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    Thời sự

    Đèo Gia Bắc lại sạt lở nghiêm trọng, cấm lưu thông

    Lâm Viên
    Lâm Viên
    Chiều 23.9, do mưa lớn kéo dài đèo Gia Bắc, quốc lộ 28 nối Di Linh - Phan Thiết (Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị ngưng trệ.

    Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng), cho biết do mưa lớn kéo dài từ trưa hôm nay (23.9) đến chiều cùng ngày khiến đèo Gia Bắc, vị trí Km50+ 850, quốc lộ 28 nối Di Linh - Phan Thiết bị sạt lở nghiêm trọng, xe cộ không thể lưu thông.

    Đèo Gia Bắc lại sạt lở nghiêm trọng, cấm lưu thông - Ảnh 1.

    Đèo Gia Bắc tại Km50+850 quốc lộ 28 bị sạt lở nghiêm trọng

    ẢNH: CTV

    Từ hiện trường, ông Nhuần cho biết hàng chục mét khối đất đá từ trên cao đổ xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Chính quyền xã đang huy động máy móc, phương tiện khẩn trương giải phóng hiện trường, tạo lối cho các phương tiện đang mắc kẹt lưu thông qua khu vực sạt lở.

    Lãnh đạo xã Sơn Điền cho biết trước diễn biến thời tiết phức tạp, mưa nhiều có thể tiếp tục xảy ra sạt lở trên đèo Gia Bắc. Do đó xã đang đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Lâm Đồng tạm thời cấm xe cộ chạy tuyến Di Linh - Phan Thiết lưu thông qua đèo Gia Bắc để bảo đảm an toàn.

    Đèo Gia Bắc lại sạt lở nghiêm trọng, cấm lưu thông - Ảnh 2.

    Đất đá sạt lở lấp mặt đường đèo Gia Bắc

    ẢNH: CTV

    Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó ngày 27.10.2025, tại đèo Gia Bắc, đất đá từ sườn đồi đổ xuống phủ kín mặt đường ở nhiều vị trí, khiến hàng trăm phương tiện mắc kẹt. Cơ quan chức năng nỗ lực xử lý, nhưng chỉ 3 ngày sau, một điểm khác tiếp tục sạt lở ta luy nghiêm trọng trên đèo Gia Bắc. Do đó, giao thông gián đoạn nhiều ngày ảnh hưởng việc kết nối Phan Thiết với Di Linh. Tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Gia Bắc. Từ đó đến nay, cơ quan chức năng đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa tuyến đường đèo Gia Bắc này.

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