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Đời sống Cộng đồng

Diana Unicharm chung tay giữ gìn cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới

Tuấn Minh
Tuấn Minh
05/06/2026 20:00 GMT+7

Sáng 5.6, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026, hơn 270 cán bộ, nhân viên cùng Ban lãnh đạo Công ty CP Diana Unicharm đã xuống đường, chung tay dọn dẹp vệ sinh tại các không gian văn hóa - lịch sử, cảnh quan tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP.HCM.

Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 1.

Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm cùng các địa danh văn hóa - lịch sử tiêu biểu như tượng đài vua Lê Thái Tổ, vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ và các tuyến phố lân cận

ẢNH: TUẤN MINH

Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 2.
Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 3.
Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 4.
Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 5.
Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 6.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch, ông Takahiro Okada, Tổng giám đốc Công ty CP Diana Unicharm, chia sẻ: "Tại Diana Unicharm, chúng tôi tin rằng phát triển bền vững là hành trình của sự cải tiến liên tục. Những thay đổi tích cực cho tương lai được tạo nên từ những hành động thiết thực hôm nay. Thông qua chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2026, chúng tôi mong muốn chung tay cùng cộng đồng gìn giữ môi trường, bảo tồn những giá trị văn hóa - lịch sử và góp phần vào hành trình phát triển bền vững của Việt Nam"

ẢNH: TUẤN MINH

Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 7.
Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 8.

Anh Nguyễn Thanh Hoàng, Giám đốc nhân sự công ty, chia sẻ hoạt động dọn dẹp tại các di tích lịch sử xuất phát từ sự trân trọng chân thành của tập thể đối với các giá trị văn hóa lâu đời của Việt Nam. "Qua đây, chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp: Bảo vệ môi trường bắt đầu từ chính ý thức và những hành động nhỏ nhưng thiết thực mỗi ngày. Đó cũng chính là tinh thần "Xã hội cộng sinh" mà chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng - nơi doanh nghiệp ,cộng đồng và môi trường cùng phát triển hài hòa, bền vững" anh Hoàng khẳng định

ẢNH: TUẤN MINH

Tinh thần "Xã hội cộng sinh" ấy đã được cụ thể hóa bằng sự nhiệt huyết của hàng trăm nhân viên có mặt tại khu vực hồ Gươm sáng 5.6. Dù thời tiết mùa hè Hà Nội khá oi bức, các tình nguyện viên vẫn rà soát từng ngóc ngách, thảm cỏ để thu gom vỏ chai nhựa, túi nilon hay mẩu thuốc lá dọc các tuyến phố đi bộ

ẢNH: TUẤN MINH

Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 13.
Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 14.
Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 15.

Nhóm cán bộ, nhân viên tham gia dọn dẹp vệ sinh tại không gian tượng đài vua Lê Thái Tổ

ẢNH: TUẤN MINH

Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 16.

Từng nhiều lần tham gia các hoạt động tương tự do công ty tổ chức, chị Mai Thị Thực (cán bộ công ty) đánh giá cao giá trị thiết thực mà chương trình mang lại. "Mỗi lần trực tiếp tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố, tôi đều cảm thấy công việc này mang lại giá trị rất tích cực. Dù chỉ là những hành động nhỏ bé của từng cá nhân, nhưng khi cùng nhau thực hiện, chúng ta sẽ lan tỏa được thông điệp sống xanh, sống có trách nhiệm tới cộng đồng xung quanh", chị Thực nói

ẢNH: TUẤN MINH

Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 18.

Tình cờ gặp đoàn tình nguyện viên đi ngang qua, bạn Ngô Xuân Cương (20 tuổi, P.Từ Liêm, Hà Nội) lại gần xin bỏ vỏ que kem vừa ăn xong vào túi rác chung. Quan sát hoạt động của nhóm, Cương chia sẻ: "Nhìn chung cảnh quan hồ Gươm khá sạch sẽ, nhưng dịp cuối tuần đông người thì đôi lúc vẫn có người tiện tay xả rác. Việc các anh chị trực tiếp đi dọn dẹp thế này rất thiết thực, không chỉ làm sạch không gian mà còn nhắc nhở, lan tỏa trực tiếp ý thức bỏ rác đúng quy định đến những người đang đi dạo quanh hồ"

ẢNH: TUẤN MINH

Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 19.
Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 20.
Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 21.
Chung tay làm sạch cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới - Ảnh 22.

Cùng thời điểm, tại Bắc Ninh, các tình nguyện viên đã có mặt để dọn dẹp, bảo vệ cảnh quan di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích. Tại TP.HCM, chương trình tập trung vào khu di tích Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt và các tuyến đường lân cận

ẢNH: UNICHARM

Đây là một trong những hoạt động nằm trong "Chiến lược Môi trường 2030" của Diana Unicharm - lộ trình hành động dài hạn nhằm giảm thiểu tác động môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị. Hoạt động này không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).








 

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