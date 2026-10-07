Đi mưa về lạnh, ngâm chân thế nào để vừa ấm vừa tốt cho sức khỏe?

Bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết đi mưa về, quần áo ướt và đôi chân lạnh khiến cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu. Trước tiên, hãy thay quần áo khô, làm sạch bàn chân và nghỉ ngơi ở nơi kín gió. Khi đã ổn định, ngâm chân bằng nước thảo dược ấm có thể giúp làm ấm đôi chân, giảm cảm giác căng mỏi và thư giãn. Theo y học cổ truyền, hàn có tính co rút, có thể làm khí huyết lưu thông kém, gây lạnh và đau mỏi.

"Ngâm chân thảo dược thuộc phép điều trị ngoài, sử dụng nước thuốc ấm với các vị thuốc được lựa chọn theo mục đích ôn kinh, tán hàn, trừ thấp hoặc hoạt huyết. Những dược liệu thường dùng gồm gừng, ngải cứu, lá lốt, sả, quế chi… Việc lựa chọn và phối hợp cần phù hợp với tình trạng của từng người", bác sĩ Duy chia sẻ.

Gừng tươi, rửa sạch, đập dập, đun với nước trong khoảng 10 phút rồi pha nước ngâm chân ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

Cách ngâm chân để làm ấm và thư giãn

Với mục đích làm ấm và chăm sóc tại nhà, có thể chọn một cách đơn giản: dùng khoảng 20 g gừng tươi, rửa sạch, đập dập, đun với nước trong khoảng 10 phút. Đổ nước đã nấu vào chậu sạch, pha thêm nước đến nhiệt độ khoảng 35 - 39°C rồi mới ngâm chân. Nên kiểm tra bằng nhiệt kế nếu có, tránh ước lượng nhiệt độ khi bàn chân đang lạnh hoặc giảm cảm giác.

Ngâm khoảng 10 - 15 phút, ngồi ở tư thế thoải mái và giữ phần cơ thể còn lại đủ ấm. Trong lúc ngâm, có thể xoa nhẹ bàn chân nếu không đau và không có tổn thương da. Sau đó, lau khô kỹ, nhất là các kẽ ngón, rồi mang tất khô nếu trời lạnh. Ngâm chân trước giờ ngủ cũng có thể tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn sau một ngày làm việc.

Theo y học cổ truyền, bàn chân có nhiều huyệt vị liên quan đến các đường kinh, vì vậy ngâm chân bằng nước ấm và thảo dược từ lâu được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ ôn kinh, tán hàn và thư giãn. Một số nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận ngâm chân nước ấm trước khi ngủ có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, được lý giải một phần qua tác động làm giãn mạch ngoại vi và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cơ thể. Không chỉ ở Việt Nam, ngâm chân bằng thảo dược là một phần quan trọng trong văn hóa chăm sóc sức khỏe tại nhiều quốc gia châu Á

Tuy nhiên, người có vết thương hở, viêm nhiễm da hoặc chấn thương cấp ở chân không nên tự ngâm. Người bị tiểu đường có biến chứng thần kinh, giảm cảm giác nóng lạnh, bệnh lý mạch máu hoặc suy giãn tĩnh mạch chân cần hỏi bác sĩ trước khi thực hiện. Nếu xuất hiện ngứa rát, nổi ban, chóng mặt hoặc khó chịu trong lúc ngâm, hãy dừng và kiểm tra lại.