Đi bộ có ‘đủ đô’ để thay thế tập gym?

Các nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn cho thấy đi bộ, đặc biệt là đi bộ nhanh, mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch và tuổi thọ, chẳng hạn giảm nguy cơ đột quỵ, mắc bệnh tim mạch, cải thiện huyết áp và giảm tiểu đường loại 2, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nếu mục tiêu chính là cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ bệnh mạn tính thì đi bộ đều đặn, đủ cường độ hoàn toàn có thể thay thế tập gym ẢNH: AI

Một phân tích tổng hợp đăng trên chuyên san British Medical Journal cho thấy chỉ cần vận động cường độ vừa khoảng 75 phút/tuần, tương đương khoảng 11 phút đi bộ nhanh mỗi ngày, đã đủ giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm, bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

Điều này cho thấy, xét riêng về phòng bệnh và duy trì sức khỏe chung, đi bộ đều đặn là một lựa chọn rất hiệu quả và thực tế. Về kiểm soát cân nặng, duy trì thói quen này có tác dụng giúp giảm cân và cải thiện vòng eo, nhất là ở những người trước đó ít vận động.

Tuy nhiên, mức giảm cân trung bình thường không lớn và tiến triển khá chậm. Nguyên nhân là do đi bộ tiêu hao năng lượng ở mức vừa phải và ít tạo ra kích thích mạnh để tăng khối cơ, trong khi khối cơ lại giúp cơ thể tiêu hao nhiều calo hơn.

Sự khác biệt giữa đi bộ và tập luyện trong phòng gym

Sự khác biệt giữa đi bộ và tập luyện trong phòng gym thể hiện rõ nhất ở tác động lên cơ bắp và sức mạnh. Các bài tập kháng lực như nâng tạ, hít đất, kéo xà sẽ kích thích cơ phát triển, tăng sức mạnh và cải thiện mật độ xương.

Đối với sức khỏe xương, đi bộ cũng có lợi nhưng ở mức duy trì hơn là cải thiện rõ rệt. Các hoạt động tạo áp lực lên xương như nhảy, leo dốc, mang tạ hoặc tập kháng lực có tác động mạnh hơn đến mật độ xương so với đi bộ trên mặt phẳng.

Ngoài ra, một điều cần lưu ý là hiệu quả của đi bộ, tập gym hay bất kỳ hình thức vận động nào cũng phụ thuộc lớn vào tần suất, thời lượng và cường độ. Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị người trưởng thành nên dành ít nhất 150-300 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần, hoặc 75-150 phút vận động cường độ mạnh, đồng thời tập rèn sức mạnh ít nhất 2 ngày mỗi tuần.

Nếu chỉ dựa vào đi bộ, điều này đồng nghĩa với việc cần đi bộ nhanh và đủ lâu để đạt tổng thời gian khuyến nghị. Việc đi bộ chậm, ngắt quãng và không đều đặn sẽ mang lại lợi ích hạn chế hơn nhiều, theo Healthline.