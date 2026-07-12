Đi đường rộng bậc nhất TP.HCM phải căn giờ né kẹt xe: 7 km có thể mất gần 40 phút?

Phải mất gần 40 phút để đi quãng đường chỉ khoảng 7 km, đó là trải nghiệm quen thuộc của bà Nguyễn Thị Trang, (ở P.Bình Lợi Trung, TP.HCM) mỗi khi lưu thông qua đường Phạm Văn Đồng vào giờ cao điểm.

Không chỉ riêng bà Trang, nhiều người dân sinh sống và làm việc dọc tuyến đường này cũng gặp chung tình trạng khi lượng phương tiện tăng cao. Có người phải xuất phát sớm hơn thường ngày để tránh cảnh dòng xe nối dài, đặc biệt vào thời điểm tan tầm.

Đường Phạm Văn Đồng vào giờ cao điểm ẢNH: SẦM ÁNH

Đường Phạm Văn Đồng dài hơn 12 km, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với khu vực Thủ Đức và các vùng lân cận. Hiện phần đường hỗn hợp dành cho xe máy trên tuyến rộng khoảng 7 m với 2 làn xe. Vào giờ cao điểm, lượng xe 2 bánh tăng cao khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Hiện nay, TP.HCM đã cho phép xe 2 bánh lưu thông trên một làn sát dải phân cách vào những khung giờ cao điểm, bước đầu nhằm san sẻ lượng phương tiện, giảm áp lực cho phần đường hỗn hợp vốn thường xuyên quá tải.

Theo phương án đang được xem xét, phần đường dành cho ô tô có thể điều chỉnh từ 4 làn xuống còn 3 làn ẢNH: SẦM ÁNH

Về lâu dài, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM cùng UBND các phường, xã lấy ý kiến và thống nhất phương án di dời dải phân cách hiện hữu. Thay vì giữ nguyên cách phân chia làn như hiện nay, phương án mới hướng đến việc sử dụng hiệu quả hơn diện tích mặt đường, đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế của người dân.

Theo phương án đang được xem xét, phần đường dành cho ô tô có thể điều chỉnh từ 4 làn xuống còn 3 làn; đồng thời tăng phần đường hỗn hợp từ 2 lên 3 làn. Việc điều chỉnh được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho dòng xe máy vào giờ cao điểm, nhưng vẫn bảo đảm khả năng lưu thông chung trên toàn tuyến.

Hiện nay, TP.HCM đã cho phép xe 2 bánh lưu thông trên một làn sát dải phân cách vào những khung giờ cao điểm, bước đầu nhằm san sẻ lượng phương tiện, giảm áp lực cho phần đường hỗn hợp vốn thường xuyên quá tải ẢNH: SẦM ÁNH

Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng việc phân bổ lại làn đường cần tính toán theo từng thời điểm, bởi tình trạng ùn ứ chủ yếu xảy ra vào những khung giờ nhất định trong ngày. Ngoài giờ cao điểm, tuyến đường vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại.

Với một tuyến đường cửa ngõ có vai trò kết nối quan trọng như đường Phạm Văn Đồng, bài toán đặt ra không chỉ là giải quyết tình trạng ùn tắc trước mắt, mà còn là cách tổ chức giao thông phù hợp với tốc độ phát triển đô thị. Những điều chỉnh trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ giúp người dân có hành trình di chuyển thuận lợi hơn, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm mỗi ngày.