Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn tưng bừng khai hội Quán Thế Âm

Diễn ra từ ngày 16 - 19.3 (nhằm ngày 17 - 20.2 âm lịch), chương trình lễ hội năm nay có nhiều hoạt động phong phú hứa hẹn thu hút hàng vạn phật tử, người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái. Trong ngày 16 - 17.3, ban tổ chức thực hiện nghi lễ khai kinh Thượng nguyên - Thượng phúc; triển lãm mỹ thuật tranh ảnh, thư pháp và ra mắt đặc san Điệp âm lễ hội Quán Thế Âm; khai hội các hoạt động văn hóa dân gian; dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa; lễ tế xuân cầu quốc thái dân an, chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội chủ đề "Tỏa sáng đài sen ngọc"…

Lễ hội Quán Thế Âm nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của lễ hội

ẢNH: HOÀNG SƠN

Lúc 7 giờ ngày 18.3, lễ chính của lễ hội là lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm dự kiến đón hàng vạn người dân đến tham gia với ước nguyện đất nước thái bình, ấm no, nhân dân an lạc, hạnh phúc. Lễ vía năm nay được truyền hình trực tiếp để người dân cả nước theo dõi. Ngày 18.3, sẽ diễn ra hội đua thuyền truyền thống, không gian ẩm thực chay Việt, trình diễn diều nghệ thuật, chương trình nghệ thuật, hoa đăng thiền hành… Lễ bế mạc sẽ diễn ra ngày 19.3 với các hoạt động chạy bộ, đi bộ vì hòa bình năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết năm 2025 là năm thứ ba lễ hội được tổ chức quy mô cấp TP. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo bao đời của vùng đất Ngũ Hành Sơn, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, lễ hội. Bà Thi nhận định lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa đạo pháp với dân tộc, là dịp quảng bá hình ảnh sản phẩm văn hóa, du lịch, con người Đà Nẵng, thu hút du khách, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa. Do đó, ban tổ chức đã nỗ lực đảm bảo an ninh, an toàn, văn minh, thiết thực và hiệu quả.