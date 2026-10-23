Đà Nẵng nói gì về việc phố cổ Hội An ‘vắng khách bất thường'?

Ngày 23.10, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý 3 năm 2026, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về tình trạng vắng khách tại phố cổ Hội An trong thời gian qua. Thực tế, nhiều tour du lịch quy mô lớn, thu hút khách quốc tế đến Đà Nẵng đã bị hủy. Nguyên nhân một phần xuất phát từ việc trên thị trường du lịch quốc tế, Đà Nẵng những tháng này bị định vị là điểm đến trong mùa thiên tai, bão lũ, khiến du khách e ngại và quyết định không đến hoặc hủy tour.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng, nói về nguyên nhân phố cổ Hội An vắng khách "bất thường" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, từ khi Quảng Nam và Đà Nẵng sáp nhập thành một đơn vị hành chính, các thông tin về mưa bão, lũ lụt tại khu vực Quảng Nam trước đây thường được gắn với địa danh Đà Nẵng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, thu hút khách và xúc tiến du lịch của thành phố.

Liên quan đến tình hình du lịch Hội An trong tháng 10 và 11, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định đây là giai đoạn lượng khách thường có biến động do ảnh hưởng của thời tiết và đặc điểm mùa vụ.

Đối với người dân sinh sống, kinh doanh lâu năm trong khu phố cổ Hội An, sự thay đổi lượng khách vào thời điểm này có thể được xem là bình thường. Tuy nhiên, với những người kinh doanh ở các khu vực khác, việc khách giảm có thể tạo cảm giác bất thường. Thực tế, tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm, không riêng năm nay.

"Thông thường, vào giai đoạn tháng 10 và 11, thời tiết tại Hội An bắt đầu có mưa, trong khi mực nước sông Hoài và các khu vực lân cận có thể dâng cao khi xuất hiện mưa lớn ở thượng nguồn. Điều đó ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tham quan, trải nghiệm của du khách", ông Bình lý giải.

Phố cổ Hội An năm nay được nhiều người làm dịch vụ nhận xét trầm lắng hơn hẳn những năm trước ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cũng theo ông Bình, lượng khách du lịch thường có xu hướng tăng trở lại khi gần đến Giáng sinh, sau đó duy trì trong dịp cuối năm và Tết dương lịch. Tuy nhiên, năm nay, tình hình khách lưu trú và các tour trải nghiệm tại Hội An chưa tạo được sự sôi động như kỳ vọng.

Ông cho rằng cần xem xét nhiều yếu tố để đánh giá đầy đủ nguyên nhân khiến lượng khách giảm, trong đó có đặc điểm mùa vụ và hoạt động của các doanh nghiệp du lịch.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tình trạng vắng vẻ tại phố cổ Hội An diễn ra từ đầu mùa thấp điểm đến nay. Tuy nhiên, nhiều người làm dịch vụ cho biết lượng khách năm nay giảm rõ rệt so với một số năm trở lại đây.

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, từ ngày 6.9 đến 10.10, khu phố cổ đón 121.402 lượt khách mua vé tham quan, trong đó có 110.690 lượt khách quốc tế và 10.712 lượt khách Việt Nam. Doanh thu bán vé đạt hơn 14,1 tỉ đồng.