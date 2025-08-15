Di sản ẩm thực và khẩu vị tương lai: Hòa quyện hay tách biệt?

Bản sắc văn hóa trong ẩm thực Việt

Ẩm thực không chỉ là nhu cầu thưởng thức mà còn là phần cốt lõi của bản sắc văn hóa. Mỗi món ăn là sự kết tinh của lịch sử, phong tục và con người một vùng đất. Những món mộc mạc thường gói gọn ký ức dân tộc, nhưng nếu không thay đổi linh hoạt trong thời hội nhập thì rất dễ bị "bỏ lại".

Nhiều món di sản Việt đang có nguy cơ mai một nếu không thích ứng với xu hướng hiện đại. Bài toán đặt ra là làm sao biến hóa món ăn mà không làm mất linh hồn nguyên bản.

Tại sự kiện, các thực khách được trải nghiệm loạt món như Mix Sài Gòn (bánh tráng trộn), Bánh Mì Phố (bánh mì nướng muối ớt), hay Ngọc Vàng Quán Gánh (bắp xào sốt kem hành). Dù được trình bày sáng tạo và nguyên liệu chọn lọc, những món này vẫn giữ được sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại.

Bánh mì phố được biến hóa tài tình và đầy sáng tạo qua bàn tay mỹ nghệ của đầu bếp

Sáng tạo ẩm thực là xu thế toàn cầu nhờ giao thoa văn hóa, nhưng cũng đầy thách thức bởi đòi hỏi sự tìm tòi kỹ lưỡng của đầu bếp. Đằng sau món ăn giản dị như bún, phở là những câu chuyện cảm xúc và sự tâm huyết đáng trân trọng.

Khi món xưa kể chuyện theo cách mới

Những món ăn mang đậm bản sắc Việt giờ đây trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, được kể lại bằng ngôn ngữ thế hệ mới.

Xu hướng này thể hiện sự chuyển mình rõ nét: từ việc tôn sùng kỹ thuật phương Tây, đầu bếp Việt bắt đầu tìm lại niềm tự hào với di sản quê hương - từ món ăn vùng miền đến cách nấu truyền thống.

Culinary Roots - giữ hồn cốt món xưa - thổi bằng phong cách mới

Đây là cách thế hệ trẻ theo đuổi triết lý Culinary Roots: giữ hồn món xưa nhưng kể bằng phong cách mới. Một tô phở có thể được tinh giản thành vài thành phần cô đọng và trình bày như tác phẩm nghệ thuật. Một miếng bánh đúc lạc gợi nhớ quê nhà có thể trở thành điểm nhấn trong fine dining.

Điều quan trọng không chỉ là cách nấu - mà là câu chuyện phía sau món ăn.

Chef Nguyễn Văn Lập, đại sứ thương hiệu UFS Việt Nam, chia sẻ thêm về thách thức khi đưa các món gắn với ký ức vào thực đơn chuỗi nhà hàng: "Theo mình, khó nhất là cách bày biện, trang trí để làm mới món ăn nhưng vẫn giữ nguyên cái hồn. Với thế hệ trẻ bây giờ, muốn được đón nhận thì cần kể chuyện bằng hình ảnh".

Khi được hỏi về ranh giới mỏng manh khi hiện đại hóa món ăn di sản, anh cho rằng: "Muốn sáng tạo thì phải hiểu được cốt lõi của món ăn. Sự hiểu biết văn hóa ẩm thực là nền tảng để không đánh mất tinh thần gốc."

Nói về tương lai món Việt, anh khẳng định: "Là một đầu bếp Việt, mình luôn tin món Việt sẽ vươn tầm quốc tế nếu được kể bằng cách tiếp cận mới".

Khẩu vị mới trong tương lai: Ăn để cảm, để sống

Ẩm thực là tấm gương văn hóa. Mỗi món truyền thống gắn với ký ức và địa phương. Nhưng trong đời sống hiện đại, khẩu vị đang thay đổi: người trẻ thích sự nhẹ nhàng, đề cao sức khỏe và cảm xúc thay vì vị đậm truyền thống.

Ngày nay, người ăn không chỉ muốn ngon - mà còn muốn "ăn có story": món ăn kể chuyện gì? Từ đâu đến? Có tốt cho sức khỏe không? Có thân thiện với lối sống tự nhiên không?

Và cuối cùng là "ăn có trải nghiệm": thị giác, xúc giác, cá nhân hóa từng chi tiết. Đó là hành trình ăn bằng mắt, mũi, tay, và… bằng tim.

Món Quảng cuốn "đánh thức" các giác quan của người thưởng thức qua bàn tay chế biến tài hoa của đầu bếp

Từ trải nghiệm một chiều, giờ đây thực khách tham gia chủ động vào thiết kế bữa ăn - cùng đầu bếp tạo nên một trải nghiệm cá nhân hóa, tinh tế, giàu cảm xúc.

Đó là tiêu chuẩn mới của khẩu vị tương lai - nơi cảm xúc và hương vị phải song hành.

Cơ hội để ẩm thực Việt bứt phá

Đây là thời điểm vàng để ẩm thực Việt bước ra thế giới với diện mạo mới. Không chỉ có phở hay bánh mì, những món ít được biết đến như bánh đúc lạc, chả cá cỏ - quà quê của Hà Nội - hoàn toàn có thể tạo xu hướng nếu được thổi hồn sáng tạo.

Sự kiện gây chú ý với sự xuất hiện của các đầu bếp giàu kinh nghiệm

Tại sự kiện, các món như Gỏi Trộn Singapore (gỏi phát tài kết hợp thảo mộc Á - Âu), Quảng cuốn (mì Quảng phong cách Âu) hay Xôi Chốn Mây Trời (xôi ghẹ) cho thấy khả năng biến tấu linh hoạt của đầu bếp Việt.

Không chỉ ngon, chúng còn giàu bản sắc văn hóa. Xu hướng nguyên liệu tươi - ít béo - tốt cho sức khỏe cũng giúp ẩm thực Việt hấp dẫn hơn với bạn bè quốc tế.

Việc tham gia các sự kiện ẩm thực quốc tế chính là cách quảng bá hình ảnh và mở đường để nhà hàng Việt bứt phá.