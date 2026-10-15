Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi ở Đồng Nai được cung hiến sau 11 năm từ ngày đặt đá

Theo Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 14.10 từ khi trời chưa sáng, nhiều đoàn xe chở giáo dân đã đổ về Núi Cúi dự lễ cung hiến đền thánh. Thánh lễ bắt đầu lúc 8 giờ 30 với sự tham gia của các tổng giám mục, giám mục đến từ 27 giáo phận và hơn 500 linh mục đồng tế và thu hút hàng chục ngàn người.

Thánh lễ cung hiến đền thánh Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi diễn ra tại Đồng Nai ngày 14.10 ẢNH: MVTT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Buổi lễ còn có sự tham dự của Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa thánh thường trú tại Việt Nam, cùng các chức sắc Công giáo đến từ Mỹ, Úc, Pháp và Lào.

Nghi thức mở cửa đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi

Lúc 8 giờ 20, đoàn đồng tế bắt đầu rước từ nhà nguyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đến trước cửa đền thánh. Thánh lễ và nghi thức cung hiến do giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân của giáo phận Xuân Lộc chủ sự.

Tại cửa đền thánh, đại diện Ban hành giáo Núi Cúi trao chìa khóa cho giám mục Gioan. Sau đó, ngài trao lại chìa khóa cho linh mục Đa Minh Nguyễn Trí Dụng, Giám đốc Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, đồng thời giao nhiệm vụ coi sóc đền thánh.

Khi cửa đền thánh mở ra, tiếng kèn vang lên, đoàn rước gồm các chức sắc Công giáo và đại diện giáo dân tiến vào bên trong, bắt đầu các nghi thức cung hiến.

Sau nghi thức mở cửa, giám mục Gioan làm phép nước, rảy nước thánh trên cộng đoàn, các bức tường đền thánh và bàn thờ.

Trong bài giảng, giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm của giáo phận Mỹ Tho nhấn mạnh đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình yêu thương.

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm cũng ghi nhận tâm huyết của giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh trong quá trình xây dựng công trình, từ khi còn coi sóc giáo phận Xuân Lộc đến lúc nghỉ hưu. Dù hiện phải di chuyển bằng xe lăn, vị giám mục vẫn có mặt trong ngày cung hiến.

Hàng chục ngàn người từ khắp nơi về dự lễ ẢNH: MVTT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Sau khi hoàn tất các nghi thức tôn giáo, buổi lễ diễn ra phần ký xác nhận cung hiến đền thánh. Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân trao giấy xác nhận cho linh mục Đa Minh Nguyễn Trí Dụng, Giám đốc Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi.

Công trình gắn với nhiều năm tâm huyết

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa thánh thường trú tại Việt Nam, gửi lời chúc mừng giáo phận Xuân Lộc nhân dịp đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi được cung hiến.

Nghi thức lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm ẢNH: MVTT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Tổng giám mục Marek Zalewski cũng gửi lời cảm ơn giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh vì những đóng góp trong quá trình xây dựng Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi.

Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam, đánh giá Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi là công trình có tầm vóc quốc gia và quốc tế. Công trình không chỉ có giá trị về kiến trúc mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống tôn giáo của giáo dân giáo phận Xuân Lộc.

Chia sẻ tại buổi lễ, giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh nhắc lại hành trình xây dựng Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, từ những ý tưởng ban đầu đến khi công trình hoàn thành.

Quá trình xây dựng gắn với nhiều năm trong cuộc đời của vị giám mục này, từ khi còn giữ vai trò giám mục giáo phận Xuân Lộc cho đến lúc nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, vị giám mục tiếp tục được giao nhiệm vụ xây dựng trung tâm hành hương.

Trước đó, ngày 18.9.2015, lễ đặt viên đá đầu tiên đánh dấu bước khởi đầu chính thức của công trình ẢNH: MVTT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Tượng đài Đức mẹ Vô nhiễm nguyên tội cao 33 m đặt trên phần đế cao 17 m, tổng chiều cao 50 m ẢNH: MVTT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Công trình là quần thể kiến trúc trải qua nhiều năm xây dựng ẢNH: MVTT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Lễ cung hiến đền thánh là dấu mốc quan trọng trong hành trình hình thành và phát triển của giáo phận Xuân Lộc ẢNH: MVTT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Núi Cúi đã trở thành điểm quy tụ của nhiều đoàn hành hương từ các giáo xứ, giáo hạt và các giáo phận khác trong thời gian qua ẢNH: MVTT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Nằm bên hồ Trị An (thành phố Đồng Nai), Núi Cúi gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hài hòa của núi đồi, hồ nước và những cánh rừng xanh ngút mắt ẢNH: NGUYỄN THẾ DƯƠNG

Lễ cung hiến đền thánh là nghi thức quan trọng của Công giáo, đánh dấu việc một ngôi thánh đường được chính thức dành riêng cho các hoạt động thờ phượng.



