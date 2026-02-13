Đèo Khánh Lê cho tất cả xe lưu thông từ 5 - 18 giờ hằng ngày

Ngày 13.2, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị kiểm tra hiện trường và đánh giá điều kiện lưu thông trên quốc lộ 27C. Kết quả kiểm tra cho thấy các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh) đã được đơn vị bảo trì đường bộ cơ bản hoàn thành công tác khắc phục, sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, đủ điều kiện lưu thông 2 chiều.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vị trí sạt lở nghiêm trọng đang tiếp tục sửa chữa. Vào ban đêm, thời tiết khu vực thường có mưa hoặc sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn, nguy cơ tai nạn giao thông cao. Do đó, cần hạn chế lưu thông trong các khung giờ không đảm bảo để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Từ ngày 13.2, đèo Khánh Lê cho tất cả xe lưu thông từ 5 đến 18 giờ ẢNH: BÁ DUY

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường và báo cáo của Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa thông báo cho phép tất cả phương tiện lưu thông qua đèo Khánh Lê từ 5 giờ đến 18 giờ hằng ngày, áp dụng từ ngày 13.2. Các phương tiện lưu thông ngoài khung giờ này, chủ động lựa chọn quốc lộ 27 và các tuyến phù hợp khác để lưu thông từ Lâm Đồng về Khánh Hòa và ngược lại.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo rộng rãi thông tin đến các đơn vị, nhân dân trong vùng để tham gia lưu thông đúng thời gian và phối hợp bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Trên đèo Khánh Lê hiện vẫn đang sửa chữa kiên cố, hoàn thiện để khôi phục kết cấu công trình tại nhiều vị trí. Sở Xây dựng khuyến cáo các phương tiện tuân thủ biển báo hiệu và hạn chế tốc độ tại các khu vực đang sửa chữa.

Trong đợt mưa lũ tháng 11.2025, toàn tuyến đèo Khánh Lê có khoảng 100 điểm sạt lở ẢNH: BÁ DUY

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, UBND xã Nam Khánh Vĩnh bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian thi công. Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ Khánh Hòa chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu đường bộ theo quy định.

Sau đợt mưa lũ tháng 11.2025, toàn tuyến đèo Khánh Lê có khoảng 100 điểm sạt lở, trong đó hơn 50 điểm bị tắc hoàn toàn. Công ty bảo trì đường đã phá đá, dọn dẹp hàng chục ngàn khối đất tràn xuống lòng đường.

Ngày 23.12.2025, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo cho phép thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê với phương tiện trọng tải dưới 5 tấn và ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống, khung giờ từ 6 giờ đến 17 giờ. Từ đó đến nay, đơn vị bảo trì đã tập trung khắc phục hư hỏng, vá ổ gà và xử lý sình lún nền mặt đường nhằm đảm bảo tất cả xe lưu thông thông suốt 2 chiều trước Tết Nguyên đán 2026.