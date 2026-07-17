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Thế giới

Dịch Ebola diễn biến phức tạp

Văn Khoa
Văn Khoa
Số ca nhiễm Ebola được xác nhận ở CHDC Congo đã lên tới 2.011, trong đó có 754 ca tử vong, và dịch bệnh đã lan rộng đến 5 tỉnh của quốc gia Trung Phi này, theo AFP.
Dịch Ebola diễn biến phức tạp - Ảnh 1.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Ebola ở CHDC Congo.

Ảnh: AFP

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo quy mô dịch bệnh có thể lớn hơn gấp 2 - 4 lần so với con số chính thức. Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết dịch EbolaCHDC Congo đang lan rộng với tốc độ chưa từng có và kêu gọi tăng cường khẩn cấp các biện pháp ứng phó y tế. 

Một thách thức lớn là giới chức y tế vẫn chưa xác định được bệnh nhân đầu tiên của đợt bùng phát lần này, trong khi việc sơ tán do xung đột và các hoạt động liên quan khai thác mỏ đã gây khó khăn trong việc tìm kiếm hàng ngàn người đã tiếp xúc với những người nhiễm bệnh, theo AP.

Nhằm ngăn chặn Ebola lây lan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm qua thông báo công dân nước này từng đến CHDC Congo có thể bị cấm lên máy bay trở về nước, cho đến khi hoàn thành cách ly ở nước thứ ba trong 21 ngày.

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