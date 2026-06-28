Đến bảo tàng xem ca nhạc, thưởng trà, trải nghiệm nghề truyền thống

Tối 27.6, Bảo tàng TP.HCM trở nên nhộn nhịp khác thường. Từ 19 - 21 giờ, không gian vốn yên tĩnh bừng sáng với nhiều hoạt động độc đáo trong khuôn khổ "Tuần lễ Kết nối di sản", thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm.

Các nghệ sĩ biểu diễn những trích đoạn hát bội truyền thống Ảnh: QUỲNH TRÂN

Du khách ngồi chật kín khán phòng thưởng thức nghệ thuật Ảnh: QUỲNH TRÂN

Một trong những tiết mục đặc sắc Ảnh: QUỲNH TRÂN

Các nghệ nhân của nhiều làng nghề thủ công truyền thống tất bật giới thiệu kỹ thuật chế tác ngay tại không gian bảo tàng.

Không chỉ quan sát, khách tham quan còn được trực tiếp trang trí gốm, vẽ nón lá dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Mỗi nét cọ, mỗi họa tiết đều trở thành dấu ấn riêng, để mỗi người mang về một món quà do chính tay mình thực hiện cùng những trải nghiệm khó quên.

Bên cạnh đó, chương trình âm nhạc dân tộc cũng thu hút đông đảo khán giả. Những giai điệu truyền thống được các nghệ sĩ trình diễn ngay trong không gian bảo tàng không chỉ mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt, kết nối di sản với công chúng và giới thiệu bản sắc dân tộc đến bạn bè quốc tế. Âm nhạc vì thế trở thành điểm hẹn hấp dẫn của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách.

Lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở VH - TT TP.HCM và các khách mời cùng tham gia trải nghiệm một trong những chương trình Kết nối di sản tại Bảo tàng TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Các nghệ nhân chuẩn bị phục vụ trà Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhiều trải nghiệm hấp dẫn tại các bảo tàng trong Tuần lễ Kết nối di sản

Trong khuôn khổ Tuần lễ Kết nối di sản (27.6 - 5.7), các bảo tàng tại TP.HCM đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng.

Tại Bảo tàng TP.HCM, du khách được khám phá hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - TP.HCM qua hệ thống tư liệu, hiện vật phong phú, từ đó hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, kinh tế và đời sống xã hội của thành phố qua từng giai đoạn.

Dịp này, bảo tàng cũng giới thiệu chuyên đề "TP.HCM – 50 năm vinh dự, tự hào mang tên Bác", nhân kỷ niệm 50 năm TP.HCM chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm điểm lại những thành tựu nổi bật của thành phố trên hành trình xây dựng, phát triển và hội nhập, góp phần khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Ca sĩ Lê Hiếu, Mỹ Linh, Quang Dũng và Trọng Bắc cùng hòa giọng trong đêm nhạc Việt Anh tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Ảnh: Thiên Anh

Trong khi đó, tối 27.6, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc với đêm nhạc Việt Anh. Lần đầu hội ngộ trên cùng sân khấu, nhạc sĩ Việt Anh cùng các ca sĩ Mỹ Linh, Quang Dũng, Lê Hiếu, Trọng Bắc... đưa khán giả trở về với những ca khúc gắn liền nhiều thế hệ trong chuỗi chương trình Museumoon, kết nối âm nhạc với không gian di sản.

Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân (phải) giới thiệu các món ăn phong phú từ trà Ảnh: QUỲNH TRÂN

Khách nước ngoài và Việt Nam cùng tham gia hoạt động trải nghiệm những nghề truyền thống Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nghệ sĩ chia tay khán giả cuối chương trình và hẹn gặp lại hằng đêm (cho đến 5.7) Ảnh: QUỲNH TRÂN

Trước đó, tối 26.6, Bảo tàng TP.HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển trà Đông Nam Á (thuộc Viện Nghiên cứu phát triển bảo tồn văn hóa nghệ thuật Đông Nam Á) cùng các đơn vị tổ chức thử nghiệm chương trình "Trà, ẩm và thực" vào ban đêm. Chương trình nhận được nhiều phản hồi tích cực khi mang đến trải nghiệm kết hợp giữa di sản, trà đạo và ẩm thực.

Tại đây, khách mời thưởng thức nhiều món ăn sáng tạo từ trà như trà tiểu tử nha, xôi trà móng rồng, nấm hầu thủ hầm trà phổ nhĩ cung đình, tàu hủ hồng ý Nhật Nguyệt Hồ... Tất cả đều do nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân trực tiếp chế biến, lấy trà làm nguyên liệu chủ đạo.

Thổi sức sống mới vào không gian bảo tàng Theo ông Trần Minh Công, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, việc mở cửa bảo tàng vào buổi tối, kết hợp tham quan với âm nhạc, nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm là hướng đi nhằm đưa di sản đến gần công chúng hơn. Sau giai đoạn thí điểm, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung, nâng cao chất lượng để từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa - di sản đặc trưng của TP.HCM. Đây cũng là một trong những giải pháp thực hiện định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời tạo cách tiếp cận mới để các bảo tàng, di tích lịch sử trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách.







