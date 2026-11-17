Sáng 17.11, tại Đảo ký ức Hội An (phường Hội An), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề "Sắc màu di sản".

Lễ hội được tổ chức tại quảng trường sông Hoài, trong bối cảnh nghề làm đèn lồng và truyền thống giăng đèn kết hoa đã gắn bó với lịch sử hình thành, phát triển của đô thị thương cảng Hội An qua nhiều thế kỷ. Đây không chỉ là một nghề thủ công truyền thống mà còn lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, đời sống cộng đồng và quá trình giao thoa giữa các nền văn hóa phương Đông, phương Tây.

Điểm nhấn của sự kiện là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật với mẫu mã, chất liệu, quy mô và ý tưởng đa dạng, được sắp đặt tại quảng trường sông Hoài ẢNH: HIỀN LEGACY

Sự kiện diễn ra từ ngày 3 – 6.12, quy tụ 12 thành phố quốc tế đến từ 8 quốc gia gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore. Những chiếc đèn lồng mang dấu ấn văn hóa của các quốc gia sẽ cùng hội tụ tại Hội An, tạo nên cuộc đối thoại văn hóa bằng ánh sáng, kết nối những giá trị bản địa với dòng chảy sáng tạo quốc tế.

Điểm nhấn của sự kiện là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật với mẫu mã, chất liệu, quy mô và ý tưởng đa dạng, được sắp đặt tại quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và một số không gian trong đô thị cổ Hội An. Mỗi cụm đèn là một câu chuyện, tái hiện lịch sử thương cảng Hội An cũng như những giá trị văn hóa, di sản của các địa phương quốc tế tham gia.

Đáng chú ý, các tác phẩm đèn lồng nghệ thuật dự kiến được trưng bày xuyên suốt đến hết Tết Nguyên tiêu năm 2027, phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng lãm.

Phố cổ Hội An sẽ được thắp sáng bởi lễ hội đèn lồng quốc tế ẢNH: HIỀN LEGACY

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An 2026 là hoạt động trọng điểm trong kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của đô thị di sản sáng tạo Hội An trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026 – 2027, định hướng đến năm 2030; đồng thời góp phần thực hiện các cam kết khi Hội An tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, lễ hội không đặt nặng quy mô phô diễn mà hướng đến chiều sâu lịch sử, tính nguyên bản và giá trị giao thoa văn hóa. Những chiếc đèn lồng từ nhiều quốc gia cùng hiện diện bên sông Hoài sẽ góp thêm sắc màu cho phố cổ, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu, đối thoại và thúc đẩy ngoại giao văn hóa quốc tế.

Qua sự kiện, thành phố kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị di sản Hội An, đưa đèn lồng vượt khỏi khuôn khổ một sản phẩm thủ công truyền thống để trở thành biểu tượng kết nối văn hóa, góp phần gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững và sáng tạo đương đại.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết truyền thống giăng đèn kết hoa và nghề làm lồng đèn đã gắn bó với quá trình hình thành, phát triển của thương cảng Hội An qua nhiều thế kỷ. Mỗi chiếc đèn lồng không chỉ là sản phẩm thủ công mang bản sắc riêng mà còn kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và sự giao thoa Đông - Tây.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Điểm nhấn của lễ hội không nằm ở quy mô phô diễn mà tập trung vào giá trị mộc mạc, nguyên bản của đèn lồng và sự giao lưu văn hóa.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thông qua sự kiện, thành phố hướng đến gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nghệ nhân địa phương, khuyến khích đổi mới sáng tạo gắn với vật liệu thân thiện môi trường, đồng thời nâng tầm Hội An thành điểm đến văn hóa quốc tế đặc sắc.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần này cũng là cơ sở để thành phố đánh giá, định hướng tổ chức sự kiện trong những năm tiếp theo, tiến tới xây dựng thành hoạt động thường niên nhằm thu hút du khách.

Các hoạt động chính của lễ hội Lễ khai mạc Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An diễn ra lúc 19 giờ ngày 3.12 tại quảng trường sông Hoài, với nghi thức thắp sáng đèn lồng, chính thức mở màn lễ hội. Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc tái hiện quá trình hình thành, phát triển và trao truyền nghề làm đèn lồng Hội An qua nhiều thế hệ, đồng thời giới thiệu sức sống của nghề truyền thống trong bối cảnh giao lưu văn hóa quốc tế. Tối 4.12, chương trình diễu hành “Minh đăng dạ hành” sẽ đi qua các tuyến phố đi bộ trong đô thị cổ. Đoàn rước có sự tham gia của cộng đồng địa phương, nghệ nhân, nghệ sĩ, bạn bè quốc tế và du khách. Lễ hội còn có các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo như triển lãm lịch sử nghề đèn lồng tại đình Hội An; trải nghiệm chế tác đèn lồng cùng nghệ nhân; chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản”; cuộc thi ảnh nghệ thuật “Ấn tượng đèn lồng Hội An” và chương trình sáng tác thực địa “Nhiếp ảnh và đèn lồng”. Đáng chú ý, cuộc thi thiết kế “Dệt ánh sáng” hướng đến kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, thanh thiếu niên và cộng đồng sáng tạo, tìm kiếm ý tưởng phát triển nghề đèn lồng truyền thống trong đời sống đương đại.



