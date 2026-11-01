Điểm cầu Olympia Hà Nội: Kỵ binh cưỡi ngựa, tỷ võ cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức

Sáng 1.11, tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội (P.Từ Liêm, Hà Nội), lãnh đạo TP.Hà Nội cùng rất đông người dân, giáo viên, học sinh đã có mặt tại đây để cổ vũ cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.