Việt Nam kết nối thanh toán QR với Singapore, khách du lịch được gì?

Ngày 2.7, Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp Liquid Group (Singapore) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore.

Từ hôm nay 2.7, dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore chính thức triển khai ẢNH: T.TRANG

Theo đó, du khách Singapore có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán tham gia hệ thống tại nước này để quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Việt Nam.

Giao dịch được xử lý theo thời gian thực và quy đổi trực tiếp giữa đô la Singapore (SGD) và đồng Việt Nam (VND), giúp người dùng thanh toán tại cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và các điểm mua sắm mà không cần mang theo tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ.

Điều này giúp nâng cao trải nghiệm cho du khách Singapore, mở ra cơ hội cho Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ và du lịch.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng thông qua mạng lưới đối tác của Liquid Group tại Singapore. Quy mô này sẽ tiếp tục mở rộng khi hệ sinh thái đối tác của Liquid Group được phát triển trong thời gian tới.

Theo NAPAS, việc bổ sung Singapore đã nâng số quốc gia kết nối thanh toán QR xuyên biên giới của đơn vị lên 6, trong đó có 4 thị trường thuộc ASEAN. Mạng lưới này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thanh toán số, tạo thuận lợi cho khách du lịch quốc tế cũng như các doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ và du lịch tại Việt Nam trong việc tiếp cận nhóm khách hàng nước ngoài.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS, cho biết: "Việc kết nối với Singapore là một bước trong lộ trình mở rộng hạ tầng thanh toán quốc tế của đơn vị trên nền tảng chuẩn VietQR. Thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và khách du lịch".

Người dùng các ứng dụng thanh toán tại Singapore có thể quét mã VietQRGlobal để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Việt Nam ẢNH: T.TRANG

Ông Jeremy Tan, Tổng giám đốc Liquid Group, cho biết việc kết nối thanh toán giữa Singapore và Việt Nam thông qua nền tảng RoamQR hướng tới giúp người dùng có thể thanh toán ở nước ngoài bằng chính ứng dụng quen thuộc, đồng thời hỗ trợ các đơn vị kinh doanh phục vụ khách quốc tế mà không phải đầu tư thêm hạ tầng thanh toán mới.

Đại diện VietinBank cho hay, kể từ ngày hôm nay, du khách Singapore khi đến Việt Nam có thể dễ dàng sử dụng các ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc của cá nhân để quét mã thanh toán trực tiếp tại hàng triệu điểm chấp nhận QR của Viettinbank

Theo kế hoạch, NAPAS và các đối tác sẽ triển khai chiều thanh toán từ Việt Nam sang Singapore trong năm 2026, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán QR hai chiều giữa hai nước.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Singapore tiếp tục là một trong những thị trường khách tăng trưởng tích cực. Khảo sát của Tập đoàn Sân bay Changi cũng cho thấy, cứ 5 người Singapore thì có 3 người từng đến Việt Nam và 95% số người được hỏi cho biết muốn quay trở lại. Đây cũng là nhóm khách có mức chi tiêu khá cao và ưu tiên thanh toán không dùng tiền mặt.