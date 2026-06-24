Ngày 24.6, tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo (xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra lễ công bố quyết định di tích lịch sử sóc Bom Bo là di tích quốc gia và quyết định đưa tập quán giã gạo chày tay của người S'tiêng, người M'nông vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sóc Bom Bo là địa danh giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với những năm tháng đấu tranh của đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hình ảnh những đêm giã gạo nuôi quân dưới ánh đuốc lồ ô đã trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và sự gắn bó son sắt của đồng bào với cách mạng.

Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo (xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai) ẢNH: HOÀNG GIÁP

Giờ đây, sóc Bom Bo không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước cho các thế hệ trẻ.

Cùng với đó, tập quán giã gạo chày tay của người S'tiêng, người M'nông là một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc, phản ánh tri thức dân gian, tập quán lao động sản xuất, đời sống cộng đồng và những giá trị nhân văn sâu sắc được hình thành, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử sóc Bom Bo cho đại diện xã Bom Bo ẢNH: H.G

Đây không chỉ là một phương thức tạo ra lương thực phục vụ đời sống mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, sự sẻ chia, gắn kết giữa con người với thiên nhiên và lòng biết ơn đối với tổ tiên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch UBND xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương; là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của đồng bào S'tiêng, M'nông cùng toàn thể nhân dân xã Bom Bo. Những quyết định này không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của các di sản, mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm to lớn của cộng đồng trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai trao quyết định và giấy chứng nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M'nông cho đại diện của 8 xã (Bom Bo, Long Hà, Tân Hưng, Tân Tiến, Bù Đăng, Thọ Sơn, Đak Nhau và Bù Gia Mập) ẢNH: H.G

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cho biết, thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử sóc Bom Bo; gắn kết bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, từ đó xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng trên cơ sở tôn trọng và phát huy giá trị gốc của di sản.

Đồng bào S'tiêng, M'nông giã gạo chày tay tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo ẢNH: H.G

Trước đó, di tích lịch sử Sóc Bom Bo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia theo Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL ngày 9.9.2025; Tập quán giã gạo chày tay của người S'tiêng, người M'nông được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 2199/QĐ-BVHTTDL ngày 27.6.2025.



