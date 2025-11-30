Địa đạo Củ Chi hấp dẫn khách Tây

Giữa tháng 11, bước vào cao điểm mùa khách quốc tế, khu di tích địa đạo Củ Chi những ngày này luôn đông kín người tham quan.

Nhưng sức hút lớn nhất với du khách quốc tế không chỉ ở việc tham quan địa đạo, mà đến từ chính các hướng dẫn viên ở đây. Trẻ trung, chuyên nghiệp, thành thạo ngoại ngữ, nhiều người nói được 2-3 thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn... với cách kể chuyện sinh động, lôi cuốn và đầy cảm xúc, đã khiến từ người già đến người trẻ trong các đoàn khách cứ chăm chú lắng nghe từng lời.

Du khách trong nước và quốc tế chăm chú nghe hướng dẫn viên kể chuyện ở địa đạo Củ Chi ẢNH: LÊ NAM

Cách kể chuyện lôi cuốn, sinh động giữ chân khách nước ngoài ẢNH: LÊ NAM

Tại khu nắp hầm, không khí luôn sôi nổi. Mỗi lần một du khách cúi người lọt xuống miệng hầm chật hẹp rồi trồi lên, phía trên lại vang lên những tràng vỗ tay reo hò. Giữa dòng người ấy, anh Mark Wilson (29 tuổi, du khách Canada) còn thở hổn hển sau màn vượt thử thách. Vừa chống tay lên đầu gối lấy lại hơi thở, anh vừa lắc đầu cười: "Không thể tin nổi!"

Thử thách chui địa đạo Củ Chi thậm chí còn trở thành "trend" (xu hướng) trên nền tảng TikTok nước ngoài ẢNH: LÊ NAM

Trong khi đó, bạn bè Mark vẫn cầm điện thoại ghi trọn khoảnh khắc anh chui xuống miệng hầm, đậy kín lá ngụy trang rồi trồi lên giữa tiếng hò cổ vũ. Chỉ ít phút sau, đoạn clip được đăng thẳng lên TikTok với chú thích: "Thử thách chui địa đạo Củ Chi ở Việt Nam khó hơn tưởng tượng rất nhiều!". Bên cạnh Mark, nhiều du khách khác cũng vừa xem lại video vừa cười, vội vàng chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội.

Choáng váng khi thấy bẫy hầm chông trong khu địa đạo ẢNH: LÊ NAM

Chị Xiaomi Mini (33 tuổi, du khách Trung Quốc đang sinh sống tại Việt Nam) cho biết, phần bắn súng là trải nghiệm chị thích nhất vì "đặc biệt và hiếm nơi có". Chị sống tại TP.HCM cùng chồng, kinh doanh nhà hàng và làm nội dung du lịch, thường quay clip quảng bá điểm đến Việt Nam cho bạn bè ở quê nhà. "Tôi ở lại Việt Nam vì khí hậu nhiều nắng, dễ chịu, lại có rất nhiều điểm đến thú vị," chị chia sẻ.

Chị Xiaomi Mini (33 tuổi, du khách Trung Quốc đang sinh sống tại Việt Nam) thử món đặc sản và chui hầm ở Củ Chi ẢNH: LÊ NAM

Đại diện Saigon River Star, đơn vị tổ chức tour du thuyền đưa khách đến Củ Chi khẳng định, hướng dẫn viên chính là "linh hồn" của sản phẩm. Đặc trưng du lịch Củ Chi là kể câu chuyện văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Nếu không kể hay, không đủ cảm xúc thì rất khó giữ chân khách.

Hướng dẫn viên người Việt "dốc lòng dốc dạ" kể chuyện cho khách nước ngoài ẢNH: LÊ NAM





6 tháng đầu năm, địa đạo Củ Chi đã đón khoảng 717.000 lượt khách, trong đó hơn 410.000 lượt là khách quốc tế ẢNH: LÊ NAM

Hướng dẫn viên chính là "linh hồn" của sản phẩm du lịch Việt ẢNH: LÊ NAM

Các thị trường khách chủ lực gồm châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Á và Trung Quốc. Việc duy trì sức hút không chỉ nhờ giá trị của hệ thống địa đạo độc đáo, chất lượng dịch vụ, trải nghiệm thuyết minh ngày càng chuyên nghiệp, góp phần giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và tinh thần con người Việt Nam.