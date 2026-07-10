Dịch Ebola diễn tiến nhanh chưa từng có

"Đây là đợt bùng phát Ebola diễn tiến nhanh chưa từng có, không chỉ so với các đợt bùng phát Bundibugyo trước đây, mà còn so với tất cả các loại virus khác gây ra bệnh Ebola", ông Wessam Mankoula, đứng đầu bộ phận chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp của Africa CDC nói với các phóng viên.

Các nhân viên y tế khử trùng sau khi vận chuyển một bệnh nhân mắc bệnh Ebola từ xe cứu thương tại Trung tâm Điều trị Ebola (ETC) ở tỉnh Ituri thuộc CHDC Congo vào ngày 23.6 Ảnh: AFP

Ông Mankoula cho biết thêm, đợt bùng phát Ebola gây chết người nhiều nhất, xảy ra từ năm 2013-2016 ở Tây Phi, với 994 trường hợp trong 6 tuần đầu tiên, so với 1.596 ca nhiễm trong đợt bùng phát hiện tại, theo AFP.

"Thật không may, virus vẫn đang lây lan nhanh hơn khả năng ứng phó của chúng ta. Nó lây lan nhanh hơn việc triển khai các nguồn lực để kiểm soát tình hình", ông Mankoula nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm số ca mắc bệnh ước tính đang tăng gấp đôi sau mỗi 28 ngày.

Cũng theo ông Mankoula, cần tổng cộng 1,4 tỉ USD cho công tác ứng phó dịch bệnh và viện trợ nhân đạo. "Chúng ta cần tăng cường ứng phó, và việc tăng cường ứng phó có nghĩa là cần nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực. Chúng tôi đang kêu gọi tất cả các đối tác, nhà tài trợ… đẩy nhanh việc phân bổ các nguồn lực đó", ông thông báo.

Số liệu cập nhật mới nhất do WHO công bố cho thấy đã có 1.759 trường hợp được xác nhận mắc bệnh ở CHDC Congo kể từ khi dịch Ebola được công bố bùng phát vào giữa tháng 5. Trong số ca nhiễm đó có 600 trường hợp tử vong.

Số liệu của WHO về CHDC Congo, được lấy từ các cơ quan y tế của quốc gia rộng lớn này, còn cho thấy tỷ lệ tử vong do dịch bệnh ở đó là 34%. Tổng cộng 285 bệnh nhân ở nước này đã hồi phục, trong khi 304 trường hợp nghi nhiễm đang được điều tra.

Dịch bệnh bùng phát hiện nay ở vùng đông bắc CHDC Congo đã ảnh hưởng đến 4 tỉnh, nhưng tập trung chủ yếu ở tỉnh Ituri.

Đợt bùng phát dịch Ebola lần này do chủng virus Bundibugyo gây ra. Đây là chủng virus hiếm gặp, chưa có vắc xin hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt và được cho là đã lây lan trong một thời gian trước khi được phát hiện.

Việc thử nghiệm 2 phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh Ebola do Bundibugyo gây ra đã được bắt đầu ở CHDC Congo vào ngày 2.7, và đang đánh giá hiệu quả của kháng thể đơn dòng MBP134 và thuốc kháng virus remdesivir, theo AFP.