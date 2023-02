Đến lượt Đài Loan phát hiện khinh khí cầu lạ trên đảo chiến lược

Binh sĩ Đài Loan trên đảo Đông Dẫn, nơi vừa phát hiện một khinh khí cầu lạ REUTERS

Hãng Reuters ngày 17.2 đưa tin Cơ quan Phòng vệ Đài Loan vừa tìm thấy xác của một khinh khí cầu thời tiết dường như từ Trung Quốc đại lục trên một hòn đảo chiến lược.

Theo đó, lực lượng tại đảo Đông Dẫn thuộc quần đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát nằm gần bờ biển tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đại lục đã phát hiện một vật thể lạ rơi từ trên trời.

Sau đó, họ tìm thấy những phần còn lại của khinh khí cầu tại một trường bắn. Quả cầu có đường kính khoảng 1 m kèm một hộp dụng cụ đánh dấu bằng chữ giản thể, vốn được dùng ở Trung Quốc đại lục chứ không phải Đài Loan.

Thiết bị còn có những dòng chữ "Taiyuan Radio No. 1 Factory Co., Ltd." (Công ty TNHH Nhà máy Vô tuyến Thái Nguyên số 1), "GTS13 digital datmospheric sounding instrument" (Thiết bị âm thanh khí quyển kỹ thuật số GTS13) và "meteorological instrument" (dụng cụ khí tượng). Thái Nguyên là thủ phủ của tỉnh Sơn Tây ở phía bắc Trung Quốc.

"Điều tra sơ bộ cho thấy đó là phần còn lại của một thiết bị đo lường khí tượng. Thiết bị đã được cơ quan hữu trách đưa về để đánh giá thêm", theo lực lượng phòng vệ Đài Loan.

Phát biểu với báo giới tại cơ quan lập pháp vào sáng 17.2, người đứng đầu Cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính cho biết cơ quan này đã cử một đội đến điều tra khinh khí cầu rơi.

Ông cho biết Cơ quan Phòng vệ sẽ không vội kết luận khi chỉ mới nhìn bên ngoài và "câu trả lời sẽ được đưa ra sau khi điều tra".

Trước đó, cơ quan này hôm 14.2 cho biết chưa phát hiện bất cứ khinh khí cầu do thám nào từ Trung Quốc, trong bối cảnh lo ngại dấy lên khi Washington và Bắc Kinh tranh cãi về khinh khí cầu "do thám" của Trung Quốc bay sang Mỹ.