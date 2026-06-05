Diana Unicharm chung tay giữ gìn cảnh quan di sản nhân Ngày Môi trường thế giới

Nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch, ông Takahiro Okada, Tổng giám đốc Công ty CP Diana Unicharm, chia sẻ: "Tại Diana Unicharm, chúng tôi tin rằng phát triển bền vững là hành trình của sự cải tiến liên tục. Những thay đổi tích cực cho tương lai được tạo nên từ những hành động thiết thực hôm nay. Thông qua chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2026, chúng tôi mong muốn chung tay cùng cộng đồng gìn giữ môi trường, bảo tồn những giá trị văn hóa - lịch sử và góp phần vào hành trình phát triển bền vững của Việt Nam"
ẢNH: TUẤN MINH
Anh Nguyễn Thanh Hoàng, Giám đốc nhân sự công ty, chia sẻ hoạt động dọn dẹp tại các di tích lịch sử xuất phát từ sự trân trọng chân thành của tập thể đối với các giá trị văn hóa lâu đời của Việt Nam. "Qua đây, chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp: Bảo vệ môi trường bắt đầu từ chính ý thức và những hành động nhỏ nhưng thiết thực mỗi ngày. Đó cũng chính là tinh thần "Xã hội cộng sinh" mà chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng - nơi doanh nghiệp ,cộng đồng và môi trường cùng phát triển hài hòa, bền vững" anh Hoàng khẳng định
ẢNH: TUẤN MINH
Tinh thần "Xã hội cộng sinh" ấy đã được cụ thể hóa bằng sự nhiệt huyết của hàng trăm nhân viên có mặt tại khu vực hồ Gươm sáng 5.6. Dù thời tiết mùa hè Hà Nội khá oi bức, các tình nguyện viên vẫn rà soát từng ngóc ngách, thảm cỏ để thu gom vỏ chai nhựa, túi nilon hay mẩu thuốc lá dọc các tuyến phố đi bộ
ẢNH: TUẤN MINH
Nhóm cán bộ, nhân viên tham gia dọn dẹp vệ sinh tại không gian tượng đài vua Lê Thái Tổ
ẢNH: TUẤN MINH
Cùng thời điểm, tại Bắc Ninh, các tình nguyện viên đã có mặt để dọn dẹp, bảo vệ cảnh quan di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích. Tại TP.HCM, chương trình tập trung vào khu di tích Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt và các tuyến đường lân cận
ẢNH: UNICHARM
Đây là một trong những hoạt động nằm trong "Chiến lược Môi trường 2030" của Diana Unicharm - lộ trình hành động dài hạn nhằm giảm thiểu tác động môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị. Hoạt động này không chỉ lan tỏa thông điệp sống xanh mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs).
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