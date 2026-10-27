Phố cổ Hội An tổ chức Lễ hội Đèn lồng quốc tế, mở chuỗi trải nghiệm

Ngày 27.10, Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An với chủ đề "Hội An – Sắc màu Di sản" sẽ diễn ra từ ngày 3 - 6.12 tại phố cổ Hội An, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội nối tiếp đến đầu năm 2027, mở thêm lựa chọn trải nghiệm cho người dân và du khách.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An dự kiến tổ chức tại quảng trường sông Hoài, vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An. Sự kiện hướng đến bảo tồn, tôn vinh nghề làm đèn lồng truyền thống, phát huy giá trị di sản văn hóa và mở rộng không gian sáng tạo của đô thị di sản.

Trong khuôn khổ lễ hội, du khách có thể tham gia không gian sắp đặt nghệ thuật đèn lồng, trải nghiệm chế tác đèn lồng, tham quan triển lãm "Đèn lồng và Nghệ thuật tái sinh", thưởng thức chương trình nghệ thuật "Sắc màu di sản" và hoạt động "Minh đăng dạ hành". Tọa đàm về nghề thủ công Hội An trong quá trình hội nhập và sáng tạo cũng là một trong những hoạt động dự kiến được tổ chức.

Đèn lồng truyền thống góp phần tạo nên sắc màu riêng của phố cổ Hội An, điểm nhấn tại Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An cuối năm 2026 ẢNH: TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TP.ĐÀ NẴNG CUNG CẤP

Trước đó, từ ngày 20.11 - 5.12, Hội An tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, gắn với chủ đề "Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An – 40 năm xây dựng và phát triển".

Các hoạt động gồm hội thảo quốc gia về đô thị thương cảng Hội An, xứ Quảng trong hành trình 555 năm danh xưng Quảng; trưng bày hình ảnh, tư liệu về di sản Hội An, văn khắc Hán Nôm và chuyên đề "Không gian xưa"; khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An cùng các hoạt động văn hóa, thể thao.

Cách Hội An không xa, tại khu đền tháp Mỹ Sơn, chương trình nghệ thuật "Âm vang Mỹ Sơn" dự kiến tiếp tục biểu diễn vào ngày 15 tháng 11 và 12, với hai khung giờ 9 giờ và 14 giờ 45 tại nhóm tháp B và C. Chương trình giới thiệu các điệu múa dân gian, dân ca Chăm và điệu múa đội Ciet, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với du khách khi tham quan di sản.

Khu đền tháp Mỹ Sơn là điểm hẹn để du khách khám phá kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa Chăm, kết hợp hành trình tham quan di sản tại Đà Nẵng ẢNH: TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CUNG CẤP

Chuỗi hoạt động cuối năm còn mở rộng đến các địa bàn miền núi. Ngày 16.11, xã Trà Linh dự kiến tổ chức Lễ cúng Thần núi của cộng đồng dân tộc Xơ Đăng, giới thiệu phong tục, tín ngưỡng, hòa tấu cồng chiêng và các điệu múa truyền thống. Từ ngày 18 - 24.11, Tuần Văn hóa - đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết" cũng được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa, cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tối 23.11 tại Cung thể thao Tiên Sơn. Chương trình nghệ thuật "Sắc màu văn hóa vùng cao" dự kiến phục vụ người dân khu vực phía tây thành phố tại xã Khâm Đức vào tối 26.11, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa các cộng đồng dân tộc đến công chúng.

Sang tháng 12, bên cạnh Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An, chợ phiên giáng sinh dự kiến diễn ra từ ngày 4 - 6.12 tại Ariyana Đà Nẵng, với hơn 80 gian hàng thủ công, quà tặng, đồ trang trí và ẩm thực.

Chuỗi hoạt động chào năm mới dự kiến diễn ra từ ngày 30.12.2026 đến 3.1.2027 tại phố đi bộ Bạch Đằng, khu vực hai bờ cầu Rồng và một số địa điểm ở Hội An, Tam Kỳ cùng các địa phương khác. Các chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến được tổ chức tại công viên Biển Đông, quảng trường Tam Thanh và quảng trường Tây Giang ngày 31.12; Da Nang Concert dự kiến diễn ra ngày 1.1.2027 tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Phố cổ Hội An với không gian kiến trúc đặc trưng và các giá trị di sản là điểm đến thu hút du khách trong mùa du lịch cuối năm ẢNH: TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TP ĐÀ NẴNG CUNG CẤP

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng, việc kết nối các sự kiện văn hóa, di sản, nghệ thuật với thông tin hàng không, thời tiết và chương trình ưu đãi dịch vụ sẽ giúp du khách thuận tiện hơn khi lựa chọn thời điểm, điểm đến và xây dựng hành trình cuối năm.