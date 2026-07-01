70.000 người đổ về Tắc Sậy: Điều khiến nhiều khách phương xa nhớ nhất

Giữa dòng người hành hương từ khắp mọi miền đất nước hướng về nhà thờ Tắc Sậy, có một điều khiến du khách nhớ mãi là hình ảnh người dân Cà Mau nghĩa tình, hiền hòa, văn minh và mến khách.

Điểm hỗ trợ cà phê miễn phí cho khách hành hương ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, cho biết lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp không chỉ là sự kiện tôn giáo có ý nghĩa đặc biệt, mà còn là dịp để vùng đất cực nam Tổ quốc giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa, con người và tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt là dịch vụ, du lịch của vùng đất này.

Người Cà Mau đón khách hành hương đến nhà thờ Tắc Sậy

Theo ông Hùng, dự kiến có khoảng 70.000 khách hành hương về nhà thờ Tắc Sậy tham dự lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp. Do đó, công tác an ninh trật tự, giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công tác hậu cần, vệ sinh môi trường, thực phẩm... phải được đảm bảo chu đáo, tuyệt đối an toàn.

Cách đây 2 tháng, xã Phong Thạnh đã thành lập tổ chỉ đạo, do Bí thư Đảng ủy xã làm tổ trưởng. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Mục đích là trước, trong và sau lễ tỉnh Cà Mau sẽ tạo được dấu ấn tốt đẹp, hình ảnh thân thiện, hiếu khách, nghĩa tình đối với khách hành hương và du khách quốc tế.

Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông khu vực nhà thờ Tắc Sậy ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Hùng, 2 tháng qua, địa phương đã huy động hơn 90 chiến sĩ công an, dân phòng, dân quân tự vệ tham gia điều tiết giao thông, lập lại trật tự, vận động hàng chục hộ dân đồng tình không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để mua bán, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở an toàn giao thông. Tuyên truyền các chủ quán ăn, quán nước, nhà nghỉ, nơi lưu trú... thân thiện, hiếu với khách hành hương, không chèo kéo du khách, nâng giá bán.

Công nhân thu gom rác, dọn vệ sinh quanh khu vực nhà thờ Tắc Sậy ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Ngô Minh Đương, Giám đốc Trung tâm Công ích xã Phong Thạnh, cho biết xã đã huy động 3 xe vận chuyển rác, cùng hàng chục lượt công nhân tiến hành cắt, tỉa cây xanh, sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng quanh khu vực nhà thờ Tắc Sậy. Đồng thời, phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ 719 tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét các tuyến kênh, cống, thu gom rác thải nhằm đảm bảo vẻ mỹ quan quanh nhà thờ luôn xanh - sạch - đẹp; bố trí 60 thùng chứa rác thải, lắp đặt 250 nhà vệ sinh lưu động và cố định.

Xã đoàn Phong Thạnh đã huy động 50 đoàn viên, thanh niên chia thành 2 tổ xung kích, tình nguyện để phối hợp, hỗ trợ, đón tiếp, hướng dẫn khách hành hương nơi ăn, nghỉ; hỗ trợ nước uống, nón, áo mưa cho khách đến dự lễ. Ngoài ra, còn tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan trước, trong và sau lễ. Hội phụ nữ xã huy động hơn 100 phụ nữ địa phương hỗ trợ tích cực các điểm nấu ăn miễn phí...

Tình người nơi vùng đất cuối trời nam của Tổ quốc

Trong những ngày qua, dòng người hành hương hướng về nhà thờ Tắc Sậy. Các tình nguyện viên và người dân địa phương tận tình hướng dẫn đã tạo nên bầu không khí ấm áp, nghĩa tình.

Khách hành hương từ khắp nơi tập trung về nhà thờ Tắc Sậy ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà Nguyễn Thị Hồng (67 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) cho biết, bà cùng gia đình 5 người đến nhà thờ Tắc Sậy hành hương, dự lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp. Khi đến điểm dừng chân, từ bến đỗ xe đến khu lưu trú, kể cả các quán ăn thì thấy người dân địa phương rất chân chất, thật thà và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn tận tình nên đã để lại nhiều thiện cảm.

Theo bà Hồng, điều gia đình mang về sau chuyến hành hương không chỉ là những phút giây cầu nguyện bình an, mà còn là sự cảm nhận sâu sắc về tình người nơi vùng đất cuối trời nam của Tổ quốc.

Khu vực tổ chức lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh cho biết thêm, nhiều năm qua, nhà thờ Tắc Sậy được công nhận là 1 trong 12 điểm du lịch tiêu biểu trong tỉnh Cà Mau, được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm đến hấp dẫn du khách.



