Uyên, Aaron Toronto) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Kim B).

Đạo diễn Aron Toronto và biên kịch Nhã Uyên lên sân khấu nhận giải thay cho Kim B BTC

Bi Rain nhận được giải Cảm hứng ASEAN BTC

Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, nam ca sĩ - diễn viên Hàn Quốc Bi Rain được vinh danh ở hạng mục Cảm hứng ASEAN. Đến Malaysia để dự AIFFA 2023, ông xã của Kim Tae Hee nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ khoảnh khắc nhận giải đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình đồng thời bày tỏ sự cảm kích khi nhận được giải thưởng đặc biệt này.

Giải thưởng quan trọng nhất tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN - Phim hay nhất, thuộc về tác phẩm Barbarian Invasion (Malaysia) của đạo diễn Chui Mun Tan. Ngoài ra, giải Dựng phim xuất sắc nhất thuộc về đội ngũ của Faces of Anne (Thái Lan). Roy Lolang của phim The woman crowned with a crescent moon (Indonesia) thắng giải Hình ảnh xuất sắc nhất. Hai tác phẩm Before, now & then (Indonesia) và Fathers (Campuchia) thắng Giải thưởng của Ban giám khảo.

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vinh danh Mas Eigenmann với màn thể hiện đột phá trong Kargo (Philippines). Nam diễn viên chính xuất sắc nhất gọi tên Datuk Tamimi Siregar của phim Perjalanan pertama (Malaysia và Indonesia). Bên cạnh chiến thắng của Kim B ở hạng mục nữ phụ, Hasnul Rahmat của phim Jerangkung dalam almari (Malaysia) giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đặc biệt, bộ phim The baseball player (Philippines) đã giúp nhà làm phim Carlo Obispo thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất.