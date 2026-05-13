Thời sự

Dịch lở mồm long móng đe dọa xâm nhập, Đà Nẵng kích hoạt phòng dịch, siết chặt biên giới

Mạnh Cường
13/05/2026 14:47 GMT+7

Trước nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng do virus Serotype SAT1 có thể xâm nhập, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống; đặc biệt siết chặt khu vực biên giới.

Ngày 13.5, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công điện về việc chủ động ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng do virus Serotype SAT1 có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam.

Công điện được ban hành nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh, lây lan, đồng thời chủ động các phương án ứng phó, ngăn chặn nguy cơ virus Serotype SAT1 xâm nhập vào địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương bố trí kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, bảo đảm đạt tỷ lệ theo quy định.

Đối với những địa phương đã tiêm phòng nhưng chưa đạt yêu cầu, cần rà soát, tiêm bổ sung cho đàn gia súc chưa được tiêm, gia súc mới phát sinh hoặc đã hết thời gian miễn dịch. Các địa phương phải báo cáo tiến độ tiêm phòng hằng tuần về Sở NN-MT để tổng hợp.

Virus Serotype SAT1 đe dọa xâm nhập, Đà Nẵng kích hoạt phòng dịch, siết chặt biên giới- Ảnh 1.

Trước nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng xâm nhập, thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai biện pháp phòng, chống

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc lở mồm long móng tại cơ sở chăn nuôi, đặc biệt tại khu vực biên giới (đối với địa phương có biên giới).

Khi phát hiện nghi ngờ, phải báo cáo ngay cơ quan chuyên môn, lấy mẫu xét nghiệm, xác định tuýp virus, đồng thời tiến hành điều tra và khoanh vùng, xử lý ổ dịch, không để lây lan.

Kiểm soát chặt khu vực biên giới, đường mòn, lối mở

UBND thành phố yêu cầu tăng cường kiểm soát vận chuyển, ngăn chặn buôn lậu động vật và sản phẩm động vật tại khu vực biên giới, các chợ đầu mối, cơ sở giết mổ, thu gom.

Lực lượng thú y phối hợp chặt chẽ công an, bộ đội biên phòng và quản lý thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật qua biên giới.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không tham gia buôn bán, vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc; hướng dẫn thực hành chăn nuôi an toàn sinh học.

Các địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch ứng phó nguy cơ dịch lở mồm long móng do virus Serotype SAT1, bao gồm dự trù kinh phí, vật tư, hóa chất, nhân lực và phương tiện phục vụ phòng chống dịch.

Sở NN-MT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai biện pháp phòng chống dịch; đồng thời tổ chức lấy mẫu giám sát, xét nghiệm, điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn lây khi có dịch xảy ra. Đồng thời, phải thường xuyên đánh giá nguy cơ, tham mưu UBND thành phố các biện pháp ứng phó phù hợp; tăng cường kiểm tra tại các trạm kiểm dịch, chợ đầu mối, điểm giết mổ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định thú y.

Sở Tài chính được giao phối hợp bố trí kinh phí kịp thời cho công tác phòng chống dịch. Riêng Sở Công thương tăng cường kiểm soát lưu thông, xử lý hàng hóa động vật không rõ nguồn gốc, đồng thời theo dõi thị trường để tránh biến động bất ổn.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi, đấu tranh với các đường dây buôn bán, vận chuyển động vật nhập lậu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ đội biên phòng phối hợp kiểm soát chặt khu vực biên giới, đường mòn, lối mở; đồng thời tuyên truyền người dân không tham gia tiếp tay cho buôn lậu động vật.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng do virus Serotype SAT1, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

Quảng Ngãi: Dịch lở mồm long móng lây lan ở một số địa phương

Chi cục Chăn nuôi và thú y, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dịch lở mồm long móng trên gia súc đã xuất hiện tại một vài địa phương trên địa bàn tỉnh này.

