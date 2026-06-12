Đi từ Bắc vào Nam rút ngắn 30% thời gian nhờ cao tốc

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật khoảng 3.345 km đường bộ cao tốc; riêng giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thành, đưa vào khai thác khoảng 2.182 km.

Trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đã có 36/39 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.914 km được đưa vào khai thác (bao gồm cả khai thác tạm), trong đó Cục Đường bộ Việt Nam trực tiếp quản lý khai thác khoảng 1.296 km.

Di chuyển Bắc - Nam rút ngắn 30% thời gian so với trước đây nhờ tuyến cao tốc ẢNH: T.N

Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy việc đầu tư, đưa vào khai thác tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đã góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giao thông giữa các địa phương, vùng kinh tế và từng bước phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ngoài ra, các hệ thống quản lý điều hành giao thông, thu phí điện tử không dừng thuộc các dự án thành phần giai đoạn 2017 - 2020 đã được đưa vào vận hành từ ngày 2.3.

Đáng chú ý, ghi nhận từ 2.3 đến 31.5, hệ thống đã ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu được trên 944 tỉ đồng phí sử dụng đường bộ cao tốc nộp ngân sách nhà nước.

Việc triển khai đồng bộ hệ thống quản lý điều hành giao thông và thu phí điện tử không dừng đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tuyến, tăng tính công khai, minh bạch trong công tác thu phí và từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý giao thông hiện đại.

Cạnh đó, thông qua việc phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông điều chỉnh phương án phân làn, tổ chức giao thông trên một số tuyến cao tốc trọng điểm, tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông đã giảm đáng kể.

Dẫn chứng kết quả theo dõi cho thấy số vụ va chạm trên một số tuyến giảm từ 70 - 80% so với trước khi điều chỉnh; thời gian lưu thông được rút ngắn khoảng 20 - 30%; năng lực thông hành được cải thiện rõ rệt, góp phần giảm chi phí vận tải và nâng cao hiệu quả khai thác công trình và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông hiện đã có 7 trạm dừng nghỉ được đầu tư hoàn chỉnh tại các tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên, hầm Đèo Cả, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương, Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Có 18/19 trạm còn lại đang được triển khai, trong đó 9 trạm đã có các công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào phục vụ; 3 trạm đang khai thác dựa trên mô hình trạm tạm đã có sẵn; 6 trạm chưa có hạng mục dịch vụ công, người dân đang sử dụng tạm các trạm liền kề hoặc khu dịch vụ lân cận tại nút giao; một trạm đang chờ giải phóng mặt bằng.

Trước đó, chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất phương án nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông có quy mô 4 làn hạn chế lên quy mô 6 làn xe theo quy hoạch.