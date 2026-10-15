Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang với mái ngói, mái đao đậm nét Việt

Kiến trúc đậm nét Việt

Sau khi vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang cũ bị chiến tranh phá hủy chỉ còn lại phần tháp chuông, ngày 15.8.2012, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng vương cung thánh đường mới được tổ chức.

Kiến trúc bên ngoài của nhà thờ La Vang mang đậm nét văn hóa Việt ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo linh mục Phaolô Trần Văn Quang, linh mục quản xứ La Vang kiêm quản nhiệm Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, ngôi thánh đường này được xây dựng bên trong khuôn viên của trung tâm hành hương, trên mặt bằng có diện tích hơn 1,3 ha. Công trình dài 132 m, ngang 102 m, sức chứa 5.000 chỗ.

Điểm đặc biệt của vương cung thánh đường mới là không giống với kiến trúc xây dựng của vương cung thánh đường cũ theo phong cách phương Tây, mà chọn xây dựng theo một lối kiến trúc đậm chất Việt Nam.

Điểm nhấn chính là phần mái ngói, mái đao - chi tiết thường xuất hiện ở những ngôi nhà, đình làng ở Việt Nam ẢNH: BÁ CƯỜNG

Xung quanh công trình còn có những họa tiết diễn tả cụ thể về ân huệ của Thiên Chúa qua những sản phẩm mang đậm màu sắc quê hương ẢNH: BÁ CƯỜNG

Một thánh giá bằng kim loại lớn được đặt ở gian giữa của nhà thờ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Quan sát từ bên ngoài, công trình vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang mang hình dáng như ngôi đình ở Việt Nam với mái ngói lớn, mái đao cùng những họa tiết cách điệu. Ngoài ra, xung quanh công trình còn có những họa tiết diễn tả cụ thể về ân huệ của Thiên Chúa qua những sản phẩm mang đậm màu sắc quê hương như cây lá vằng, lúa gạo, chùm nho, hoa hồng...

Màu sắc chủ đạo của ngôi thánh đường là trắng và xanh dương, tạo sự tươi mát, yên bình, cân bằng được với khí hậu nóng bức, gió Lào tại Quảng Trị.

Bức tượng bằng đá lớn, tạc hình Đức Mẹ La Vang được đặt ở chính giữa mặt tiền của nhà thờ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Mái ngói, mái đao - kiểu kiến trúc thường xuất hiện ở những căn nhà, đình làng ở Việt Nam ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về thời gian hoàn thiện vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang mới, tuy nhiên nhiều năm qua tiền sảnh của nhà thờ vẫn được sử dụng làm nơi tổ chức các thánh lễ quan trọng, đặc biệt là các dịp hành hương Đại hội La Vang. Người dân đến với La Vang không chỉ cầu nguyện, viếng thăm linh đài mà còn tham quan nhà thờ có quy mô lớn nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Vì sao được gọi là vương cung thánh đường?

Năm 1961, tại Đại hội La Vang lần thứ 15, đại diện của Tòa thánh Vatican đã công bố sắc chỉ của Giáo hoàng Gioan XXIII chính thức nâng nhà thờ La Vang lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Lúc này, ngôi nhà thờ cũ vẫn còn nguyên vẹn, đến năm 1972 thì bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của chiến tranh.

Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang trong dịp Đại hội La Vang lần thứ 23 diễn ra giữa tháng 8.2026 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo các quy định của Giáo hội Công giáo, vương cung thánh đường là một danh hiệu tôn vinh đặc biệt mà Giáo hoàng sắc phong cho các nhà thờ xét theo tính cổ kính, tầm quan trọng trong lịch sử và ý nghĩa tâm linh trong Giáo hội Công giáo.

Sau sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Vang năm 1798 theo đức tin của người Công giáo, La Vang sau đó trở thành nơi các giáo dân hành hương về cầu nguyện và dần trở thành truyền thống không thể thiếu mỗi năm của người Công giáo.

Nhà thờ hiện vẫn đang được xây dựng, hoàn thiện phần nội thất ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đến thời điểm hiện tại, Giáo hội Công giáo Việt Nam có 4 nhà thờ được Tòa thánh nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường gồm: vương cung thánh đường Sở Kiện, vương cung thánh đường Phú Nhai (đều ở tại tỉnh Ninh Bình), vương cung thánh đường chánh tòa Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội (nhà thờ Đức Bà, TP.HCM) và vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang (tỉnh Quảng Trị).