Quốc lộ 1 hạn chế lưu thông: Khách hành hương đến Tắc Sậy có thể đi đường sông

Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau, cho biết lễ phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp, dự kiến sẽ thu hút khoảng 70.000 khách hành hương trong và ngoài nước đến nhà thờ Tắc Sậy (2A, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau).

Tuyến sông Bạc Liêu - Cà Mau đi ngang nhà thờ Tắc Sậy - nơi diễn ra lễ phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp vào ngày 2.7 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây là sự kiện tôn giáo có ý nghĩa đặc biệt, song cũng đặt ra thách thức lớn về bảo đảm giao thông được thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc trên tuyến quốc lộ 1, tuyến đường huyết mạch dẫn đến khu vực hành lễ.

Theo ông Hùng, để phát huy lợi thế đường thủy, giảm áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ 1, bên cạnh việc phân luồng giao thông đường bộ, địa phương khai thác hiệu quả hệ thống giao thông đường thủy vốn là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tuyến quốc lộ 1 đi ngang nhà thờ Tắc Sậy ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Với mạng lưới sông, kênh, rạch dày đặc kết nối tỉnh Cà Mau với các tỉnh, thành lân cận đến khu vực gần nhà thờ Tắc Sậy, việc khách hành hương có thể chủ động đi bằng tàu, đò, võ lãi đến dự lễ sẽ góp phần chia sẻ đáng kể lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 1.

Các bến thủy nội địa ở Cà Mau, các địa phương ven sông và khu vực lân cận có thể được lựa chọn làm điểm trung chuyển. Từ đây, khách hành hương di chuyển bằng phương tiện thủy lưu thông theo tuyến sông Bạc Liêu - Cà Mau; sông Gành Hào; tuyến kênh Láng Trâm - Ngã Năm; tuyến kênh Hộ Phòng - Chủ Chí... đến các bến tạm gần khu vực tổ chức lễ. Khách hành hương đi bằng đường thủy không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn tạo điều kiện để du khách trải nghiệm nét đặc trưng sông nước miền Tây.

Kênh Hộ Phòng - Chủ Chí, xã Phong Thạnh gần nơi diễn ra lễ tuyên phong Chân phước ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Hùng cho biết thêm, xã đã tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, ca nô điều tiết giao thông, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn phương tiện, cứu hộ cứu nạn. Qua đó góp phần phục vụ người dân, khách hành hương một cách thuận tiện, tuyệt đối an toàn.

Việc khai thác giao thông đường thủy không chỉ là giải pháp tình thế trong dịp lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp mà còn mở ra hướng phát triển lâu dài cho loại hình du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái sông nước của tỉnh Cà Mau. Đây sẽ là cơ hội để địa phương phát huy lợi thế hệ thống sông ngòi, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Đồng thời giảm áp lực cho hạ tầng giao thông đường bộ trong những sự kiện quy mô lớn.

Khách hành hương có thể đi bằng tàu, võ lãi trên tuyến kênh Hộ Phòng - Chủ Chí đến dự lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo ông Hùng, để bố trí bãi đỗ xe phục vụ sự kiện và khách hành hương, xã đã chuẩn bị 23 bãi đậu xe với sức chứa hơn 2.070 xe từ 4 đến 45 chỗ ngồi. Để tránh ùn tắc trên tuyến quốc lộ 1, Công an tỉnh Cà Mau, đã ra thông báo kể từ 13 giờ ngày 1.7 đến 4 giờ ngày 2.7, lực lượng chức năng sẽ hạn chế lưu thông đối với tất cả phương tiện qua khu vực nhà thờ Tắc Sậy.

Từ 4 giờ đến 17 giờ ngày 2.7, các phương tiện sẽ tạm dừng lưu thông hoàn toàn trên đoạn quốc lộ 1 qua khu vực này, ngoại trừ xe ưu tiên và phương tiện làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.