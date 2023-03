Đi đăng kiểm phải tốn tiền... ngủ khách sạn

Vẫn nhọc nhằn, mỗi nơi mỗi kiểu

Có mặt tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 50-04V tại Khu công nghiệp Cát Lái (TP.HCM) từ sáng sớm, dù nhân viên TTĐK này chưa làm việc nhưng đã có rất đông tài xế tụ tập tranh thủ ăn sáng trong khi chờ đợi làm thủ tục.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, anh H.T.Đ (ngụ Q.7, TP.HCM) cho biết: "Tôi đến đây 2 ngày rồi mới đưa được xe vào. Dạo này các TTĐK bị đóng cửa gần hết nên rất khó kiếm được chỗ. Tôi từ Q.7 phải qua đến Thủ Đức để đăng kiểm. Ở đây đa số là xe tải lớn, xe đầu kéo, xe container nên ra vào rất mất thời gian. Chiều hôm trước tôi vào nộp hồ sơ nhưng bảo vệ không đồng ý, buộc phải đánh xe đến và gửi lại đến hôm sau. Phí gửi xe qua đêm là 50.000 đồng".

Nhiều tài xế có mặt từ sáng sớm để xét xe

Q.T

Thông tin này cũng được dán công khai ngay tại cổng ra vào. Theo đó, "các xe buổi tối hôm trước vào trong bãi xe xếp lượt chờ kiểm định ngày hôm sau vui lòng liên hệ bảo vệ nộp lưu hành (giấy kiểm định) để hôm sau làm thủ tục. Trường hợp vào bãi xe mà không nộp lưu hành thì tài xế/chủ xe tự chịu trách nhiệm nếu không được nộp hồ sơ. Tài xế sau khi nộp giấy lưu hành xếp lượt vào buổi tối thì sáng hôm sau phải có mặt để làm thủ tục, đóng tiền kiểm định".

Anh H.T.Đ cho biết nhiều trường hợp đến đây gửi xe rồi đi xe ôm về, sáng hôm sau lại đến. Trước mắt là tốn thêm tiền đi lại và tiền gửi xe ở bãi. Một tài xế khác cho biết phải ngủ qua đêm trong cabin để sáng sớm vào làm thủ tục. "Bây giờ đi đăng kiểm ít nhất phải mất 2 ngày, hoặc tốn tiền ngủ khách sạn, hoặc ngủ trên xe, rất khổ cực".

Các quy định về lấy số thứ tự ở các TTĐK Q.T

Anh Phạm Hiển (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) nhận xét: "Tình hình hiện nay so với thời điểm trước tết thì đỡ chen lấn, xếp hàng dài chờ đợi, tuy nhiên vẫn hết sức vất vả cho chủ xe lẫn tài xế. Xe nào đến sau hầu như phải gửi xe ở lại qua đêm mới được phát số cho ngày hôm sau. Sáng phải đến rất sớm để đóng tiền, chưa kể tốn thêm nhiều chi phí khác. Tôi nghe nói sắp tới sẽ còn ít TTĐK hoạt động hơn nữa, vì vậy xe tôi còn hạn đến tháng 3 nhưng cũng tranh thủ đi kiểm định sớm".

Tại TTĐK 50-08D, đường TA28, P.Thới An, Q.12, TP.HCM, tài xế đến kiểm định cũng phải lấy phiếu hẹn trước khi xếp xe vào dây chuyền. Theo ghi nhận của PV, không còn cảnh tượng xếp hàng nhiều km ra đến tận đường lớn như thời điểm trước tết, tuy nhiên không khí làm việc tại đây hết sức căng thẳng. Nhiều tài xế xe bồn, xe tải tranh thủ trong lúc xếp hàng đã tiến hành thay lốp vỏ, sửa lại đèn còi để tránh bị rớt.

Các TTĐK thuộc Sở GTVT TP.HCM quản lý như 50-01S, 50-02S và 50-03S cũng không đến mức quá tải nhưng nỗi "ám ảnh" xếp hàng chờ đợi cả ngày mới xong khiến nhiều người mệt mỏi. Cánh tài xế cũng chia sẻ khuyên nhau, nên thu xếp công việc sẵn tiện để ghé các TTĐK ở các tỉnh khác cho vắng người và nhanh hơn. Tuy nhiên, cũng có bất tiện nếu bị lỗi không đạt thì không có phụ tùng phù hợp để thay thế.

Dịch vụ đăng kiểm hộ ra đời

Bên cạnh việc phải chờ đợi lâu, mất thời gian thì cảm giác sợ rớt cũng đang đè nặng lên các tài xế. Anh C.M.H, chủ xe tải biển số 51D-409.xx, chia sẻ: "Tôi đi đăng kiểm hôm nay đã là lần thứ 4 rồi, mấy lần trước đều bị trả về. Xe tôi bị lỗi thắng không ăn một bên. Tôi đi sửa hết cách, thợ sửa cũng bó tay luôn rồi mà vẫn không thể nào qua được kiểm định. Bây giờ chỉ hy vọng lần này nữa chứ cũng không biết sao". Theo anh C.M.H, mỗi lần trả xe ra là phải đi bốc số, xếp hàng lại từ đầu rất mất thời gian.

Tài xế đợi từ sáng sớm Q.T

Một số tài xế thì cho biết, không khí làm việc ở các TTĐK hiện nay rất căng thẳng. Các xe đời cũ sử dụng lâu năm rất dễ bị rớt vì lỗi khí thải, thắng xe, đèn xe hoặc cơi nới thêm. "Những lỗi này trước kia vẫn được du di bỏ qua nhưng hiện nay thì bị làm căng, bồi dưỡng thêm cũng không dám nhận. Đa phần các chủ xe đời cũ hiện nay tâm trạng bất an, vì xe có thể bị trả về bất cứ lúc nào", một người tiết lộ.

Gặp PV Thanh Niên trong lúc chờ xét xe, Phát - một thanh niên tranh thủ giới thiệu: "Em là tài xế đi xét xe giùm cho khách. Bên em có bán bảo hiểm cho các chủ xe, sẵn tiện cung cấp luôn dịch vụ đi đăng kiểm hộ". Phát nhanh nhảu xin số điện thoại của tôi và chỉ trong tích tắc, một người phụ trách chăm sóc khách hàng đã liên hệ ngay. Người này tự giới thiệu tên V.M.C, và cho biết sẵn sàng cung cấp dịch vụ đi đăng kiểm hộ cho ai có nhu cầu với mức phí 700.000 đồng.

Thông báo về việc tài xế phải lấy phiếu hẹn trước khi xếp hàng Q.T

"Đăng kiểm lúc này rất khó khăn và mất nhiều thời gian nên nhiều chủ xe muốn nhờ dịch vụ đi làm hộ. Trước tết bên chỗ em có cả ngàn người đăng ký, hiện nay thì không phải cao điểm nhưng ai có nhu cầu bọn em vẫn làm", C. cho biết. Khi chúng tôi hỏi làm cách nào để tạo niềm tin khi chủ xe giao tài sản lớn cho những người không quen biết đi đăng kiểm giùm? C. tiết lộ mình chưa có pháp nhân, tuy nhiên có thể làm quen để tìm hiểu, tạo sự tin tưởng, hoặc giao cho các tài xế có nhà gần với khách để thuận tiện". Chúng tôi lấy lý do ngại về pháp lý để từ chối nhưng C. vẫn liên tục nhắn tin, gọi điện để chào mời.