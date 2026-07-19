Đến vùng biên và những trải nghiệm không thể nào quên

Ngày 18.7, tại Trường mầm non xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng, Đoàn cơ sở Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Chương trình nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chương trình cũng hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), đồng thời tiếp tục triển khai Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030".

Trong chương trình, đoàn công tác đã trao tặng nhiều nguồn lực thiết thực với tổng trị giá gần 200 triệu đồng, gồm học bổng, quà an sinh, mô hình sinh kế với 2.000 con gà giống và 1 tấn thức ăn chăn nuôi, tủ thuốc, tủ sách, đồ dùng học tập, bản đồ Việt Nam, ảnh Bác Hồ, xi măng xây dựng tuyến đường thanh niên và trang thiết bị phục vụ công tác Đoàn tại địa phương.

Ban tổ chức trao quà cho người dân vùng biên ẢNH: BTC

Bên cạnh đó là các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, ma túy, hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", lễ chào cờ tại cột mốc biên giới và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ...

Nhưng có lẽ, điều còn đọng lại sâu sắc nhất với những người tham gia không phải là giá trị của những phần quà, mà là những trải nghiệm ở vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Những trải nghiệm không thể nào quên

Là Bí thư Đoàn cơ sở Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Minh Thái cho biết xã Cần Yên được lựa chọn bởi đây là một trong những xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Cao Bằng, phù hợp với mục tiêu của Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới".

Theo anh, ngay khi đặt chân đến địa phương, điều khiến cả đoàn ấn tượng là địa bàn rộng, các xóm cách xa nhau, việc đi lại rất khó khăn nên càng thấu hiểu cuộc sống vất vả của người dân.

Các bạn trẻ tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường ẢNH: BTC

"Anh em khi tham gia đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Sau chương trình, mọi người có thêm những trải nghiệm mới, hiểu hơn những vất vả của bà con. Đặc biệt, khi được lên cột mốc biên giới, cùng dọn dẹp cảnh quan và thực hiện lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" ai cũng cảm thấy rất tự hào, xúc động. Đó là trải nghiệm không thể nào quên", anh Thái chia sẻ.

Để đến được cột mốc biên giới, đoàn công tác phải vượt qua những đoạn đường chỉ dài khoảng 7 - 10 km nhưng đầy thử thách. Mưa nhiều khiến đường đất lầy lội, xe lớn không thể di chuyển. Chính từ những chuyến khảo sát ấy, đoàn đã hỗ trợ xi măng để địa phương bê tông hóa một số đoạn đường dân sinh, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Các bạn trẻ tham gia làm đường dân sinh giúp người dân đi lại bớt khó khăn ẢNH: BTC

Điều khiến anh Thái xúc động hơn cả là sự đồng lòng của người dân địa phương. "Bà con rất phấn khởi, rất nhiệt tình hỗ trợ. Khi làm tuyến đường, mọi người đều tham gia với tinh thần rất vui vẻ. Chứng kiến những khó khăn ấy, chúng tôi càng mong muốn sẽ có thêm nhiều nguồn lực để tiếp tục đồng hành cùng bà con vùng biên", anh nói.

Khi lá cờ Tổ quốc thắp lên niềm tự hào

Với chị Nguyễn Ngọc Uyên Vy, đoàn viên Đoàn cơ sở Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, chuyến đi không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là dịp để nhìn rõ hơn trách nhiệm của người cán bộ trẻ.

"Là một đoàn viên, một đảng viên trẻ và cũng là cán bộ tham mưu ở cơ quan Trung ương Đoàn, sau khi đến những xã biên giới như Cần Yên, tôi càng thấu hiểu sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc tham mưu những chính sách, chương trình chăm lo cho thanh thiếu nhi ở vùng đặc biệt khó khăn", Uyên Vy chia sẻ.

Theo chị Uyên Vy, những phần quà được trao tuy không quá lớn nhưng niềm vui hiện rõ trong ánh mắt của các em nhỏ vùng cao đã trở thành món quà tinh thần quý giá đối với mỗi thành viên trong đoàn.

"Khi nhìn thấy các em vui mừng vì những món quà nhỏ, không chỉ tôi mà tất cả đoàn viên trong đoàn đều cảm thấy rất hạnh phúc, rất xúc động và mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn nữa sức trẻ của mình vào những chương trình ý nghĩa như vậy", chị nói.

Đoàn công tác trao tặng quà cho các em thiếu nhi vùng biên ẢNH: BTC

Đặc biệt, khoảnh khắc đứng trước cột mốc chủ quyền và lá cờ đỏ sao vàng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong nữ đoàn viên.

"Đây là lần thứ hai tôi được chào cờ tại cột mốc biên giới. Nhưng khi đứng trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng, chưa bao giờ tình yêu quê hương, đất nước trong tôi lại mãnh liệt đến vậy. Tôi càng biết ơn những cán bộ, chiến sĩ biên phòng ngày đêm bám trụ nơi biên giới và những người dân vẫn kiên cường gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc", chị Uyên Vy bày tỏ.