Đi bộ mang tạ tay có giúp đốt nhiều calo hơn không?

Khi đi bộ bình thường, cơ thể chủ yếu sử dụng cơ chân, cơ hông và nhóm cơ cốt lõi như bụng, lưng, hông để duy trì chuyển động. Nếu cầm thêm tạ tay, các cơ ở vai, cánh tay và phần thân trên phải hoạt động nhiều hơn để giữ ổn định cơ thể. Điều này khiến nhu cầu năng lượng tăng lên, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Fit (Mỹ).

Mang thêm tạ tay khi đi bộ có thể giúp đốt nhiều calo hơn nhưng cần tránh mang quá nặng ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Cơ thể cũng tiêu hao nhiều calo hơn

Thêm tải trọng nhẹ vào khi đi bộ sẽ làm nhịp tim tăng cao hơn so với đi bộ thông thường. Khi nhịp tim tăng, cơ thể cũng tiêu hao nhiều calo hơn.

Cụ thể, một nghiên cứu đăn trên chuyên san Physician and Sports Medicine cho thấy đi bộ với tạ tay làm nhịp tim tăng từ khoảng 120 lên 127 nhịp/phút. Mức tiêu hao năng lượng cũng tăng nhẹ so với đi bộ bình thường.

Một số bằng chứng khoa học khác cho thấy mang tạ tay nhẹ có thể làm mức tiêu hao năng lượng tăng khoảng 5 - 15%, tùy tốc độ đi bộ và trọng lượng tạ. Nếu tạ quá nhẹ, hiệu quả gần như không đáng kể. Ngược lại, nếu tạ quá nặng, người tập dễ thay đổi dáng đi tự nhiên, làm tăng nguy cơ đau cơ và chấn thương.

Sai lầm phổ biến là người tập chọn tạ quá nặng

Một trong những sai lầm phổ biến là người tập chọn tạ quá nặng do muốn đốt nhiều calo hơn. Điều này có thể khiến tư thế đi bộ bị thay đổi.

Khi cầm vật nặng trong thời gian dài, nhiều người có xu hướng gồng vai, cong cổ hoặc vung tay không tự nhiên. Những thay đổi này làm tăng áp lực lên khớp vai, khuỷu tay và cổ tay. Người có tiền sử đau vai gáy hoặc viêm khớp có thể bị đau nặng hơn sau tập luyện.

Mang tạ tay khi đi bộ không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt nếu người tập có vấn đề về thăng bằng, thoái hóa khớp hoặc bệnh tim mạch. Nhưng với người khỏe mạnh, họ hoàn toàn có thể áp dụng cách tập này.

Phần lớn chuyên gia khuyến nghị nếu muốn đi bộ với tạ tay thì nên bắt đầu bằng mức rất nhẹ, thường khoảng 0,5 - 1 kg mỗi tay. Mang tạ tay quá nặng có thể khiến người tập nhanh mỏi và làm giảm chất lượng vận động. Điều quan trọng là vẫn giữ được tư thế đi bộ tự nhiên, vai thả lỏng và cánh tay chuyển động thoải mái.

Người mới tập cũng không nên mang tạ suốt toàn bộ buổi đi bộ. Có thể bắt đầu bằng vài phút đầu, sau đó tăng dần thời gian nếu cơ thể thích nghi tốt.

Vẫn còn những lựa chọn khác

Nếu mục tiêu là tăng đốt calo khi đi bộ thì ngoài mang thêm tạ tay, chúng ta vẫn còn những lựa chọn khác. Một trong những cách đơn giản nhất là đi bộ nhanh hơn. Khi tốc độ tăng, nhịp tim cũng tăng theo và cơ thể sẽ đốt nhiều calo hơn. Đi bộ lên dốc hoặc dùng máy chạy bộ có độ nghiêng cũng giúp nhóm cơ chân và cơ mông hoạt động mạnh hơn, từ đó tăng tiêu hao năng lượng, theo Verywell Fit.