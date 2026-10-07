    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Sức khỏe

    Đi mưa về lạnh, ngâm chân thế nào để vừa ấm vừa tốt cho sức khỏe?

    Lê Cầm
    Lê Cầm
    Những ngày mưa, sau khi đi ngoài trời về với đôi chân lạnh buốt, nhiều người có thói quen ngâm ngay vào nước nóng, thêm gừng, sả, thảo dược để làm ấm. Tuy nhiên, ngâm chân thế nào để thư giãn, vừa ấm vừa an toàn?

    Bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết đi mưa về, quần áo ướt và đôi chân lạnh khiến cơ thể sẽ cảm thấy khó chịu. Trước tiên, hãy thay quần áo khô, làm sạch bàn chân và nghỉ ngơi ở nơi kín gió. Khi đã ổn định, ngâm chân bằng nước thảo dược ấm có thể giúp làm ấm đôi chân, giảm cảm giác căng mỏi và thư giãn. Theo y học cổ truyền, hàn có tính co rút, có thể làm khí huyết lưu thông kém, gây lạnh và đau mỏi. 

    "Ngâm chân thảo dược thuộc phép điều trị ngoài, sử dụng nước thuốc ấm với các vị thuốc được lựa chọn theo mục đích ôn kinh, tán hàn, trừ thấp hoặc hoạt huyết. Những dược liệu thường dùng gồm gừng, ngải cứu, lá lốt, sả, quế chi… Việc lựa chọn và phối hợp cần phù hợp với tình trạng của từng người", bác sĩ Duy chia sẻ.

    Đi mưa về lạnh, ngâm chân thế nào để vừa ấm vừa an toàn? - Ảnh 1.

    Gừng tươi, rửa sạch, đập dập, đun với nước trong khoảng 10 phút rồi pha nước ngâm chân

    ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

    Cách ngâm chân để làm ấm và thư giãn

    Với mục đích làm ấm và chăm sóc tại nhà, có thể chọn một cách đơn giản: dùng khoảng 20 g gừng tươi, rửa sạch, đập dập, đun với nước trong khoảng 10 phút. Đổ nước đã nấu vào chậu sạch, pha thêm nước đến nhiệt độ khoảng 35 - 39°C rồi mới ngâm chân. Nên kiểm tra bằng nhiệt kế nếu có, tránh ước lượng nhiệt độ khi bàn chân đang lạnh hoặc giảm cảm giác.

    Ngâm khoảng 10 - 15 phút, ngồi ở tư thế thoải mái và giữ phần cơ thể còn lại đủ ấm. Trong lúc ngâm, có thể xoa nhẹ bàn chân nếu không đau và không có tổn thương da. Sau đó, lau khô kỹ, nhất là các kẽ ngón, rồi mang tất khô nếu trời lạnh. Ngâm chân trước giờ ngủ cũng có thể tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn sau một ngày làm việc.

    Theo y học cổ truyền, bàn chân có nhiều huyệt vị liên quan đến các đường kinh, vì vậy ngâm chân bằng nước ấm và thảo dược từ lâu được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ ôn kinh, tán hàn và thư giãn. Một số nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận ngâm chân nước ấm trước khi ngủ có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, được lý giải một phần qua tác động làm giãn mạch ngoại vi và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cơ thể. Không chỉ ở Việt Nam, ngâm chân bằng thảo dược là một phần quan trọng trong văn hóa chăm sóc sức khỏe tại nhiều quốc gia châu Á

    Tuy nhiên, người có vết thương hở, viêm nhiễm da hoặc chấn thương cấp ở chân không nên tự ngâm. Người bị tiểu đường có biến chứng thần kinh, giảm cảm giác nóng lạnh, bệnh lý mạch máu hoặc suy giãn tĩnh mạch chân cần hỏi bác sĩ trước khi thực hiện. Nếu xuất hiện ngứa rát, nổi ban, chóng mặt hoặc khó chịu trong lúc ngâm, hãy dừng và kiểm tra lại.

    Tin liên quan

    Ngâm chân, massage chân ngừa bệnh mùa lạnh

    Ngâm chân, massage chân ngừa bệnh mùa lạnh

    Ngâm chân là những liệu pháp y học cổ truyền phương Đông, giúp giảm hàn âm (cơ thể bị lạnh), giúp các tạng phủ ấm lên, lưu thông máu huyết, tăng sức đề kháng cơ thể, chống chọi với các bệnh giao mùa như cảm lạnh, cơ xương khớp, hô hấp…

    Phòng ngừa cảm cúm mùa lạnh: Ai nên và không nên xông hơi, ngâm chân?

    Bác sĩ: Cách làm túi chườm, ngải cứu kết hợp gừng ngâm chân giảm đau

    Khám phá thêm chủ đề

    ngâm chân Thảo dược Trời mưa tiểu đường Gừng Ngải cứu

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận