Điểm cầu Olympia Hà Nội: Kỵ binh cưỡi ngựa, tỷ võ cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức

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Để 'tiếp lửa', cổ vũ cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, các học sinh đã biểu diễn màn tỷ võ cùng kỵ binh cưỡi ngựa vô cùng sôi động và náo nhiệt.
Đáng chú ý, để "tiếp lửa" cổ vũ cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức, các học sinh đã biểu diễn màn tỷ võ cùng kỵ binh cưỡi ngựa vô cùng sôi động và náo nhiệt
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Biển người rợp cờ hoa, băng rôn cuồng nhiệt phủ kín điểm cầu Hà Nội để cổ vũ trực tiếp
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