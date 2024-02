Đi máy bay, nên tránh những thực phẩm và đồ uống này

Tết đến xuân về, nhiều người lại lên máy bay để về đoàn tụ cùng gia đình hoặc du lịch đến một địa điểm mới thú vị.



Có rất nhiều thứ để bận tâm trước khi lên máy bay, nhưng có một điều cũng đáng được bạn chú ý. Đó là lựa chọn thực phẩm trước chuyến bay, theo trang tin sức khỏe Eat This Not That!.

Bởi vì những gì bạn tiêu thụ trước khi lên máy bay ảnh hưởng rất lớn đến chuyến bay của bạn. Chắc chắn bạn không muốn mình bị đầy hơi hoặc phải đi vệ sinh nhiều lần ở độ cao gần 10.000 mét.

Sau đây là những thực phẩm và đồ uống mà khoa học khuyên bạn nên tránh trước chuyến bay.

Đồ chiên. Thức ăn nhiều dầu mỡ chứa hàm lượng chất béo cao và cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, nhiều khả năng sẽ dẫn đến đầy hơi, gây khó chịu cho dạ dày.

Không chỉ vậy, thức ăn giàu chất béo tồn lại trong dạ dày lâu có thể dẫn đến ợ chua hoặc trào ngược axit dữ dội ở những người dễ mắc các triệu chứng này.

Thực phẩm nhiều muối. Hãy cẩn thận với lượng natri nạp vào trước khi lên máy bay. Do áp suất và độ ẩm bên trong máy bay thấp hơn, bạn có thể bị mất nước ở một mức độ nào đó. Và muối cũng có thể làm bạn mất nước, sự kết hợp càng làm vấn đề tồi tệ hơn.

Đi máy bay cũng có thể khiến cơ thể giữ nhiều nước hơn do thay đổi áp suất và ngồi quá lâu, đồng thời lượng natri cao cũng có thể gây ra tác hại này.

Bông cải xanh. Các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải xoăn, bắp cải, súp lơ trắng rất giàu chất xơ nên có thể gây đầy hơi.

Đậu. Theo Phòng khám Cleveland (Mỹ), những thay đổi về áp suất khi ở trên máy bay có thể khiến ruột của bạn giãn ra, khiến bạn dễ bị đầy hơi hơn. Đậu không chỉ giàu chất xơ, có thể gây đầy hơi mà còn chứa raffinose khó tiêu hóa.

Hành tỏi. Cả hành và tỏi đều chứa nhiều fructan có đặc tính gây đầy hơi. Ở người không dung nạp fructan, sẽ bị tình trạng đầy hơi và đau bụng.

Ngoài ra, hành tỏi có thể gây mùi khó chịu, vì vậy hãy tránh cho bản thân và những người bên cạnh cảm giác khó chịu.

SHUTTERSTOCK

Táo, lê. Những loại trái cây này có khả năng gây đầy hơi hoặc đau bụng sau khi ăn vì chứa hàm lượng đường fructose cao. Ở nhiều người, fructose có thể gây đau bụng và đầy hơi.

Kẹo cao su. Có lẽ bạn đã nghe mẹo nhai kẹo cao su để giảm ù tai trên chuyến bay, nhưng điều này cũng có thể gây đầy hơi và đau bụng khi ở trên máy bay. Nhai kẹo cao su khiến nuốt nhiều không khí hơn, từ đó có thể dẫn đến đầy hơi. Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ) khuyên nên tránh nhai kẹo cao su để giảm nguy cơ đầy hơi và đau bụng.

Cà phê. Đồ uống hấp dẫn này có tác dụng phụ là kích thích ruột kết và gây co thắt ruột, khiến bạn phải vội chạy vào nhà vệ sinh. Thử tưởng tượng điều này xảy ra trên máy bay, đặc biệt nếu bạn ngồi ở ghế phía trong!

Ngoài ra, cà phê còn có thể gây ra các triệu chứng lo âu ở người nhạy cảm với caffein, có thể gây bồn chồn, hồi hộp và đau bụng.

Rượu bia. Rượu có tác dụng lợi tiểu nên gây mất nước. Kết hợp với việc mất nước nhẹ trên các chuyến bay sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài ra, uống rượu còn gây cảm giác lo lắng và trầm cảm, chủ yếu là do nó làm sụt giảm hoóc môn hạnh phúc serotonin, theo Eat This Not That!.