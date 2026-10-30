Nam sinh sở hữu 820 điểm vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Người "vừa hướng nội vừa hướng ngoại" vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Cụ thể, nam sinh điển trai này có tổng 820 điểm khi nhất tuần với 250 điểm, nhất tháng với 345 điểm và nhất quý 3 với 225 điểm, vượt qua Trần Võ Gia Bảo (645 điểm), Lý Thái Dương (570 điểm), Đoàn Lê Anh Đức (780 điểm). Trong số 4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, Nguyễn Huy Quang Minh cũng là thí sinh có điểm thi quý cao nhất với 225 điểm.

Trước khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2026, Minh là quán quân Đường lên đỉnh Olympia cấp trường.

Minh chính là người lập kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia 2026 khi có điểm cuộc thi tháng cao nhất trong Đường lên đỉnh Olympia 2026 với 345 điểm.

Minh cho biết bản thân là người "vừa hướng nội vừa hướng ngoại". Minh giải thích: "Sở dĩ như vậy, vì khi học là phải tập trung, nghĩa là hướng nội. Còn khi ra chơi thì phải chơi hết mình, là hướng ngoại".

Trong suốt hành trình Đường lên đỉnh Olympia 2026, Minh để lại ấn tượng với sự tự tin và điềm tĩnh trong mỗi câu trả lời.

Nam sinh này cũng đã từng 2 lần trả lời đúng từ khóa trong phần thi chướng ngại vật trong các cuộc thi tuần và tháng. Khán giả truyền hình ngạc nhiên khi nam sinh này đã bấm chuông trả lời "Hiến pháp" khi câu hỏi hàng ngang đầu tiên vừa xuất hiện, chưa có phần hình ảnh gợi ý nào được mở trong cuộc thi tháng, và sau đó bứt tốc, về đích với số điểm 345. Ngoài ra, Minh còn nổi trội ở phần thi tăng tốc, khi nhiều lần có câu trả lời đúng và nhanh nhất.

Minh học chuyên sinh nhưng suốt 3 cuộc thi tuần, tháng và quý, nam sinh này thể hiện khả năng kiến thức ở khắp các lĩnh vực như: lịch sử, địa lý…

Nguyễn Huy Quang Minh để lại ấn tượng trong hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: CHỊ TRANH CUNG CẤP

Quyết chinh phục 4 vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026

Trong số 4 "nhà leo núi" tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, Minh và Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất quý 2) là 2 người đã sở hữu 3 vòng nguyệt quế từ cuộc thi tuần, tháng, quý. Dương bày tỏ sự quyết tâm nỗ lực thi tốt ở trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 1.11 (chủ nhật) tới.

Minh kể từng dừng ở bán kết một cuộc thi mô phỏng Đường lên đỉnh Olympia cấp trường năm lớp 10, lỡ cơ hội đại diện trường thi đấu năm đó. Nhưng sau đó đã cố gắng tiếp tục ôn luyện nhằm tìm kiếm cơ hội được dự thi. Theo Minh, bản thân đã rèn tâm lý thi đấu bằng cách mỗi lần xem Đường lên đỉnh Olympia sẽ "vào vai" thí sinh, cố gắng trả lời ngay khi MC đang đọc câu hỏi.

Theo lãnh đạo Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), các hoạt động cổ vũ, tiếp sức cho Nguyễn Huy Quang Minh đang "nóng" lên từng ngày, khi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sắp diễn ra. Trong đó, đội hình đồng diễn với 500 học sinh đang tập luyện hết mình với khí thế hào hứng nhất. Tất cả đã sẵn sàng để "cháy" hết mình cùng tiếp sức cho Nguyễn Huy Quang Minh.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Quyền hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), điểm cầu Hưng Yên trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 được đặt tại Quảng trường Thái Bình, khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, nằm trong quần thể kiến trúc Quảng trường Thái Bình.

Lãnh đạo Trường THPT chuyên Thái Bình cũng cho biết trường đã tổ chức cuộc thi thiết kế khung avatar và slogan nhằm "bật chế độ" cổ vũ cho Nguyễn Huy Quang Minh trong hành trình chinh phục đỉnh cao.

Trong đó, tập thể lớp 12 Anh 2 gửi gắm: "Chuyên Thái Bình tiếp lửa - Quang Minh vững niềm tin" để chuyển tải thông điệp về tình cảm đoàn kết, niềm tự hào và sự cổ vũ nhiệt tình từ thầy cô, bạn bè toàn trường luôn sát cánh bên Minh. Đồng thời mong Minh giữ vững sự điềm tĩnh và bản lĩnh để tự tin chinh phục từng câu hỏi trên đỉnh núi tri thức.

Tập thể lớp 12 Hoá chúc đại diện của trường tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 "tự tin, vững vàng, chiến thắng".

Đại diện lớp 12 Hoá chia sẻ: "Hành trình chạm tay vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 không chỉ là niềm tự hào của riêng Minh, mà còn là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, niềm hãnh diện của toàn thể thầy trò trường THPT chuyên Thái Bình và người dân quê hương. Dù phía trước có cam go, Minh hãy luôn nhớ rằng phía sau bạn luôn có sự đồng hành, cổ vũ hết mình đến từ gia đình, thầy cô, bạn bè. Chúc Minh luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, để đem chiến thắng cùng vòng nguyệt quế về với quê hương".

Tập thể lớp 12 địa gửi lời chúc đến Minh: "Chạm đỉnh, chạm ước mơ. Đây là lời cổ vũ chúng mình dành cho Minh trên hành trình chinh phục chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Hãy cứ tự tin bước lên sân khấu, bình tĩnh trước mỗi câu hỏi và chiến đấu hết mình cho những điều mình tin tưởng. Dù kết quả thế nào, hành trình cậu đã đi qua cũng đã là một niềm tự hào".

Bà Nguyễn Thị Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 sinh, Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên), gửi lời chúc đến học trò của mình: "Chúc Nguyễn Huy Quang Minh luôn giữ vững niềm tin, phát huy trí tuệ, bản lĩnh vững vàng, có một trận chung kết thật xuất sắc".

Đội hình đồng diễn đang tập luyện để cổ vũ cho Nguyễn Huy Quang Minh ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI

Chị Nguyễn Thị Tranh, mẹ của Nguyễn Huy Quang Minh, nhắn nhủ: "Tôi muốn chúc con trai luôn tự tin, tỏa sáng, giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim nóng để chinh phục vòng nguyệt quế trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Tôi luôn tin tưởng và tự hào về con".

Cũng theo chị Tranh, Minh có ý thức tự giác và chăm chỉ học tập từ nhỏ. Nếu con giành chiến thắng, chị dự định tặng Minh nhiều món quà, trong đó có một chuyến đi du lịch lên miền núi.