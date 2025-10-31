Đẹp ngỡ ngàng mô hình bằng tăm tre

T Ừ MÓN ĐỒ GIẢI KHUÂY…

Cuối năm 2024, trong một chương trình triển lãm tại Bảo tàng Đà Nẵng, người dân và du khách khi đến tham quan một gian hàng đã không khỏi ấn tượng trước những mô hình bằng tăm tre mô phỏng các công trình mang tính biểu tượng của Đà Nẵng, như: cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý… Đặc biệt, mô hình Tòa thị chính TP y thiết kế bản gốc với hình ảnh ngọn hải đăng bầu tròn đặc trưng đã khiến nhiều người trầm trồ. Người làm nên những tác phẩm chân thực này là anh Hứa Văn Minh, một kỹ sư xây dựng buộc phải gắn đời mình với chiếc xe lăn trong suốt 14 năm.

Cận cảnh mô hình cầu Rồng, một trong những biểu tượng du lịch của TP.Đà Nẵng, được làm bằng tăm tre ẢNH: HOÀNG SƠN

"Năm 2011, lúc đó tôi 29 tuổi. Trong một lần kiểm tra nổ mìn thi công đường hầm dẫn nước thủy điện tại Huế, tôi bị một tảng đá lớn rơi xuống, đè trúng. Thoát cửa tử nhưng từ đó trở đi, tôi bị liệt nửa thân dưới", anh Minh nhớ lại và cho biết thêm: "Sau trị liệu phục hồi và có thể tự ngồi nhưng tôi thấy bi đát lắm, bởi mình là trụ cột của gia đình. Nghĩ đến tương lai, lòng tôi buồn vời vợi". Những ngày quanh quẩn nơi góc nhà, anh Minh tìm đến công việc lắp ghép tăm tre như một cách giải khuây. Năm 2013, anh quyết tâm làm một "công trình" lớn và phức tạp hơn, đó là mô hình tháp Eiffel. Sau 3 tháng tỉ mẩn cắt, dán từng chiếc tăm nhỏ, cuối cùng sản phẩm cũng hoàn thành.

Anh Minh kể mỗi khi hoàn thành một tác phẩm và mang tặng, bạn bè đều xúc động bởi sự công phu, tỉ mỉ và cả tấm lòng anh gửi gắm. Qua bàn tay tài hoa của anh, những kỳ quan thế giới được dựng bằng tăm tre hiện ra sống động. Anh Minh tiếp tục chinh phục những công trình biểu tượng ở các địa phương trong nước, như: Ngọ Môn - Đại nội Huế, chùa Một Cột, tháp Rùa, Khuê Văn Các, cầu Mỹ Thuận, cầu Bãi Cháy, chợ Bến Thành, nhà rông Tây nguyên… Sau hơn 10 năm gắn bó với tăm tre, anh đã tạo ra hơn 40 mô hình mô phỏng các công trình, di sản nổi tiếng của đất nước. Từ chỗ chỉ là thú vui giết thời gian, dần dần nhiều người tìm đến đặt hàng, muốn anh thực hiện để làm quà tặng.

Anh Hứa Văn Minh, kỹ sư xây dựng phải ngồi xe lăn sau tai nạn lao động, giới thiệu mô hình cầu Sông Hàn làm bằng tăm tre ẢNH: HOÀNG SƠN

"Từ đó, tôi có thêm thu nhập và động lực để gắn bó với nghề này. Chính những thanh tre nhỏ bé đã giúp tôi tìm lại niềm vui, ý nghĩa cuộc sống", anh Minh trải lòng.

… Đ ẾN QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH Đ À N ẴNG

Được đặt hàng và thực hiện không biết bao nhiêu mô hình nhưng với anh Hứa Văn Minh, thú vị và ý nghĩa nhất vẫn là những công trình biểu tượng của TP biển quê hương. Đó là mô hình cầu Sông Hàn bằng tăm tre có thể quay như thật; cầu Rồng với phần thân uốn cong chuẩn theo bản vẽ kỹ thuật; cầu Trần Thị Lý với dây văng tinh xảo; và cả tòa thị chính Đà Nẵng với những đường cong uyển chuyển, đầy sức gợi.

"Những gì được học về bản vẽ thiết kế, mặt bằng thi công đã giúp tôi hệ thống các con số, tính toán tỷ lệ để người xem đảm nhận được sự chân thật. Nhưng để đảm bảo tính thẩm mỹ, tôi cũng phải lược bớt một số chi tiết, vừa đủ để người xem vẫn nhận diện được công trình, lại vừa tạo cảm giác hài hòa", anh Minh chia sẻ. Với đức tính cẩn thận, anh thường ghi chép tỉ mỉ các thông số, tự lập cho mình những bản vẽ chuẩn trước khi bắt tay chế tác. Bởi vậy, ở giai đoạn đầu, mỗi sản phẩm có khi mất vài tháng chỉ để hoàn thiện bản vẽ. Nhưng khi đã định hình xong, quá trình thực hiện rút ngắn đáng kể. Anh chỉ mất vài ngày để cho ra đời một mô hình hoàn chỉnh, chuẩn xác đến mức "trăm cái cũng như một".

Mô hình Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng bằng tăm tre với thiết kế độc đáo ẢNH: HOÀNG SƠN

Kể về quy trình hoàn thiện mỗi sản phẩm, anh Minh cho hay khi đã có bản vẽ và tăm được cắt gọt theo đúng tỷ lệ, kích thước chuẩn, anh bắt đầu lắp ráp, dán từng chi tiết. Sau đó, các bộ phận đều được mài nhẵn để ghép thành mô hình hoàn chỉnh. Thông thường, chỉ cần phủ thêm lớp sơn bóng để bảo quản là xong. Riêng một số sản phẩm đặc thù, như cầu Rồng, anh phải sơn thêm màu vàng cho đúng màu sắc thực tế, tạo tính thẩm mỹ. Anh Minh nói: "Tre tôi thường đặt mua từ Hội Người mù TP.Đà Nẵng. Sau khi mang về, tôi xử lý kỹ để chống mối mọt, đồng thời phủ sơn bóng nhằm hạn chế ẩm mốc. Nhờ vậy, nếu được trưng bày trong môi trường thông thường, mỗi mô hình có thể bền trên 10 năm".

Với giá bán từ 600.000 đồng/sản phẩm, những mô hình mang tính biểu tượng do anh Minh làm ra được nhiều du khách đến Đà Nẵng ưa chuộng. Đặc biệt, vài năm gần đây, anh còn trở thành địa chỉ cung cấp đồ lưu niệm ngoại giao cho các sở, ngành của TP.Đà Nẵng. Anh kể nhiều người bảo sản phẩm thủ công độc đáo, kỳ công nhưng giá bán có phần rẻ, anh chỉ cười: "Tôi chỉ lấy theo giá lao động phổ thông thôi". "Tre mang tinh thần dân tộc, lại nhẹ, bền, dễ vận chuyển. Mỗi mô hình làm từ tre rồi theo chân du khách đi mọi miền cũng là cách lan tỏa hình ảnh quê hương Đà Nẵng. Với tôi, đó là hạnh phúc lớn nhất", anh Minh cười hiền.

Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ anh Hứa Văn Minh qua số điện thoại: 0332.502.047. (còn tiếp)