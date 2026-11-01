Chung kết Olympia 2026: 10.000 người đổ về biển Bình Sơn cổ vũ Trần Võ Gia Bảo

Sáng 1.11, hàng ngàn học sinh, thanh niên và người dân đã ngồi kín khu vực trước sân khấu để cổ vũ Trần Võ Gia Bảo, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Theo kế hoạch của ban tổ chức, điểm cầu đón khoảng 10.000 người, trong đó có khoảng 5.000 học sinh các trường THPT trong khu vực và khoảng 3.000 thanh niên cùng người dân phường Đông Hải.

Từ sáng sớm, hàng ngàn học sinh đã có mặt tại điểm cầu công viên biển Bình Sơn, phường Đông Hải ẢNH: BÁ DUY

Câu “Thiên hạ vô tri vấn Bảng Đôn”, vốn lưu truyền về nhà bác học Lê Quý Đôn, được học sinh in lên băng rôn cổ vũ ẢNH: BÁ DUY

Các bạn cùng lớp 12 chuyên hóa của Gia Bảo đã có mặt từ sớm để cổ vũ tại điểm cầu truyền hình trực tiếp

ẢNH: BÁ DUY

Rừng cờ đỏ sao vàng tung bay giữa những băng rôn, khẩu hiệu do chính đoàn viên nhà trường sáng tác. Học sinh đội vương miện giấy in chữ "LQĐ ĐH", hô vang tên Gia Bảo theo nhịp trống của cô Dương Thị Thanh Hiền, giáo viên Giáo dục thể chất, người lãnh xướng các màn cổ vũ. Khi được hỏi muốn gửi gắm điều gì tới cậu học trò, cô Hiền chỉ nói gọn: "Gia Bảo vô địch".

Cô Dương Thị Thanh Hiền (áo đỏ) lãnh xướng những màn trống tạo không khí sôi động tại điểm cầu ẢNH: BÁ DUY

Để có những màn cổ vũ này, Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Hơn 150 đoàn viên được huy động tập luyện các tiết mục văn nghệ tại trường, đồng thời hỗ trợ ban tổ chức sắp xếp đội hình, lo hậu cần và kỹ thuật.

Đoàn trường còn phát động đoàn viên sáng tác khẩu hiệu cổ vũ. Ba câu được chọn in lên băng rôn là "Cầu về đất nắng đơm hoa, mười lăm năm ấy thiết tha đợi chờ", "Gia Bảo tiến bước - vinh quang phía trước" và "Nụ cười chiến thắng - Tỏa nắng Olym".

Đến từ rất sớm để chuẩn bị cho màn cổ vũ của mình, các bạn cùng lớp 12 chuyên Hóa kể trước ngày ra Hà Nội, Gia Bảo đã hứa ngay sau cuộc thi sẽ dẫn cả lớp "đi ăn gì cũng được".

Điểm cầu đón khoảng 10.000 người, trong đó có khoảng 5.000 học sinh THPT và khoảng 3.000 đoàn viên, thanh niên cùng người dân phường Đông Hải ẢNH: BÁ DUY

Năm 2011, khi trường còn thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ, Lê Bảo Lộc là học sinh đầu tiên của trường vào chung kết năm. 15 năm sau, Gia Bảo tiếp nối, đưa cầu truyền hình chung kết trở lại vùng đất nắng gió này.

Như Thanh Niên đã thông tin, Gia Bảo vào chung kết sau khi về nhì trận tuần với 260 điểm, thắng trận tháng với 210 điểm rồi giành vòng nguyệt quế quý I với 175 điểm. Ba đối thủ của em là Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Chăm bên mô hình tháp Chăm và trụ điện gió, chuẩn bị cho chương trình ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà tặng hoa và quà động viên, cổ vũ thí sinh Trần Võ Gia Bảo tại lễ xuất quân tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: BÁ DUY

Đây là năm thứ hai liên tiếp Khánh Hòa có thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Năm ngoái, Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Nam Nha Trang) về nhì với 210 điểm, chỉ kém quán quân 5 điểm. Trước trận chung kết năm nay, Tùng gửi lời chúc đàn em bằng dòng trạng thái "Nam Nha Trang gọi - Đông Hải tiếp lời".