Thầy trò cùng lan tỏa tình yêu môi trường biển

Tiết học lúc bình minh

Mỗi sớm chủ nhật, khi bãi biển Đại Lãnh chỉ mới thấp thoáng bóng ngư dân đưa thuyền cá vào bờ, một “biệt đội áo xanh” đã lặng lẽ xuất hiện để nhặt rác ven biển. Đó là những thành viên nhỏ tuổi của nhóm Môi trường xanh Đại Lãnh do thầy giáo Nguyễn Thanh Phong, giáo viên Trường tiểu học Đại Lãnh, sáng lập và phụ trách.

Nhóm Môi trường xanh Đại Lãnh nhặt rác sáng chủ nhật hằng tuần ẢNH: NVCC

Từ rác thải nhựa, túi ni lông, chai nhựa đến lưới cá vướng trên bờ biển… tất cả đều được các em nhỏ kiên nhẫn nhặt bỏ vào từng bao tải. Chỉ trong chốc lát, những bao rác đã đầy khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng. Suốt gần 4 năm qua, những nụ cười hồn nhiên ấy vẫn đều đặn xuất hiện trên bãi biển Đại Lãnh mỗi sáng chủ nhật.

Theo thầy giáo Nguyễn Thanh Phong, Đại Lãnh là một trong những bãi biển đẹp của Việt Nam nên thu hút rất đông du khách, đồng thời cũng đối mặt với lượng rác thải ngày càng nhiều. Trong những lần chạy thể dục buổi sớm, chứng kiến rác theo sóng dạt vào bờ, thầy luôn trăn trở và mong có thể góp một phần nhỏ để giữ bãi biển sạch đẹp hơn.

Mang nỗi trăn trở ấy vào lớp học, thầy giáo Nguyễn Thanh Phong thường kể cho học trò nghe những câu chuyện về bảo vệ môi trường biển và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các em. Sau khi trao đổi với phụ huynh, thầy quyết định thành lập nhóm Môi trường xanh Đại Lãnh cùng một số học sinh vào ngày 25.9.2022. Kể từ đó, đều đặn vào 5 giờ sáng mỗi chủ nhật, các thành viên lại có mặt trên bãi biển để cùng nhau nhặt rác.

Thành quả của nhóm sau mỗi buổi là những bao rác to đùng ẢNH: NVCC

“Bài học về dọn rác hay bảo vệ môi trường không có trong chương trình học trên lớp, nhưng tôi tin những trải nghiệm này sẽ theo các em suốt cuộc đời. Tôi mong các em hình thành ý thức giữ gìn môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định và biết làm những điều có ích cho ‘mẹ trái đất’. Khi các em thay đổi, chính hình ảnh ấy cũng sẽ tác động đến gia đình và mọi người xung quanh cùng suy nghĩ nhiều hơn về việc bảo vệ môi trường", thầy Phong chia sẻ.

Dần dần, số lượng học sinh tham gia nhóm Môi trường xanh Đại Lãnh ngày một đông hơn, biến mỗi buổi ra quân sáng chủ nhật thành một “lớp học thực hành” đặc biệt bên bờ biển. Thầy giáo Nguyễn Thanh Phong cho biết, việc chọn thời gian 5 giờ sáng không chỉ để nhặt rác mà còn giúp các em hình thành thói quen dậy sớm, rèn luyện sức khỏe.

“Ban đầu có em chưa quen vì phải thức dậy quá sớm, nhưng thấy bạn bè hào hứng tham gia nên cũng quyết tâm theo cho bằng được. Đến nay nhóm đã có khoảng 45 thành viên. Mỗi lần ra quân, các em đều đến rất đúng giờ và có ý thức tự giác cao”, thầy Phong cho biết.

Khi được hỏi về ý kiến của phụ huynh với hoạt động của nhóm, thầy Phong nói ban đầu nhiều phụ huynh còn băn khoăn vì lo ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Nhưng sau một thời gian hoạt động, các em đều duy trì tốt việc học và biết cách xử lý rác thải tại nhà khiến nhiều phụ huynh bị thuyết phục. Nhiều phụ huynh còn cùng con đi nhặt rác, có phụ huynh thì lo ăn sáng cho cả nhóm , tạo nên một không khí rất gắn kết và đầy yêu thương.

Thầy Phong tổ chức sinh nhật cho các em nhỏ để tăng tính gắn kết, chia sẻ trong nhóm ẢNH: NVCC

Gìn giữ màu xanh của biển

Để việc nhặt rác an toàn và thuận tiện, thầy giáo Nguyễn Thanh Phong đã chuẩn bị đầy đủ que gắp, bao tay, bao tải và đồng phục cho các thành viên. Thầy cũng hướng dẫn học sinh phân loại rác ngay từ đầu nguồn: rác hữu cơ được gom lại để tự phân hủy, còn rác vô cơ sẽ được thu gom đưa đi xử lý.

Đều đặn mỗi tuần, nhóm Môi trường xanh Đại Lãnh lại cùng nhau ra quân dọc bờ biển, kể cả những ngày mưa. “Có lần cả nhóm đang nhặt rác thì gặp mưa lớn bất chợt, thầy trò ai cũng ướt sũng nhưng em nào cũng rất vui vì thấy việc mình làm có ý nghĩa”, thầy Phong kể.

Trong số các thành viên, em Ngô Bảo Châu để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Tham gia từ những ngày đầu khi mới hơn 2 tuổi, Bảo Châu được mẹ đưa đi nhặt rác cùng các anh chị. Đến nay, em đã tự giác tham gia đều đặn mà không cần mẹ đưa đón như trước.

Em Ngô Bảo Châu chia sẻ rằng việc cùng mọi người đi nhặt rác khiến em cảm thấy rất vui vì có thể góp phần giúp bãi biển sạch đẹp hơn. “Thầy luôn dặn chúng con phải cẩn thận khi nhặt rác và nhắc rằng tuổi nhỏ vẫn có thể làm những việc có ích cho cộng đồng”, em nói.

Những hoạt động giản dị của nhóm Môi trường xanh Đại Lãnh cũng dần lan tỏa cảm hứng đến nhiều người xung quanh. Không ít người lớn khi chứng kiến các em nhỏ cần mẫn nhặt rác đã tự nhắc mình phải có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường. Có lần, một du khách người Pháp đi dạo buổi sáng bắt gặp hình ảnh các em dọn rác ven biển. Ông đã dừng lại trò chuyện, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội cùng dòng cảm xúc: “Việt Nam thật đẹp, không chỉ ở thiên nhiên mà còn ở những con người nhỏ bé nơi đây".

Thầy Phong và học trò trồng dừa dọc bãi biển Đại Lãnh ẢNH: NVCC

Ngoài nhặt rác, nhóm Môi trường xanh Đại Lãnh còn trồng và chăm sóc hàng dừa dọc bãi biển. Những cây dừa con do thầy giáo Nguyễn Thanh Phong mang đến được các thành viên tự tay trồng, tưới nước và theo dõi từng ngày lớn lên.

Đến nay, nhóm đã tổ chức khoảng 150 buổi ra quân, kể cả vào dịp lễ, phối hợp cùng đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh bãi biển và bờ kè. Bên cạnh đó, các em còn tham gia tái chế rác thải nhựa thành vật dụng sinh hoạt, hưởng ứng nhiều hoạt động như giờ trái đất hay Ngày môi trường thế giới nhằm hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất.

Thầy Phong và những học trò của mình trong lễ tổng kết và ra trường năm 2024 - 2025 ẢNH: NVCC

Mới đây, thầy giáo Nguyễn Thanh Phong đoạt giải ba cuộc thi Đồng xanh không khí sạch 2025 với bài viết Không đốt rơm rạ - giữ màu xanh cho đồng, giữ hơi thở cho quê hương. Với thầy Phong, mỗi hành động nhỏ của thầy và học trò đều xuất phát từ tình yêu chân thành dành cho môi trường.

“Tôi không điểm danh hay thưởng phạt gì cả, nhưng các em luôn đến rất đúng giờ và đầy hào hứng. Có em còn nhỏ quá, hôm nào không được đi thì bật khóc rất dễ thương”, thầy Phong kể. Trong thời gian tới, thầy mong muốn mở rộng hoạt động dọn rác ra nhiều bãi biển lân cận và thu hút thêm người dân cùng tham gia. “Tôi hy vọng mỗi làng quê, mỗi trường học đều có một ‘đội xanh’ để cùng lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, giúp biển Việt Nam ngày càng sạch và đẹp hơn”, thầy chia sẻ.