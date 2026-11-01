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    Điểm cầu Olympia Hà Nội: Kỵ binh cưỡi ngựa, tỷ võ cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường

    Để 'tiếp lửa', cổ vũ cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, các học sinh đã biểu diễn màn tỷ võ cùng kỵ binh cưỡi ngựa vô cùng sôi động và náo nhiệt.

    Điểm cầu Olympia Hà Nội: Kỵ binh cưỡi ngựa, tỷ võ cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức - Ảnh 1.

    Sáng 1.11, tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội (P.Từ Liêm, Hà Nội), lãnh đạo TP.Hà Nội cùng rất đông người dân, giáo viên, học sinh đã có mặt tại đây để cổ vũ cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Điểm cầu Olympia Hà Nội: Kỵ binh cưỡi ngựa, tỷ võ cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức - Ảnh 2.
    Điểm cầu Olympia Hà Nội: Kỵ binh cưỡi ngựa, tỷ võ cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức - Ảnh 3.

    Đáng chú ý, để "tiếp lửa" cổ vũ cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức, các học sinh đã biểu diễn màn tỷ võ cùng kỵ binh cưỡi ngựa vô cùng sôi động và náo nhiệt

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Điểm cầu Olympia Hà Nội: Kỵ binh cưỡi ngựa, tỷ võ cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức - Ảnh 4.

    Dàn kỵ binh khoác chiến giáp, giơ cao giáo cờ diễu hành

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Điểm cầu Olympia Hà Nội: Kỵ binh cưỡi ngựa, tỷ võ cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức - Ảnh 5.

    Nam võ sinh thực hiện màn biểu diễn đối luyện võ thuật cổ truyền đầy khí thế trước sự reo hò của đông đảo khán giả

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Điểm cầu Olympia Hà Nội: Kỵ binh cưỡi ngựa, tỷ võ cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức - Ảnh 6.

    Nữ sinh cười rạng rỡ, vẫy lá trên tay để "tiếp lửa" cho thí sinh

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Điểm cầu Olympia Hà Nội: Kỵ binh cưỡi ngựa, tỷ võ cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức - Ảnh 7.
    Điểm cầu Olympia Hà Nội: Kỵ binh cưỡi ngựa, tỷ võ cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức - Ảnh 8.

    Biển người rợp cờ hoa, băng rôn cuồng nhiệt phủ kín điểm cầu Hà Nội để cổ vũ trực tiếp

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

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