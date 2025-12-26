ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có chính sách đột phá về tín dụng sinh viên

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, phát biểu tại hội nghị thường niên năm 2025 ảnh: m.q

Thông tin về chính sách đột phá về tín dụng cho người học, miễn học phí và cấp học bổng cho nghiên cứu sinh được Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) nêu tại hội nghị thường niên năm 2025 được tổ chức sáng nay (26.12).

Tăng hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng uy tín

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TP.HCM, cho biết năm 2025 ĐH này tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong, đầu tàu trong hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam, đồng hành cùng TP.HCM và khu vực quyết tâm thực hiện các mục tiêu trung hạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Uy tín và vị thế quốc tế của ĐHQG TP.HCM tiếp tục được ghi nhận trên các bảng xếp hạng uy tín khi tăng hơn 100 bậc so với năm trước, thuộc nhóm 801–850 thế giới và xếp thứ 175 châu Á.

Ở lĩnh vực đào tạo, hệ thống ĐH này đã mở mới 16 ngành, trong đó có 3 ngành liên ngành, liên trường; đồng thời phát triển các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu chiến lược của đất nước. Đặc biệt, nhiều đề án mang tính đột phá đang được xây dựng tập trung theo hướng đào tạo tài năng, liên thông ĐH-thạc sĩ-tiến sĩ, gắn chặt với học tập trải nghiệm, học qua nghiên cứu và thực tiễn, qua đó hình thành đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, có năng lực dẫn dắt, đổi mới sáng tạo.

"Cùng với đó, ĐHQG TP.HCM đã và đang hoàn thiện chính sách đột phá về tín dụng cho người học và miễn học phí, cấp học bổng cho nghiên cứu sinh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước", GS Mai nhấn mạnh.

Ở lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, toàn hệ thống đạt hơn 3.288 bài báo quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu Scopus; thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo ĐHQG TP.HCM nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn mô hình liên kết "3 nhà"; ký kết 104 thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp. Công tác thu hút nhân tài thông qua chương trình VNU350 được đẩy mạnh, quy tụ 44 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành và 58 GS thỉnh giảng đến từ các trường ĐH danh tiếng trên thế giới như: ĐH Oxford, Trường Y Harvard, ĐH Quốc gia Singapore…

Toàn cảnh hội nghị thường niên ĐH Quốc gia TP.HCM sáng nay ảnh: m.q

Chuyển từ thi cử chuẩn hóa sang đánh giá đa chiều

Cũng trong bài phát biểu, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai đặt vấn đề: "Từ xưa đến nay, giáo dục luôn đối mặt một khó khăn: chúng ta dựa vào tri thức của quá khứ, dạy học trò hiện tại và kỳ vọng họ giải quyết những vấn đề của tương lai. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, khi công nghệ phát triển với tốc độ chưa từng có, mâu thuẫn giữa nhịp đổi mới của xã hội và cấu trúc truyền thống của giáo dục ĐH ngày càng bộc lộ rõ hơn, buộc chúng ta phải đặt lại câu hỏi: giá trị cốt lõi nào của con người là không thể bị thay thế? Câu trả lời nằm ở đổi mới sáng tạo".

Lý giải thêm câu trả lời trên, theo GS Mai, trong giáo dục ĐH điều quan trọng nhất là đào tạo những con người không thể bị thay thế thông qua giáo dục cá thể hóa ở quy mô lớn, phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, tư duy hệ thống, cùng khả năng tự học, tư duy độc lập và hành động tạo ra tác động tích cực cho xã hội. "Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường" không chỉ dừng lại ở lời hiệu triệu, mà đã trở thành mệnh lệnh sống còn để bứt phá tăng trưởng, giúp Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình - trong bối cảnh thời gian dành cho chặng đường này chỉ còn khoảng 2 thập kỷ.

Định hướng về giai đoạn phát triển mới, Giám đốc ĐHQG TP.HCM cho biết sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như: thúc đẩy mạnh mẽ mô hình hợp tác "3 nhà" nhằm chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành ứng dụng thực tiễn, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác với các đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hàng đầu thế giới; thu hút chuyên gia quốc tế; tạo điều kiện để giảng viên, người học học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường học thuật tiên tiến; đồng thời gia tăng thu hút sinh viên quốc tế.

Đáng chú ý, GS Mai nhấn mạnh việc đẩy mạnh đổi mới giáo dục, chuyển đổi số và tích hợp công nghệ hiện đại vào quản trị và đào tạo, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, khuyến khích sáng tạo và học tập suốt đời. Các mô hình học tập trải nghiệm sẽ được triển khai sâu rộng, giúp người học phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và khả năng thích ứng thực tiễn.

"Đánh giá người học từng bước chuyển từ thi cử chuẩn hóa sang đánh giá đa chiều, dựa trên quá trình học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và trải nghiệm nghề nghiệp, qua đó phát huy tốt nhất thế mạnh của mỗi sinh viên, học viên", Giám đốc ĐHQG TP.HCM nói thêm.