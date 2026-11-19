Chờ đợi quần áo tại các tiệm giặt sấy tự động vốn là nếp sinh hoạt quen thuộc của người dân đô thị. Thế nhưng, tại một góc nhỏ ở phường Tân Định, khoảng thời gian trống ấy lại được lấp đầy bằng hương vị của những chén trà. Người đứng sau mô hình "2 trong 1" này là anh Đăng Khương.

Đi giặt đồ tiện thể... nhâm nhi trà và hàn huyên cùng người lạ

Thưởng trà vốn cần sự tĩnh lặng. Nhưng ở đây, trà Gongfu lại hiện diện giữa tiếng máy giặt, máy sấy hoạt động không ngừng. Tưởng chừng âm thanh cơ khí sẽ phá vỡ sự thư thái, nhưng sự hòa quyện lạ kỳ này lại tạo nên một nét thú vị riêng.