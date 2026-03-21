Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

ĐH Quốc gia TP.HCM kiến nghị xây bệnh viện mới quy mô 300 giường

Hà Ánh
21/03/2026 05:45 GMT+7

Lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM nêu loạt kiến nghị với TP.HCM về nhiều vấn đề vướng mắc hiện nay. Đáng chú ý là nội dung liên quan đến sổ đỏ tại một số cơ sở đào tạo của các trường thành viên.

Thông tin được chia sẻ trong buổi làm việc của lãnh đạo TP.HCM với ĐH Quốc gia TP.HCM hôm qua (20.3).

Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết đã nhận được sự hỗ trợ, quan tâm và chỉ đạo của TP.HCM trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện nay, ĐH Quốc gia TP.HCM đang xây dựng và phát triển định hướng thành Khu đô thị trí thức, xanh, thân thiện và hiện đại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 19.1.2026 về việc phê duyệt Chương trình Phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, ĐH này vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần thành phố quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ.

BỐ TRÍ THÊM ĐẤT MỞ RỘNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

Trong buổi làm việc, phía ĐH Quốc gia TP.HCM kiến nghị nhiều vấn đề liên quan chính sách đến người học, đội ngũ và thu hút nhân tài. Một trong số đó là việc bổ sung nguồn lực cơ sở vật chất và cơ chế thu nhập tăng thêm cho viên chức của Trường Phổ thông Năng khiếu, tính toán cơ chế để giáo viên trường này hưởng chính sách như giáo viên TP.HCM, bố trí thêm đất để mở rộng Trường Phổ thông Năng khiếu.

ĐH Quốc gia TP.HCM kiến nghị hỗ trợ kinh phí xây mới bệnh viện hoặc giao một bệnh viện hiện hữu cho Trường ĐH Khoa học sức khỏe làm cơ sở thực hành

ĐH này cũng kiến nghị UBND TP.HCM triển khai cơ chế đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên đào tạo sau ĐH trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, gắn với chỉ tiêu cụ thể, chuẩn đầu ra và cam kết sử dụng sau đào tạo. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp trong việc thu hút và sử dụng nhân tài, đặc biệt đối với các chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư và các nhà khoa học có năng lực dẫn dắt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược; xem xét thành lập Quỹ học bổng phát triển nhân tài của thành phố…

HỖ TRỢ CÓ BỆNH VIỆN LÀM CƠ SỞ THỰC HÀNH

ĐH này còn kiến nghị liên quan đến hỗ trợ kinh phí xây mới bệnh viện hoặc giao một bệnh viện hiện hữu cho Trường ĐH Khoa học sức khỏe làm cơ sở thực hành. Chia sẻ về vấn đề này, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết ĐH này kiến nghị TP.HCM đầu tư xây dựng Bệnh viện ĐH Quốc gia TP.HCM với quy mô 300 giường bệnh.

ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng Bệnh viện ĐH Quốc gia TP.HCM được xây dựng dựa trên nền tảng hạt nhân Trường ĐH Khoa học sức khỏe. Bên cạnh đó, ĐH này sở hữu thế mạnh nổi bật về công nghệ chiến lược, với nguồn nhân lực 3.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ thuộc hệ thống ĐH đa ngành, đa lĩnh vực, cho phép tích hợp y học với công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, kinh tế y tế, quản trị và tâm lý học - sức khỏe tinh thần, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới và khoa học sức khỏe. Do đó, ĐH này cho rằng đây không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu, mà còn là trung tâm khoa học, đào tạo và nghiên cứu tích hợp, mang tính chiến lược quốc gia.

Tuy nhiên, theo GS Mai, việc xây mới bệnh viện cần thời gian nhất định. Do đó, trước mắt, ĐH Quốc gia TP.HCM mong muốn được giao quản lý một bệnh viện có sẵn của TP - nơi sẽ vận hành theo quy định của Sở Y tế TP.HCM, phục vụ hoạt động thực hành của sinh viên.

NHIỀU VƯỚNG MẮC VỀ SỔ ĐỎ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Đáng chú ý, một nội dung kiến nghị của ĐH Quốc gia TP.HCM liên quan đến việc thực hiện Thông báo số 837/TB-VP ngày 30.8.2024 của Văn phòng UBND TP.HCM. Theo nội dung thông báo này, ngày 29.8.2024, UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp làm việc với ĐH này liên quan đến các cơ sở nhà đất tại địa bàn quận 1, 5, 10 thuộc các trường ĐH: Bách khoa, Khoa học tự nhiên.

Với khu đất số 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10 (nay là số 268 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng) thuộc Trường ĐH Bách khoa, văn bản nêu rõ phần đất có diện tích 131.166,6 m², giao Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hướng dẫn Trường ĐH Bách khoa hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với phần đất có diện tích khoảng 6.300 m², thống nhất thực hiện điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở để giải quyết các thủ tục pháp lý có liên quan. Đối với phần diện tích khuôn viên còn lại, phải tính toán quy hoạch hoàn chỉnh, đảm bảo việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng mục tiêu trở thành một địa điểm đào tạo chất lượng cao.

Về phần diện tích chung giữa Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thông tin tại buổi làm việc, PGS-TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết trường này và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa hoàn tất thỏa thuận chia ranh đất để có thể làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất. Theo đó, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM hoán đổi nhà thi đấu, sân và nhà D cho Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Ngược lại, Trường ĐH Khoa học tự nhiên hoán đổi giảng đường 2 và một số diện tích xung quanh cho Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Tuy nhiên, khu vực giảng đường Trường ĐH Khoa học tự nhiên có 2 hộ dân đã sinh sống hàng chục năm nay, cần đến sự hỗ trợ giải quyết của chính quyền địa phương.

Trong khi đó, đại diện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn nêu lên vấn đề nan giải về giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết trong suốt 30 năm qua. Tại cơ sở thuộc P.Linh Xuân của trường hiện có hơn 400 hộ dân sinh sống, cảnh quan môi trường nhếch nhác, ảnh hưởng việc xây mới cơ sở vật chất dẫn đến thiếu phòng học cho sinh viên… Đại diện trường bày tỏ mong muốn thành phố quan tâm, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết chủ trương thành phố sẽ đồng hành tháo gỡ các vướng mắc, tạo thêm điều kiện để ĐH Quốc gia TP.HCM phát triển.

Trường ĐH Bách khoa xây dựng phương án nào?

Theo văn bản báo cáo của ĐH Quốc gia TP.HCM với lãnh đạo TP.HCM trong buổi làm việc sáng 20.3, hiện nay Trường ĐH Bách khoa đang xây dựng phương án thực hiện tại khu đất số 268 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng.

Trong đó, đối với khu tập thể cán bộ, giáo viên phía bắc Trường ĐH Bách khoa diện tích khoảng 6.300 m² (khu 3), trường đề xuất bàn giao khu đất cho địa phương lập phương án kêu gọi nhà đầu tư xây dựng khu chung cư cao tầng để bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân tại khu tập thể cán bộ, giáo viên phía bắc Trường ĐH Bách khoa (khu 3), đồng thời bố trí tái định cư cho các hộ di dời khỏi khuôn viên khu tập thể cán bộ, giáo viên phía đông nam trường (khu 1) và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đối với khu đất diện tích khoảng 131.808,3 m² (khu 2), trường sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với khu tập thể cán bộ giáo viên phía đông nam Trường ĐH Bách khoa có lối đi ra đường Tô Hiến Thành diện tích khoảng 1.900 m² (khu 1), trường đề xuất bàn giao khu đất này cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện phương án tái định cư tại khu 3. Sau khi hoàn tất công tác tái định cư theo phương án đã phê duyệt, sẽ di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu 1 sang khu 3 để bố trí tái định cư cho những hộ dân này. Sau đó, Trường ĐH Bách khoa thực hiện các trình tự thủ tục để tiếp nhận lại quyền quản lý, sử dụng khu đất theo quy định.

Trong báo cáo này, ĐH Quốc gia TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, P.Diên Hồng tiếp tục phối hợp làm việc với ĐH Quốc gia TP.HCM để thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tại Thông báo số 837/TB-VP. Trong đó có phương án thực hiện tại khu đất số 268 Lý Thường Kiệt, P.Diên Hồng của Trường ĐH Bách khoa, việc di dời và kinh phí di dời các hộ dân trong khuôn viên của trường.

Các đề xuất liên quan đến cơ sở Lý Thường Kiệt Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

ĐH Quốc Gia Tp.HCM chính sách giáo dục giải phóng mặt bằng bệnh viện Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Sổ đỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận