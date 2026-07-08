Hơn 500 người chết vì Ebola ở CHDC Congo

Như vậy, tỷ lệ tử vong của đợt dịch Ebola lần này là 32%. Tại nước láng giềng Uganda, có 2 người chết trong số 20 ca được xác nhận nhiễm vi rút, và 16 người đã khỏi bệnh.

CHDC Congo trải qua đợt dịch Ebola nghiêm trọng Ảnh: AP

Đợt bùng phát dịch bắt đầu từ giữa tháng 5 liên quan biến chủng hiếm gặp của vi rút Ebola là Bundibugyo, vốn vẫn chưa có vắc xin lẫn liệu pháp điều trị cụ thể. Tuần trước, cuộc thử nghiệm 2 liệu pháp điều trị lâm sàng đối với chủng Bundibugyo đã được khởi động ở CHDC Congo.

Cập nhật mới nhất về dịch Ebola được công bố trong bối cảnh các nước thành viên WHO nối lại đàm phán về phần còn dang dở của thỏa thuận đạt được hồi năm ngoái, nhằm tránh tái diễn tình trạng ứng phó rời rạc của cộng đồng quốc tế như hồi dịch Covid-19.