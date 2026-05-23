Người có 'hoa chân' mê quảng bá du lịch, kết nối yêu thương

"Hoa chân" đi khắp Cao Bằng

Anh Hà Kim Cương từng có một công việc ổn định tại Công ty CP Gang thép Cao Bằng, vị trí kỹ sư bảo hộ lao động. Với đam mê khám phá và trải nghiệm, anh Cương quyết định nghỉ việc để đi theo một lĩnh vực chưa chắc đã kiếm ra tiền. "Người ta gọi tôi là người đàn ông có hoa chân, bởi vì tôi rất thích đi, đặc biệt là đi du lịch trong tỉnh Cao Bằng. Lúc tôi nghỉ việc, gia đình cũng có chút xáo trộn vì con cái còn nhỏ, kinh tế chưa ổn định, nhưng vợ tôi tôn trọng đam mê của tôi nên rất ủng hộ", anh Cương chia sẻ.

Anh Hà Kim Cương tại một lễ hội ảnh: nhân vật cung cấp

Là một người con của Cao Bằng, anh Cương rất yêu mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình và biết rằng, tiềm năng du lịch của Cao Bằng rất lớn song chưa được đánh thức. Càng trăn trở thêm khi anh nhìn sang tỉnh lân cận như Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang), được truyền thông hiệu quả, kinh tế du lịch phát triển, đời sống bà con vùng cao khấm khá lên rõ rệt.

Thác Bản Giốc hùng vĩ qua góc máy của anh Hà Kim Cương ảnh: nhân vật cung cấp

Vì vậy, anh Cương đã đầu tư nhiều thiết bị ghi hình, đi khắp Cao Bằng kể chuyện bằng hình ảnh đời thường và đăng lên trang fanpage "Cao Bằng Hóng". Những hình ảnh thiên nhiên và văn hóa Cao Bằng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bà con trong tỉnh và du khách khắp nơi. Từ thác Bản Giốc hùng vĩ, động Ngườm Ngao huyền ảo đến công viên địa chất Non nước Cao Bằng... hiện lên vô cùng sinh động. Đến nay, trang "Cao Bằng Hóng" của anh Cương đang có 444.000 lượt theo dõi và là trang thông tin du lịch hàng đầu về Cao Bằng được nhiều người tìm kiếm.

c ầu nối những tấm lòng nhân ái

Trước khi trang "Cao Bằng Hóng" trở nên thu hút và nổi tiếng, anh Cương đã thường xuyên làm thiện nguyện. Nhiều hoàn cảnh khó khăn mà anh biết, anh đều vận động nguồn lực xã hội để giúp đỡ họ. Khi trang nổi tiếng và có nhiều người nhắn tin muốn hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, anh Cương sẵn sàng trở thành chiếc cầu nhân ái, nối nhịp yêu thương.

Hình ảnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau bão qua góc máy của anh Cương ảnh: nhân vật cung cấp

Không giống như nhiều người làm thiện nguyện khác, anh Cương không nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản cá nhân mà kết nối trực tiếp với địa phương để đoàn thiện nguyện đến trao quà, thăm hỏi. Hoặc đối với những người không có điều kiện đến trực tiếp, anh kết nối để họ chuyển tiền đến số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. "Các hoàn cảnh khó khăn đều có giấy xác nhận của chính quyền địa phương và địa phương cũng giám sát quá trình trao quà thiện nguyện, tôi chỉ là chiếc cầu nối. Có thể làm ít nhưng phải làm đúng đối tượng cũng như giữ được ý nghĩa nhân văn của thiện nguyện", anh Cương chia sẻ.

Trong cơn bão Yagi năm 2024, Cao Bằng là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Cũng qua những hình ảnh của anh Cương trên trang "Cao Bằng Hóng", nhiều đoàn thiện nguyện đã biết đến và lên đường hỗ trợ Cao Bằng.

Anh Cương (thứ 2 từ phải sang) nhận giấy khen của Sở VH-TT-DL Cao Bằng vì có đóng góp phát triển du lịch tỉnh năm 2026 ảnh: nhân vật cung cấp

Anh Cương nhớ lại, khi đó có chủ trang "Cú đấm thép" nhắn tin và muốn ủng hộ 1,2 tỉ đồng nhưng chưa biết cần đến tỉnh nào hỗ trợ. Anh Cương cho chủ trang xem những hình ảnh tổn thất sau bão ở Cao Bằng và chủ trang "Cú đấm thép" không ngờ rằng Cao Bằng cũng bị ảnh hưởng nặng nề như vậy. Sau đó, chủ trang Cao Văn Trung Vlog cũng đến và ủng hộ bà con Cao Bằng 1,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, anh Cương trực tiếp dẫn 2 KOL đến xóm Lũng Súng và Lũng Lỳ (xã Ca Thành), chứng kiến 32 ngôi nhà đã bị đổ sập. Các bạn KOL đã quyết định dành tiền hỗ trợ để giúp bà con dựng lại 32 ngôi nhà mới, ổn định nơi ở sau bão. Hay như diễn viên Kim Ngọc, sau khi đóng phim Đèn âm hồn ở Cao Bằng xong, thấy cảnh tượng hoang tàn sau bão từ trang "Cao Bằng Hóng" đã gọi điện cho anh Cương và muốn chia sẻ khó khăn với bà con. Diễn viên Kim Ngọc không những ủng hộ vật chất mà còn đăng video về hình ảnh tan hoang sau bão tại Cao Bằng để cộng đồng mạng chung tay hỗ trợ.

Sau cơn bão Yagi, tổng cộng anh Cương đã kết nối được trên 10 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm hỗ trợ bà con Cao Bằng khắc phục hậu quả. Ngoài các đoàn thiện nguyện ủng hộ tiền mặt, còn nhiều đoàn đến mang theo nhu yếu phẩm cho bà con, tổng cộng đã có hơn 10 xe container nhu yếu phẩm từ các tỉnh miền Nam đến giúp người dân Cao Bằng. Tính đến nay, bằng sự uy tín của mình, anh Hà Kim Cương đã vận động các KOL trên mạng xã hội ủng hộ, chuyển khoản vào tài khoản Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh được hơn 3 tỉ đồng. Anh Cương cũng đã vận động bạn học đại học ủng hộ hơn 800 triệu đồng để lắp đèn năng lượng, xây nhà tại các xã Phan Thanh và Hưng Đạo trong năm 2025. Trung bình mỗi năm, anh Cương tổ chức, kết nối từ 7 - 8 chương trình an sinh xã hội như xây cầu, xây trường, làm đường điện, hỗ trợ người dân… ở những bản làng vùng cao.

Hết lòng quảng bá du lịch quê hương

Những địa danh nổi tiếng như khu di tích Pác Bó, thác Bản Giốc đã trở nên quen thuộc với du khách thập phương, song bên cạnh đó Cao Bằng còn rất nhiều điểm du lịch cộng đồng độc đáo ít người biết đến. Trên hành trình của mình, điều anh Cương ấn tượng nhất chính là đã "đánh thức" được tiềm năng du lịch ở bản Khuổi Khon (xã Bảo Lạc), bản làng của người Lô Lô đen. Trước kia, bản Khuổi Khon chỉ được biết đến là một bản làng vùng sâu, nghèo khó và không có giá trị nhiều về du lịch. Qua những thước phim của anh Cương, đến nay bản Khuổi Khon đã trở thành một điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn du khách, góp phần tạo sinh kế ổn định cho bà con thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào làm nương, làm rẫy như trước.

Anh Cương cùng nhà hảo tâm trao quà cho các em nhỏ ở Cao Bằng

Những sự kiện văn hóa của Cao Bằng đều được anh Cương quay lại và đưa lên mạng xã hội để thu hút khách du lịch thập phương, như tiết thanh minh, lễ tảo mộ của người Nùng, đèo Mã Phục uốn lượn quanh những quả núi, lễ hội cổ truyền dân tộc Phục Hòa, lễ hội Nàng 2 Tiên Thành, xã Thạch An, hay khung cảnh nhộn nhịp tại phố đi bộ Kim Đồng…

"Làm cho quê hương mình giàu đẹp và tốt hơn từng ngày, đó là hạnh phúc với tôi. Có lần đi khảo sát ở Trà Lĩnh mất gần một tuần, dính mưa tôi bị ốm nặng, song tôi không chùn bước mà tìm cách đi an toàn hơn để vững bước trên hành trình lan tỏa hình ảnh quê hương Cao Bằng của mình", anh Cương tâm sự.