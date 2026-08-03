Đi bộ đau chân rồi hết khi nghỉ: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ đau tim

Nói đến động mạch bị tắc, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến tim. Tuy nhiên, tiến sĩ Ajeet Bana, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện EHCC (Ấn Độ), cho biết rất ít người biết tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến các động mạch đưa máu đến chân.

Đau hoặc chuột rút ở chân khi hoạt động thể chất và hết khi nghỉ ngơi

Theo các chuyên gia tim mạch, không ít người khi được chẩn đoán mắc bệnh tim cũng đồng thời phát hiện tình trạng tắc hẹp động mạch ở những vị trí khác trong cơ thể. Ngược lại, nhiều người đi khám vì đau chân lại được xác định mắc bệnh động mạch ngoại biên (PAD) - một bệnh lý làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ, theo Times Of India.

Đau chân khi đi bộ thể dục rồi hết sau vài phút nghỉ ngơi không chỉ là dấu hiệu mỏi cơ Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

PAD là vấn đề về tuần hoàn trong đó các động mạch bị thu hẹp làm giảm lưu lượng máu đến các chi, thường gặp nhất là chân. Bệnh thường do xơ vữa động mạch gây ra, tức sự tích tụ mảng bám chất béo trong thành động mạch.

Triệu chứng điển hình là đau hoặc chuột rút ở chân khi hoạt động thể chất và hết khi nghỉ ngơi. Một trong những lý do khiến PAD thường bị bỏ sót là vì nhiều trường hợp không có triệu chứng, hoặc các triệu chứng rất dễ bị nhầm với viêm khớp, mỏi cơ hoặc chỉ đơn giản là do tuổi tác.

Người bệnh thường bị đau, chuột rút hoặc nhức mỏi ở chân, đùi hoặc mông khi đi bộ hoặc leo cầu thang và hết trong vòng vài phút sau khi nghỉ ngơi. Nhiều người cho rằng đó là vấn đề ở khớp nên không kiểm tra tim mạch. Đến khi được đánh giá mạch máu thì bệnh có thể đã tiến triển đáng kể. Vì vậy, nhận biết sớm có thể giúp phát hiện bệnh kịp thời.

Các triệu chứng khác của PAD

Ngoài đau chân khi đi bộ, người mắc PAD còn có thể gặp các dấu hiệu như tê chân, bàn chân lạnh, vết thương lâu lành, da đổi màu hoặc rụng lông ở chân do lưu lượng máu đến chi bị suy giảm. Những biểu hiện này không nên xem nhẹ, đặc biệt ở người mắc tiểu đường vì nguy cơ biến chứng thường cao hơn.

Theo các chuyên gia, PAD không chỉ là bệnh lý ở chân mà còn là dấu hiệu cho thấy tình trạng xơ vữa động mạch có thể đang diễn ra trên toàn cơ thể. Khi động mạch ở chân bị thu hẹp, nguy cơ các động mạch nuôi tim và não cũng bị ảnh hưởng sẽ tăng lên. Vì vậy, người mắc PAD có nguy cơ đau tim và đột quỵ cao hơn đáng kể, cần được đánh giá toàn diện hệ tim mạch thay vì chỉ điều trị các triệu chứng ở chân.

Những ai có nguy cơ cao hơn?

Những người mắc tiểu đường, tăng huyết áp, cholesterol cao, bệnh thận mạn, hút thuốc lá hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch là nhóm có nguy cơ cao mắc PAD.

Để kiểm soát bệnh, người bệnh cần duy trì tốt đường huyết, huyết áp và cholesterol trong giới hạn mục tiêu, bỏ thuốc lá, tập thể dục đều đặn và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Đây là những biện pháp nền tảng giúp làm chậm tiến triển của bệnh và giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Các chuyên gia cho biết cơ thể thường phát đi tín hiệu cảnh báo bệnh tim mạch trước khi xảy ra biến cố nghiêm trọng. Đau chân khi đi bộ rồi giảm sau khi nghỉ là một trong những dấu hiệu không nên xem nhẹ. Thay vì cho rằng đó chỉ là viêm khớp hay hệ quả của tuổi tác, người bệnh nên đi khám sớm để phát hiện bệnh tim mạch tiềm ẩn, từ đó giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ, theo Times Of India.