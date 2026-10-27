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    Địa chấn chính trị làm rung chuyển Serbia

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    Hôm qua (giờ VN), nhà lãnh đạo lâu năm của Serbia là ông Aleksandar Vučić thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 25.10, theo AFP. Kết quả bầu cử đã mở ra chương mới trong lịch sử nước này, khi mà phong trào sinh viên với liên danh tranh cử mang tên "Danh sách Sinh viên" đã làm thay đổi cục diện chính trị lâu nay của quốc gia vùng Balkan.

    Với 96,9% số phiếu được kiểm, "Danh sách Sinh viên", gồm 250 ứng viên chủ yếu là giáo sư đại học, diễn viên và nông dân, đã nhận được 52,6% số phiếu, bỏ xa liên minh SNS của ông Vučić về nhì với tỷ lệ 39,22%. Với kết quả này, phong trào sinh viên sẽ giành được 140 ghế trong quốc hội khóa mới, vượt xa ngưỡng 126 ghế cần thiết để chiếm thế đa số.

    Địa chấn chính trị làm rung chuyển Serbia - Ảnh 1.

    Lãnh đạo “Danh sách Sinh viên” Ilija Srdanovic (giữa) và những người ủng hộ ăn mừng chiến thắng

    Ảnh: AP

    Về phần mình, liên minh của ông Vučić chỉ giành được 103 ghế, và lần đầu tiên sau gần 14 năm phải chuyển thành phe đối lập, theo báo The Guardian.

    Các đảng còn lại không đảng nào có đủ 3% số phiếu bầu để có ghế trong quốc hội, nên phải dàn xếp với nhau 7 ghế còn lại.

    Kết quả trên đã đánh dấu bước chuyển biến chính trị sâu sắc tại quốc gia có khoảng 6 triệu dân. Reuters cho hay cử tri đã đi bầu với số lượng kỷ lục. Những hàng dài chờ đến lượt bỏ phiếu đã được ghi nhận trên toàn quốc. Vào thời điểm phòng phiếu đóng cửa, hai tổ chức thăm dò - giám sát bầu cử CeSID và Ipsos ước tính tỷ lệ cử tri đi bầu năm nay đạt 67,6%, mức cao nhất kể từ khi Liên bang Nam Tư tan rã năm 1992.

    Theo phân tích của Đài Euronews, những gì xảy ra ở Serbia đánh dấu sự sụp đổ một trật tự chính trị định hình Serbia kể từ năm 2012. Ông Vučić lần lượt là Thủ tướng Serbia trong giai đoạn 2014 - 2017 và Tổng thống Serbia giai đoạn 2017 - 2026.

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    Tuy nhiên, đến tháng 9, ông Vučić quyết định từ chức và tổ chức bầu cử quốc hội sớm trước thời hạn.

    Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết nước này đang chuẩn bị ứng phó nguy cơ bất ổn gia tăng vào cuối tuần này, cụ thể là sinh viên xuống đường và các cuộc biểu tình phản đối chính phủ, theo Reuters. Ông Nunez cho biết thêm lực lượng chức năng nhiều khả năng sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giới nghiêm nhằm ngăn chặn tình trạng cướp bóc và phá hoại tài sản xảy ra bên lề các cuộc biểu tình. Chưa rõ tình hình tại các điểm nóng biểu tình khác của châu Âu như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.


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