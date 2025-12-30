Đến lượt bạc bán theo định mức

Mua bạc không còn dễ

Khuya 28.12, Công ty Phú Quý thông báo phát số giao dịch sản phẩm bạc vào ngày 29.12 tại các cửa hàng. Theo đó, mỗi khách hàng được đăng ký 3 kg/ngày. Công ty sẽ dừng nhận đơn sau khi hết số, và tiếp tục triển khai vào ngày kế tiếp. Khi chúng tôi liên hệ số điện thoại của công ty thì máy liên tục trong tình trạng bận. Theo thông báo của phía công ty, hệ thống hotline đang gặp tình trạng quá tải khiến việc phản hồi đến khách hàng bị chậm trễ. Khách hàng có thể ghé địa chỉ công ty hoặc đại lý ủy quyền. Trước đó, công ty hết hàng do nhu cầu vượt quá khả năng cung cấp.

Nhiều người tìm đến bạc để đầu tư ẢNH: ĐAN THANH

Bạc tăng do nhu cầu thị trường tăng, nên khi nào nhu cầu giảm sẽ quay đầu đi xuống. Lịch sử thị trường bạc đã 2 lần xảy ra cú quay xe này và người đầu tư cần thận trọng. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN

Sau khi làm đại lý phân phối bạc cho Công ty Phú Quý, Công ty Bảo Tín Minh Châu ra sản phẩm bạc riêng, nhưng hiện cũng không có bạc bán. Tương tự, Công ty Sacombank-SBJ chỉ bán 10 lượng bạc/người/ngày, áp dụng cho 100 người đầu tiên; trong trường hợp khách đặt hàng thì khối lượng từ 7 kg trở xuống.

Thị trường bạc khan hiếm đến lúc này không còn bất ngờ vì xu hướng đầu tư vào bạc đã rộ lên trong thời gian gần đây, đặc biệt khi đầu tư vào vàng không mấy dễ dàng. Anh Nguyễn Hoàng (TP.Đà Nẵng) có 300 triệu đồng tiết kiệm, tính mua vàng nhưng giá quá cao, chỉ mua được khoảng 2 lượng, mà để mua cũng không dễ. Trong khi bạc thời điểm đó chỉ 1,7 triệu đồng/lượng nên anh chuyển qua mua 150 lượng bạc. Đến nay, giá mỗi lượng bạc lên khoảng 3 triệu đồng, anh Hoàng nhẩm tính thu hơn 180 triệu đồng tiền lời. Dù bất ngờ bởi mức lời quá lớn, quá nhanh nhưng anh Hoàng vẫn chưa bán khi thấy các công ty kinh doanh đang hạn chế số lượng bạc bán cho khách, qua đó kỳ vọng giá sẽ còn tăng.

Sức nóng hiện đang lan nhanh trên thị trường bạc khi giá tăng cao. Ngày 29.12, giá bạc lại lập kỷ lục mới khi tăng hơn 200.000 đồng/lượng. Giá bạc tại Sacombank-SBJ loại Kim - Phúc - Lộc 1 lượng, 10 lượng, 50 lượng có giá mua vào 3,03 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 3,108 triệu đồng/lượng; còn Kim - Phúc - Lộc loại 1 kg có giá mua vào 80,8 triệu đồng, bán ra 82,88 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào 3,032 triệu đồng, bán ra 3,126 triệu đồng/lượng. Giá bạc tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đối với Rồng Thăng Long 1 lượng là 2,952 triệu đồng mua vào, bán ra 3,043 triệu đồng/lượng… Trong một tháng qua, giá bạc trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng, tương đương 48,7%. Đây được xem là tháng tăng mạnh nhất, góp phần nâng tổng mức tăng giá của bạc so với đầu năm lên 179%.

Giá bạc trong nước tăng mạnh do giá thế giới liên tục phá các mức cao kỷ lục. Ngày 29.12, giá bạc đã xác lập mức cao kỷ lục khi lên 83,66 USD/ounce. Ngay sau đó nhà đầu tư bán tháo chốt lời khiến giá giảm mạnh về 75,5 USD/ounce và sau đó phục hồi lên lại mức trên 80 USD/ounce. So với đầu tháng 12, giá bạc tăng hơn 41% và ghi nhận mức lên giá 170% trong năm.

H ÃY THẬN TRỌNG!

Đây không phải lần đầu bạc lên cơn sốt. Năm 1980, kim loại này đã tăng mạnh từ 6 USD lên gần 50 USD/ounce khi bị thao túng thị trường, một lượng lớn bạc được tích trữ khiến giá đẩy lên cao, dẫn đến xu hướng đầu tư trên toàn cầu. Những năm sau đó, bạc giảm mạnh giá khoảng 7 - 8 USD/ounce. Đến năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng, các tài sản như vàng, bạc được họ tìm đến. Một lần nữa, bạc được thổi giá lên 48 - 49 USD/ounce vào năm 2011. Từ năm 2020 đến nay, giới đầu tư bắt đầu chú ý đến bạc khi đại dịch Covid-19, lạm phát cũng như tình hình căng thẳng địa chính trị xảy ra ở các nước trên thế giới. Không chỉ là tài sản trú ẩn, lần này bạc được chú ý đến bởi khi cuộc cách mạng năng lượng xanh (điện mặt trời, xe điện) khiến nhu cầu kim loại bạc gia tăng. Giá bạc đã tăng từ mức 16 USD/ounce của năm 2020 lên 83,6 USD/ounce hiện nay, tăng hơn 422% trong vòng 5 năm.

Giá bạc tăng gấp đôi chỉ trong vòng 6 tháng ẢNH: T.XUÂN

Đặc biệt trong năm 2025, giá bạc có tốc độ tăng nhanh chưa từng có trong thời gian ngắn. Đầu tháng 4, giá bạc ở mức 29,5 USD/ounce, qua đến tháng 6 vượt mức 34 USD/ounce và kéo dài đà tăng giá những tháng sau đó, thiết lập mức giá 47 USD/ounce vào tháng 10 và từ tháng 11 đến nay liên tục thiết lập các mức giá cao kỷ lục, đạt 83,6 USD/ounce vào ngày 29.12.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, nhận xét giá bạc trong nước tăng nhanh do giá thế giới và nhu cầu trong nước tăng. Tuy nhiên, giá bạc trong nước đang có hiện tượng bị đẩy giá quá mức, cao hơn thế giới khá nhiều. Cụ thể, mỗi lượng bạc cao 500.000 đồng so với thế giới, tương đương hơn 20%. "Thị trường bạc là kênh sinh lời tốt trong thời gian qua và giới kinh doanh cũng hốt bạc. Thế nhưng bạc không có tính thanh khoản cao như vàng nên các nhà đầu tư cần thận trọng khi giá có xu hướng đảo chiều", ông Nguyễn Ngọc Trọng lưu ý.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, cũng cảnh báo: Bạc có giá thấp hơn vàng nên thu hút đông đảo người tham gia, tuy nhiên đừng nghĩ chỉ vài triệu đồng một lượng mà mua bất chấp. Bạc không phải là kênh tích trữ, đồng thời việc vận chuyển bạc cũng khác vàng. Mỗi lô hàng vận chuyển bạc yêu cầu từ 300 - 500 kg nên thường đi theo đường biển. Khi nguồn cung đáp ứng nhu cầu thì giá sẽ nhanh chóng giảm. Hơn nữa, thanh khoản của bạc cũng không tốt như vàng. Đây là điểm mà người mua bạc cần chú ý. Khi thị trường đồng loạt xuất hiện lực bán chốt lời, giới kinh doanh có thể sẽ phải ôm lượng hàng lớn nên họ cần có công cụ phòng ngừa rủi ro. "Bạc tăng do nhu cầu thị trường tăng, nên khi nào nhu cầu giảm sẽ quay đầu đi xuống. Lịch sử thị trường bạc đã 2 lần xảy ra cú quay xe này và người đầu tư cần thận trọng", ông Huỳnh Trung Khánh lưu ý.

Tương tự, chuyên gia phân tích vàng bạc Dương Anh Vũ cho rằng giá bạc trên thế giới tăng lên không đến từ nguồn cung khan hiếm mà theo xu hướng chung của các loại hàng hóa. Vừa qua ca cao, cà phê, vàng… đều tăng mạnh khi các quốc gia, đặc biệt là Mỹ thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ, và bạc cũng không ngoại lệ. Nhiều dự báo cho rằng bạc sẽ lên mức 100 USD/ounce vào năm 2026; nhưng trước khi tăng giá, kim loại này sẽ có mức điều chỉnh đi xuống. Vì thế, người dân nên thận trọng khi tham gia ở mức giá đỉnh.