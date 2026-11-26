Ngày 26.11, thạc sĩ - bác sĩ Lê Thị Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết trong các loại dịch bệnh, sốt xuất huyết đang gây gánh nặng lớn nhất tại thành phố. Ngày nào, tháng nào cũng ghi nhận ca mắc và dịch bệnh xuất hiện tại tất cả 168 phường, xã, đặc khu.

Số ca mắc thường tăng từ tháng 6 - 11 hằng năm, tập trung ở khu vực vùng ven, ngoại thành, những nơi đang trong quá trình đô thị hóa và các khu công nghiệp.

Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh

Bác sĩ Hồng Nga cho biết thêm, trong giai đoạn 2015 - 2025, số ca mắc sốt xuất huyết tại TP.HCM dao động từ 22.679 - 111.420 ca, trung bình khoảng 50.000 ca/năm, chiếm 50% tổng số ca mắc cả nước.

Trước thực trạng này, HCDC sẽ triển khai giám sát, đánh giá nguy cơ và các hoạt động đáp ứng dịch bệnh.

Một thai phụ mắc sốt xuất huyết nguy kịch vào đầu tháng 8.2026, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ẢNH: BVCC

Theo đánh giá của ông Nguyễn Lữ Gia, quản lý dự án của tổ chức Save the Children Việt Nam thì nước ta nằm trong nhóm quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu do vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. Khoảng 71% dân số sinh sống tại các khu vực ven biển, nơi chịu mức độ phơi nhiễm cao trước các đợt nắng nóng, bão, lũ lụt và hạn hán ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu.

Các nghiên cứu cho thấy, cứ mỗi 1 độ C nhiệt độ tăng thêm, tỷ lệ trẻ em nhập viện tăng từ 3,4 - 4,6%; số ca mắc sốt xuất huyết tăng từ 7 - 11%, tay chân miệng tăng 5,6% và tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy tăng 1,5%.

Những nhóm dễ bị tổn thương, có nguy cơ mắc sốt xuất huyết cao hơn gồm người cao tuổi, trẻ em, hộ gia đình thu nhập thấp, điều kiện vệ sinh kém và phụ nữ trong các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Triển khai 2 dự án ứng phó biến đổi khí hậu

Trước thực trạng trên, ngày 26.11, TP.HCM triển khai đồng thời 2 dự án liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là dịch bệnh sốt xuất huyết, giai đoạn 2025 - 2028.

Dự án thứ nhất là "Tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng với các nguy cơ dịch bệnh do biến đổi khí hậu", do HCDC phụ trách. Dự án thứ hai là "Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ bảo vệ sức khỏe trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trước các nguy cơ dịch bệnh do biến đổi khí hậu tại TP.HCM", do Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM phụ trách.

Hai dự án hướng đến nâng cao hệ thống cảnh báo sớm, tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng nhằm phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết. Đồng thời, các dự án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ bảo vệ sức khỏe toàn diện cho trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trước nguy cơ dịch bệnh do biến đổi khí hậu.

Phường Tây Thạnh xử lý các điểm nguy cơ sốt xuất huyết tại khu dân cư ẢNH: HCDC

Hai dự án được triển khai tại 6 phường, xã, kỳ vọng mang lại lợi ích cho 790.000 người dân thông qua hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết và các hoạt động phòng ngừa, can thiệp kịp thời.

Bên cạnh đó, 50.000 người được nâng cao kiến thức về quản lý tài chính cá nhân, bao gồm các hình thức bảo hiểm sáng tạo; 4.000 người thuộc nhóm dễ bị tổn thương được hưởng lợi từ các giải pháp tài chính và bảo hiểm y tế toàn diện.

Dự án cũng đặt mục tiêu đào tạo, nâng cao kỹ năng cho 80 cán bộ, nhân viên y tế trong vận hành hệ thống cảnh báo sớm sốt xuất huyết và thực hiện các hoạt động phòng ngừa.

Trong giai đoạn tới, dự án kỳ vọng tiếp cận 10 triệu người dân Việt Nam nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.