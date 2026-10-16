Đi mưa, lội nước ngập: Làm gì để tránh nhiễm khuẩn da?

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, toàn thành phố sau khi sáp nhập đang ghi nhận tổng cộng 159 điểm ngập do ảnh hưởng của mưa lớn và triều cường.

Bên cạnh những bất tiện trong sinh hoạt và đi lại, việc tiếp xúc kéo dài với nước ngập còn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương da do bùn đất, hóa chất và các tác nhân gây bệnh. Trẻ em, người cao tuổi, người mắc tiểu đường hoặc suy giảm miễn dịch là những nhóm cần đặc biệt lưu ý.

Nước ngập do mưa lũ thường chứa bùn đất, nước thải, hóa chất…, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng gây bệnh phát triển mạnh ẢNH: NHƯ QUYÊN

Ngâm chân lâu trong nước ngập ảnh hưởng đến da thế nào?

Thạc sĩ - bác sĩ nội trú Đặng Thị Hồng Phượng, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, cho biết nước ngập do mưa lũ thường chứa bùn đất, nước thải, hóa chất…, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng gây bệnh phát triển mạnh.

Việc đi lại hoặc ngâm chân lâu trong nước ngập có thể khiến da tiếp xúc kéo dài với nước bẩn, hóa chất và các chất ô nhiễm, làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, từ đó gây viêm da tiếp xúc kích ứng. Trong một số trường hợp, các chất trong nước ngập cũng có thể gây phản ứng dị ứng ở người nhạy cảm, dẫn đến viêm da tiếp xúc dị ứng.

Ngoài ra, môi trường ẩm ướt kéo dài tạo điều kiện cho nấm phát triển, phổ biến nhất là nấm kẽ chân. Tình trạng này có thể gây đỏ hoặc trắng da vùng kẽ ngón, bong tróc, trợt da, đôi khi xuất hiện mụn nước ở lòng bàn chân.

Đáng lưu ý, vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết trầy xước rất nhỏ trên da, nguy cơ dẫn tới các nhiễm khuẩn như chốc lở, viêm nang lông, nhọt, áp xe... Trong trường hợp nhiễm khuẩn diễn tiến nặng, vi khuẩn có thể lan vào máu, dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Theo bác sĩ Phượng, những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh da khi đi mưa gồm:

Lội nước ngập trong thời gian dài.

Đi chân trần hoặc mang giày, tất, mặc quần áo ẩm ướt nhiều giờ.

Da có vết thương, trầy xước nhưng không được vệ sinh kỹ.

Điều kiện vệ sinh cá nhân và nguồn nước không đảm bảo sau mưa lũ.

Trẻ em, người cao tuổi, người mắc tiểu đường hoặc suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao hơn.

Bác sĩ khuyên người dân cần chú ý các biểu hiện và đến cơ sở y tế ngay nếu:

Tổn thương trên da có kèm theo sốt, ớn lạnh, mệt mỏi.

Vết thương có mủ, mùi hôi.

Mảng đỏ lan nhanh, đau nhiều, có mủ.

Các tổn thương da không cấp tính nhưng sau 2 tuần không cải thiện.

Người bị tổn thương da có mắc tiểu đường hoặc suy giảm miễn dịch.

Sau khi đi mưa về, nên rửa chân bằng nước sạch và xà phòng dịu nhẹ để loại bỏ bùn đất, chất bẩn, sau đó lau khô kỹ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Các việc nên làm với làn da ngay sau khi đi qua vùng ngập

Bác sĩ Hồng Phượng khuyên rằng sau khi đi mưa, lội nước mưa về, người dân nên tắm rửa càng sớm càng tốt, không cần ngâm chân bằng nước sạch thêm vì có thể tiếp tục làm gia tăng tình trạng úng da, phá hủy hàng rào bảo vệ da.

Nên dùng nước sạch và xà phòng dịu nhẹ để loại bỏ bùn đất, chất bẩn bám trên da; sau đó lau khô kỹ, đặc biệt ở các kẽ ngón chân, ngón tay và vùng da có nếp gấp, rồi thay ngay quần áo khô, sạch, không mặc quần áo hoặc tất còn ẩm.

“Người dân không nên ngâm, tắm bằng các loại nước lá cây, bôi đắp lá, thuốc nam lên vết thương hở; càng không được tự ý dùng kháng sinh hoặc thuốc chứa corticoid. Nếu chân hoặc da có vết trầy xước, cần tránh để vết thương hở ngâm trong nước. Nên rửa sạch vết thương bằng nước sạch và xà phòng rồi che phủ bằng băng cá nhân hoặc gạc chống thấm nước; thay băng hằng ngày, giữ vết thương luôn sạch và khô ráo”, bác sĩ Phượng khuyên.