Ai sẽ giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026?

Gia Bảo, Thái Dương, Quang Minh hay Anh Đức?

Bốn thí sinh góp mặt tại chung kết là Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hải, Khánh Hòa, nhất quý 1), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất quý 2), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, nhất quý 3) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhất quý 4).

Gia Bảo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bà Nguyễn Thị Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), cho biết: "Cả 4 thí sinh đều rất xuất sắc. Tuy nhiên tôi ủng hộ học trò của mình, và dự đoán vòng nguyệt quế sẽ dành cho Quang Minh".

Trần Hữu Châu, học sinh lớp 12 hóa, Trường THPT chuyên Thái Bình, cũng đặt niềm tin vào Quang Minh: "Dựa vào thành tích cả 3 cuộc thi tuần, tháng, quý, cũng như phong độ, bản lĩnh thi đấu, khả năng xử lý tình huống, em tin Quang Minh sẽ vô địch".

Thái Dương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, có nhiều người dự đoán Thái Dương sẽ giành giải thưởng cao nhất. Bà Phùng Thị Lan Hương, giáo viên môn hóa, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), chia sẻ: "Hành trình đến với chung kết của Thái Dương mang theo niềm tự hào của trường. Tôi tin tưởng em ấy sẽ tỏa sáng trong chung kết và trở thành quán quân".

Nguyễn Đặng Viết An (25 tuổi, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương khóa 2017 - 2020, đang học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH La Salle, Mỹ) cho biết rất tự hào vì trường cũ lần đầu tiên có thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia. "Tôi tin tưởng Thái Dương sẽ vô địch trong một trận đấu cân tài cân sức, có chiến thắng sít sao, cách biệt chỉ 10 - 20 điểm so với thí sinh về nhì", An nói.

Anh Đức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cũng có không ít người chờ đợi, ủng hộ và nhận định Anh Đức sẽ tạo bất ngờ. "Càng đến những cuộc thi quan trọng, Anh Đức thi đấu càng bùng nổ, điển hình là trong cuộc thi tháng và thi quý. Ở trận chung kết rất quan trọng, Anh Đức sẽ thể hiện bản lĩnh và lên ngôi vô địch", Nguyễn Mai Vy (19 tuổi, cựu học sinh lớp 12 chuyên Nga, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đang học tại Trường Mount Holyoke College, Mỹ) nói.

Anh Vũ Tùng Linh (34 tuổi, giảng viên Trường ĐH FPT TP.HCM) gửi trọn kỳ vọng vào Anh Đức khi cho rằng: "Anh Đức sẽ vô địch nhờ khả năng tạo đột biến ở thời điểm quyết định. Sẽ là năm thứ 2 liên tiếp vòng nguyệt quế thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam".

Nguyễn Chí Hiên, sinh viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, cho rằng ứng cử viên sáng giá cho vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026 là Gia Bảo. Hiên nói: "Tôi tin Gia Bảo sẽ vượt lên 3 đối thủ nhờ khả năng chớp thời cơ và vô địch".

Nhà văn Tống Phước Bảo, Hội Nhà văn Việt Nam, cũng nghiêng về khả năng về đích sớm nhất của Gia Bảo. "Thí sinh nào cũng xuất sắc, nhưng tôi nghĩ Gia Bảo sẽ chạm tay vào vòng nguyệt quế", anh Bảo dự đoán.

Quang Minh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cơ hội chia đều cho cả 4?

Trần Công Minh (đại diện Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 và vào cuộc thi quý), người sáng lập CLB OlympiAms, nhận định Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là cuộc thi kiến thức mà còn đòi hỏi sự tổng hòa của nhiều yếu tố như kỹ năng, tâm lý, sự chuẩn bị, may mắn…

Trước trận chung kết, nhiều khán giả đưa tổng điểm của các thí sinh lên "bàn cân" để so sánh, tuy nhiên Minh cho rằng không nên dựa hoàn toàn vào tổng điểm các vòng trước để dự đoán kết quả. Vì ở trận chung kết được truyền hình trực tiếp, nhịp độ thi đấu nhanh, áp lực lớn và tâm thế khác biệt có thể khiến thí sinh không thể hiện đúng năng lực.

Dự đoán chiến thuật của 4 thí sinh, Minh cho rằng Gia Bảo có thể chờ các câu hỏi toán và khoa học tự nhiên để tạo bước ngoặt, Thái Dương hướng đến tốc độ nhằm gây áp lực, Quang Minh chờ đối thủ sai lầm, còn Anh Đức rình cơ hội để xoay chuyển cục diện.

Hà Việt Hoàng, người từng đại diện Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2017, lọt vào chung kết và giành giải 3 chung cuộc, cho rằng cả 4 thí sinh đều có cơ hội giành vòng nguyệt quế.

"Việc so sánh thành tích giữa các thí sinh ở thời điểm hiện tại có phần khập khiễng, bởi các bạn chưa từng trực tiếp đối đầu nhau, và thành tích của mỗi bạn còn chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố như bộ câu hỏi hay màn thể hiện của các thí sinh cùng chơi. Cả 4 thí sinh đều đã chứng minh được năng lực và bản lĩnh qua hành trình của mình. Nên điều quan trọng hơn cả là ai sẽ phát huy được tốt nhất khả năng trong trận chung kết", Hoàng nói.

Hoàng đánh giá mỗi thí sinh đều có những thế mạnh rất riêng. Như Gia Bảo nổi bật với tư duy logic, tâm lý vững vàng và khả năng chớp thời cơ rất tốt. Thái Dương đang cho thấy khả năng thể hiện xuất sắc ở 2 phần thi giữa, đặc biệt là vượt chướng ngại vật. Quang Minh sở hữu khả năng ghi điểm và tạo dựng lợi thế rất ấn tượng khi luôn là người dẫn đầu trước khi bước vào phần thi về đích. Anh Đức thể hiện tốc độ tư duy rất nhanh, sự quyết đoán và khả năng xoay chuyển cục diện ở những thời điểm quan trọng.

Hoàng cho biết rất mong chờ trận chung kết vì 4 thí sinh có 4 phong cách thể hiện khá khác biệt. "Mình hy vọng những thế mạnh riêng ấy sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh hấp dẫn, nơi cả 4 bạn đều có cơ hội thể hiện bản thân và để lại những khoảnh khắc đáng nhớ", Hoàng nói.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý Lê Thành Tân (32 tuổi), Trường ĐH Newcastle (Úc), cho biết là "fan cứng" của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Anh Tân nói: "Theo dõi hành trình của cả 4 thí sinh, có thể thấy mỗi người đều chững chạc, tự tin khi thi đấu, có kiến thức ở khắp các lĩnh vực. Tâm lý của mỗi thí sinh cũng vững vàng, mỗi người đều từng biết cách vượt qua khó khăn, áp lực khi bị đối thủ dẫn điểm. Sau những câu trả lời đúng, cách ăn mừng của mỗi người đều rất bùng nổ… Theo tôi, đây là trận chung kết cân tài cân sức, cơ hội giành vòng nguyệt quế chia đều cho cả 4 thí sinh".