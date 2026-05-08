Khai mở 'Hành trình không giới hạn'

Chiều 7.5, tại TP.HCM, Báo Thanh Niên cùng các thương hiệu đồng hành: Công ty CP Tôn Đông Á, Hệ thống giáo dục NQH và Công ty CP Đầu tư Thiện Hạnh tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI với chủ đề mở Hành trình không giới hạn, được phát trên các nền tảng số thanhnien.vn, YouTube, Facebook và TikTok…, với sự tham dự trực tiếp của các bạn sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và đông đảo bạn đọc theo dõi trực tuyến.

T HÊM HẠNG MỤC MỚI, TIỀN THƯỞNG LỚN

Nhìn lại chặng đường ý nghĩa của Sống đẹp, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi - cho biết: "Ở các mùa trước, Ban tổ chức nhận thấy có rất nhiều dự án cộng đồng, sáng kiến nhân văn được khởi nguồn từ cuộc thi. Điều đáng quý là nhiều dự án vẫn đang phát triển, tạo nên những tác động thiết thực và bền vững. Vì vậy, năm nay cuộc thi mở thêm hạng mục giải thưởng Người có sức ảnh hưởng lan tỏa Sống đẹp dành cho những cá nhân bất kể ngành nghề, có tầm ảnh hưởng trong xã hội, đã và đang tạo nên những giá trị tốt đẹp, lan tỏa tinh thần sống là để cho đi".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: ĐỘC LẬP

Ban tổ chức và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà văn Huỳnh Trọng Khang ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt ẢNH: ĐỘC LẬP

Điểm ấn tượng đánh dấu cột mốc mới của năm nay là hạng mục Sống đẹp Award. Cổng bình chọn sẽ được mở và thông qua đó, Ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ hơn những câu chuyện sống đẹp, kết nối nhiều tầng lớp xã hội và góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong đời sống hiện đại. Ban tổ chức cũng sẽ tạo dựng một không gian trang trọng để tôn vinh, tri ân những cá nhân, tập thể, khẳng định những giá trị tốt đẹp luôn được ghi nhận một cách xứng đáng.

Thông điệp "không giới hạn" trước hết là sự mở rộng về đối tượng và cách thức lan tỏa những điều tử tế. "Không giới hạn" còn là sự tiếp nối, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Báo Thanh Niên mong muốn đồng hành quyết liệt hơn, chung tay đưa những dự án đó tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận nhiều đối tượng ở khắp các vùng miền của đất nước.

Cơ cấu giải thưởng năm nay vẫn duy trì tổng giá trị hấp dẫn lên đến 400 triệu đồng. Hội đồng Giám khảo cuộc thi gồm các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ uy tín gồm: nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban giám khảo; nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo - nhà thơ Nguyễn Phong Việt; nhà văn Huỳnh Trọng Khang; nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết; Hoa hậu Lương Thùy Linh.

N HỮNG "ĐIỂM CHẠM" KHÔNG GIỚI HẠN

Anh Dương Văn Minh - Bí thư Đoàn Thanh niên khu vực 10, P.Vị Tân (TP.Cần Thơ) - một người "gieo hạt" âm thầm bằng những hoạt động thiện nguyện thiết thực - mang đến buổi giao lưu tại lễ phát động hôm qua câu chuyện đầy cảm xúc. Suốt 5 năm qua, trung bình mỗi năm, anh Minh vận động hơn 400 triệu đồng giúp đỡ người khó khăn. Đặc biệt, anh vận động xây tặng 9 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá từ 45 - 50 triệu đồng) và tặng 20 chiếc xe đạp. Ngoài ra, anh còn lái xe chở bệnh nhân miễn phí. "Mỗi người đều có thể chọn cho mình một cách thức sống đẹp. Các bạn trẻ phải luôn có khát vọng làm việc thiện nguyện để cống hiến thật nhiều những chuyện tử tế cho cộng đồng", anh Minh chia sẻ.

Cùng nỗ lực hướng tới những mục tiêu tốt đẹp bằng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình để lan tỏa những "hạt mầm" nhân ái đi xa hơn nữa, Hoa hậu Lương Thùy Linh tâm sự: "Các bạn trẻ trước khi nghĩ đến sự cống hiến phải chu toàn cho bản thân mình trước, trau dồi đạo đức, sau đó cống hiến cho xã hội. Sống đẹp không có gì lớn lao, không đo bằng quy mô, giới hạn nhiều hay ít mà mỗi việc, dù nhỏ bé, làm được mỗi ngày sẽ thành nhiều điều tử tế, tạo ra cộng đồng hạnh phúc. Lòng trắc ẩn không có giới hạn, trái tim phải luôn biết mang lại những điều tốt đẹp ở ngoài kia…".

Hoa hậu Lương Thùy Linh ẢNH: ĐỘC LẬP

Các khách mời Dương Văn Minh (phải) và Hoa hậu Lương Thùy Linh giao lưu với khán giả ẢNH: ĐỘC LẬP

Anh Dương Văn Minh - Bí thư Đoàn Thanh niên khu vực 10, P.Vị Tân (TP.Cần Thơ) ẢNH: ĐỘC LẬP

Ca sĩ Hoàng Trang - Nguyễn Đông biểu diễn ca khúc Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết chia sẻ về con đường khó khăn khi dấn thân với nghề và hơn 7 năm đồng hành với đội tuyển Siêu trí nhớ VN. Đó cũng là một "hành trình nhiếp ảnh không giới hạn" để anh được Hội đồng Thể thao trí tuệ thế giới vinh danh tại cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới lần thứ 34. Theo anh, một bức ảnh đẹp phải "chạm" được cảm xúc của người xem. Tác phẩm không chỉ tập trung vào kỹ thuật, quy tắc quy định về chuyên môn mà còn phải có sự tử tế trong mỗi khung hình, xuất phát từ sự dấn thân và trải nghiệm.

Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi đã trao cho anh một cơ hội lớn nhưng cũng là một thách thức lớn ở vai trò mới. "Làm sao để giữa hàng trăm bức ảnh đẹp gửi về, mình có thể tìm ra được những tác phẩm không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn phải "chạm" đúng tinh thần "không giới hạn"? Đó là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng đầy cảm hứng mà tôi đang lo nhưng rất sẵn lòng chinh phục", chuyên gia hình ảnh của đội tuyển Siêu trí nhớ VN khẳng định.

Trở lại với vai trò giám khảo, nhà văn Huỳnh Trọng Khang cho đây là cơ hội hiếm có để được đọc, được biết nhiều con người mang những câu chuyện đẹp xúc động ở xung quanh ta, mà nếu ngày thường những câu chuyện ấy dễ dàng trôi qua trong thời buổi đa dạng thông tin. "Vì vậy Sống đẹp còn là diễn đàn để các tác giả chuyên lẫn không chuyên - những người đang thiếu vắng cơ hội - được rèn giũa ngòi bút của mình. Tôi nhận thấy dù làm rất tốt rồi, nhưng mỗi năm một mùa thi Sống đẹp xem chừng vẫn còn chưa đủ...", nhà văn bày tỏ.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt cũng chia sẻ: "Tôi hy vọng mỗi câu chuyện trong cuộc thi lần này giống như một cơn mưa rơi xuống cánh đồng khô hạn, sẽ tưới mát tâm hồn của mọi người, để chúng ta có thể lạc quan và vui sống nhiều hơn một chút dù biết rằng cuộc đời chưa bao giờ hết khó khăn".

"Ở góc độ một người viết văn, tôi cũng mong trong tương lai mình có cơ hội viết những câu chuyện để tạo động lực về tinh thần cho mọi người, theo hướng lạc quan nhất có thể", tác giả Đi qua thương nhớ nhắn gửi.

Những con người bình dị mà phi thường Với kỳ vọng về sự lan tỏa rộng khắp của tinh thần hào hiệp, tử tế; với niềm tin các giá trị nhân văn sẽ ngày càng dẫn dắt suy nghĩ và hành động của mỗi chúng ta, trong suốt hành trình cùng Sống đẹp, chúng tôi may mắn có sự đồng hành của những con người dù bình dị, nhưng có sức mạnh phi thường trong việc lan tỏa những nghĩa cử tốt lành. Những con người đã cống hiến không chỉ thanh xuân mà trọn đời mình cho cộng đồng, với niềm tin trong trẻo vào những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi

Giản dị đã làm nên những giá trị bền vững Sống đẹp đã phát hiện nhiều câu chuyện rất đời thường, nhưng lại chứa đựng những điều rất đẹp: sự tử tế, lòng nhân ái, tinh thần vượt khó và nghị lực sống đáng trân trọng. Mỗi bài viết, mỗi nhân vật đều để lại cho người đọc một suy nghĩ, một sự lắng lại, và đôi khi là một nguồn động viên lớn để chúng ta sống tích cực, nhân ái hơn trong chính cuộc sống hằng ngày. Tôn Đông Á tin rằng, chính những điều giản dị nhưng chân thành ấy, đã làm nên giá trị bền vững của cuộc thi trong suốt nhiều mùa vừa qua. Chúc cuộc thi Sống đẹp lần VI - Hành trình không giới hạn diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và tiếp tục thắp lên những ngọn lửa yêu thương của lòng nhân ái sáng mãi trong cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT, Cổ đông sáng lập Công ty CP Tôn Đông Á

Điều tử tế từ trái tim chạm tới nhiều trái tim Chúng ta đang sống trong một thời đại mà cơ hội mở ra rất nhiều nhưng cũng đầy thách thức. Thế hệ trẻ không thiếu thông tin nhưng đôi khi lại thiếu định hướng. Không thiếu năng lực nhưng lại thiếu niềm tin vào chính mình. Vì vậy, cuộc thi đầy tính nhân văn như Sống đẹp có ý nghĩa vô cùng, khi những giá trị sống được lan tỏa - những câu chuyện truyền cảm hứng được cất lên và những con người dám sống "khác biệt" phải được tôn vinh. Hành trình không giới hạn, theo tôi chính là hành trình mỗi người dám vượt qua nỗi lo sợ của chính mình, dám thử, dám sai, dám đứng dậy và đi tiếp với một tinh thần không thỏa hiệp với cái xấu, để tiếp tục lan tỏa "hành trình không giới hạn" của Sống đẹp lần VI, đưa những điều tử tế từ trái tim chạm tới được nhiều trái tim. Bà Chế Ngọc Bảo Trân - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục NQH