Diana Unicharm chung tay giữ gìn cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới

Tình cờ gặp đoàn tình nguyện viên đi ngang qua, bạn Ngô Xuân Cương (20 tuổi, P.Từ Liêm, Hà Nội) lại gần xin bỏ vỏ que kem vừa ăn xong vào túi rác chung. Quan sát hoạt động của nhóm, Cương chia sẻ: "Nhìn chung cảnh quan hồ Gươm khá sạch sẽ, nhưng dịp cuối tuần đông người thì đôi lúc vẫn có người tiện tay xả rác. Việc các anh chị trực tiếp đi dọn dẹp thế này rất thiết thực, không chỉ làm sạch không gian mà còn nhắc nhở, lan tỏa trực tiếp ý thức bỏ rác đúng quy định đến những người đang đi dạo quanh hồ"