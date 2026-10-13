Đi thăm vườn rau, bất ngờ phát hiện diều hoa Miến Điện mắc lưới

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh vợ chồng phát hiện con chim lạ, có bộ lông màu nâu, nhiều đốm trắng mắc lưới ở vườn rau. Sự việc khiến họ không khỏi bất ngờ, nhanh chóng giải cứu và thả con chim về tự nhiên. Dân mạng khi xem clip cho rằng đây là chim diều hoa Miến Điện quý hiếm.



Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Giản (61 tuổi, ở xã Nguyễn Trãi, Hưng Yên) cho biết khoảng 16 giờ ngày 11.10, trong lúc làm vườn, ông bất ngờ phát hiện một con chim lạ mắc vào lưới. Theo ông Giản, con chim nặng hơn 1 kg, có kích thước tương đương một con gà mái. Những ngày trước đó, ông từng nhìn thấy con chim bay quanh khu vực trang trại gà gần đó.

Lúc đầu ông Giản tưởng đây là chim diều hâu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Dù bất ngờ khi phát hiện chim lạ mắc lưới trong vườn, vợ chồng tôi không có ý định giữ lại nuôi nhốt mà muốn thả nó về tự nhiên. Ban đầu, chúng tôi thả nhưng con chim gặp vấn đề ở cánh nên chưa thể bay ngay, khoảng 15 phút sau, nó đã có thể bay bình thường. Từ trước đến nay, mỗi khi có chim hay rắn bò vào nhà, vợ chồng tôi đều thả chúng về tự nhiên", ông Giản cho hay.

Clip vợ chồng ông Giản phát hiện chim diều hoa Miến Điện đạt 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội

Ông Giản cho biết trước đây từng làm việc ở UBND xã Ân Thi, Hưng Yên nên luôn ý thức việc chấp hành các quy định của pháp luật. Ông mới nghỉ hưu cách đây không lâu. Ông cho biết động vật hoang dã cần được sống trong môi trường tự nhiên. Việc tự ý săn bắt, nuôi nhốt trái phép không chỉ vi phạm quy định mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Con diều hoa Miến Điện nặng hơn 1 kg ẢNH: NVCC

Đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) xác nhận con chim mắc lưới trong clip là diều hoa Miến Điện.

Diều hoa Miến Điện có tên khoa học là Spilornis Cheela. Đây là loài động vật thuộc danh mục nhóm IB nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ. Chúng là loài chim săn mồi cỡ trung bình nổi bật với bộ lông màu nâu sẫm, ngực và bụng lốm đốm sáng. Diều hoa Miến Điện săn rắn rất giỏi, đồng thời ăn các loài lưỡng cư, cá và động vật có vú nhỏ.